„Nu suntem doar o știre, suntem ființe umane”. Drama pasagerilor de pe nava de croazieră infectată cu hantavirus, după ce au plătit 20.000 de euro pe bilet

ADVERTISEMENT

Pe 2 aprilie, bloggerul american Jake Rosmarin încărca pe Instagram un videoclip în care îşi împărtăşea entuziasmat planurile de călătorie. Se afla în faţa navei de croazieră „Hondius”, după care le-a făcut urmăritorilor virtuali un tur al navei. „Uluitor” a fost cuvântul care a caracterizat filmarea, adjectiv pe potriva celor 20-22.000 de euro pe care au plătit pasagerii pentru a se îmbarca în croaziera de lux.

Căpitanul vasului a spus că primul pasager a murit din cauze naturale

La o lună de la prima filmare de pe nava „Hondius”, un alt videoclip al lui Jake Rosmarin devenea viral. Pe 4 mai, el a vorbit aşezat pe patul din cabină, luptând cu greu să-și rețină lacrimile. „Nu suntem doar o știre, suntem ființe umane. Ființe umane cu familii, ființe umane pe care alții le așteaptă”, a fost mesajul pe care l-a transmis bolggerul, întregii lumii. În acel moment, presa de peste tot relata despre această navă de croazieră, pe care un cuplu de olandezi şi o femeie germană muriseră deja din cauza unui focar de hantavirus. Trei persoane au fost evacuate de pe navă sub supraveghere medicală, dar aproape 150 de persoane se află încă la bord, cel puţin până sâmbătă, când „Hondius” ar trebui să acosteze în Tenerife. Pasagerii nu prezintă în prezent niciun simptom, dar perioada de incubație poate dura până la 45 de zile.

ADVERTISEMENT

Bloggerul turc de călătorii Ruhi Çenet nu mai este pe navă, dar a făcut parte din expediție în primele 24 de zile, perioadă în care i-a cunoscut pe doi dintre decedaţi. El se afla pe navă pe 11 aprilie , cel al bărbatului olandez. „Pe 12 aprilie, la ora 9 dimineaţa, am fost chemaţi în sala de mese. Căpitanul navei se afla şi el acolo, ceea ce era un lucru nebişnuit”, povesteşte el. Inițial a presupus că li se va spune că vor traversa o porţiune cu ape agitate, dar căpitanul i-a informat că olandezul în vârstă de 70 de ani murise. „A vorbit despre cauze naturale, că nu era contagios, ceea ce a fost liniștitor”, a continuat Ruhi Çenet.

Soția olandezului mort a decedat după 15 zile într-un spital din Johannesburg

În urma acestui anunţ, viaţa pe navă şi-a continuat cursul obişnuit. „Nu eram izolați, mâncam întotdeauna împreună într-o încăpere unde era bufet suedez. De asemenea, activitățile de grup au continuat”, povesteşte cetăţeanul turc. Pe 24 aprilie, Çenet și alți 29 de pasageri au debarcat pe insula Sfânta Elena, iar până în acel moment nu fuseseră implementate măsuri de protecţie împotriva infecţiilor.

ADVERTISEMENT

Între cei care au rămas pe Insula Sfânta Elena s-a aflat şi soţia olandezului mort pe vas, o femeie în vârstă de 69 de ani. Mai mult, Çenet şi aceasta au luat acelaşi avion spre Johannesburg, de unde ea plănuia să se reîntoarcă la Amsterdam. „Nu arăta bine. Nu se putea ridica cum trebuie, dar am crezut că doar își jeleşte soțul. Apoi am văzut-o brusc într-un scaun cu rotile, lucru ciudat, pentru că nu avusese nevoie de unul înainte”, a mai spus el. Ulterior, femeia s-a prăbușit pe aeroport chiar înainte de a se îmbarca în cursa spre Amsterdam și a murit pe 26 aprilie într-un spital din Johannesburg. Pe 2 mai s-a produs şi al treilea deces, un pasager german murind pe navă.

ADVERTISEMENT

Vasul de croazieră „Hondius” ar trebui să acosteze sâmbătă în Tenerife

Helene Goessaert, o belgiancă de 61 de ani, cum a întâmpinat aceste situaţii. „Nu pornești într-o călătorie presupunând că unul dintre companionii tăi nu va ajunge la capăt. A fost un șoc pentru toţi”, a povestit ea pentru postul de televiziune VRT. Între timp, pasagerii au primit pe cale aeriană fructe şi legume proaspete, iar asta le-a mai ridicat starea de spirit. În prezent la bordul navei sunt respectate cu stricteţe normele de distanţare socială şi toată lumea poartă măşti de protecţie.

ADVERTISEMENT

Pasagerul Kasem Hato s-a plâns BBC că situația de pe navă este prezentată într-o lumină excesiv de negativă. „Acest lucru este cauzat parțial de faptul că o persoană de pe navă a intrat în panică, iar un videoclip cu aceasta circulă în mass-media”, a spus acesta. Miercuri, Hato a postat pe Instagram un videoclip în care îl arată pe navă, cu Capul Verde în fundal, acolo unde pasagerilor nu li s-a permis să debarce. „În sfârșit părăsesc încăpățânatul Capului Verde, care a refuzat să ofere asistență medicală bolnavilor”, spune el, iar spre seară a postat o altă înregistrare video, transmiţând: „Veste grozavă!!! În drum spre Insulele Canare”. Între timp Insulele Canare au refuzat să primească nava, traseul a fost reconfigurat şi „Hondius” se întredeaptă spre Tenerife, unde ar trebui să ajungă sâmbătă.