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U Cluj s-a făcut de râs în deplasarea cu Universitatea Craiova. „Studenții” au pierdut în Bănie fără drept de apel, cu scorul de 0-4, iar situația se îngroașă. După un sezon în care „Șepcile Roșii” s-au bătut pentru titlu și Cupa României, acum sunt în subsolul clasamentului.

U Cluj, din nou umilită de Universitatea Craiova! Oltenii le-au dat patru ardelenilor!

Prima repriză a meciului din Bănie a fost una echilibrată. Ambele echipe au avut câteva ocazii importante, însă la finalul primelor 45 de minute tabela de pe „Ion Oblemenco” indica scorul de 0-0. Deși Universitatea Craiova a fost echipa mai incisivă, „studenții” sperau la un rezultat pozitiv.

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Universitatea Craiova a înscris nu mai puțin de patru goluri în 45 de minute. U Cluj a ratat câteva situații clare de gol, iar în apărare a fost haos. Oltenii au reușit să își facă jocul pe fondul erorilor echipei adverse.

Dezastru pentru U Cluj! Cristiano Bergodi a răbufnit după 0-4 cu Universitatea Craiova

Cristiano Bergodi a recunoscut la finalul partidei că echipa sa a practicat un joc mult sub așteptări. Antrenorul este de părere că U Cluj le-a oferit prea multe „cadouri” oltenilor în partea secundă. speră ca în perioada următoare să găsească soluțiile pentru redresarea echipei.

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„Nu e ușor. A fost o primă repriză decentă. În partea a doua nu puteam să facem atât de multe cadouri. Am compromis meciul în 10-15 minute. În prima repriză a fost decent. A fost un cadou pentru Universitatea Craiova. Nu ne-am învățat minte de anul trecut. Nu poți. Am repetat greșelile pe care le-am făcut și în partida cu Petrolul. Din păcate, suntem toți vinovați. Trebuie să reglăm niște lucruri. Nu merge așa.

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Am vorbit cu băieții. Nu suntem echipa de anul trecut. Luăm multe goluri. Trebuie să lucrăm mai bine. Nu sunt genul de antrenor care să vorbească despre jucători. Eu o să vorbesc cu băieții. Asta e. Nu am fost conectați.

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Nu a fost nimic cu domnul Coelho. A fost o discuție privată. Nu mi se pare normal să vorbesc public despre asta. Am discutat despre ceva. Nu discut. Am vorbit noi, antrenorii. Sunt de 20 de ani în România. Întrebați clubul. Eu sunt antrenor și lucrez aici. Eu trebuie să reglez niște lucruri aici. Sunt primul vinovat. Nu mă gândesc la nimic acum. Am în cap doar să arătăm mai mult pe teren”, a declarat Cristiano Bergodi la finalul jocului.