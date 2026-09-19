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Universitatea Craiova se pregătește pentru unul dintre cele mai așteptate meciuri ale startului de sezon. Campioana României primește sâmbătă vizita celor de la FCSB, iar partida de pe „Ion Oblemenco” se anunță una specială atât prin atmosfera din tribune, cât și prin miza punctelor. Sorin Cârțu a analizat derby-ul, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA și a avut un verdict surprinzător înaintea confruntării.

Sorin Cârțu nu vede Craiova favorită în derby-ul cu FCSB

Sorin Cârțu consideră că din SuperLiga. Președintele oltenilor a subliniat presiunea suplimentară care apare atunci când adversarul este FCSB și a explicat de ce nu consideră că echipa lui Filipe Coelho pornește cu prima șansă. Chiar dacă partida se joacă la Craiova, Cârțu consideră că valoarea adversarului și încărcătura derby-ului fac imposibilă desemnarea unei favorite clare.

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„E un meci special. Nu trebuie să încerce foarte mult echipa, pentru că suntem în etapa a 10-a doar, se pot întâmpla multe. Întotdeauna când se joacă cu FCSB, Dinamo, Rapid, în oraș e emulație. Punctele ne interesează, cine spune că nu vrem să câștigăm cu FCSB? Indiferent de pozițiile din campionat, în momentul în care bați FCSB-ul ai o altă stare de concurs. Sâmbătă ajungem la 33% abia din campionatul regular, se poate întâmpla orice. Nu suntem favoriți.Vom avea un plus în ceea ce privește favoritismul. Va fi o atmosferă de tipul meciurilor internaționale“, a declarat Sorin Cârțu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Cârțu a insistat și asupra atmosferei care se va crea pe „Ion Oblemenco”. Fostul oficial al Universității Craiova este convins că suporterii vor avea un rol important, însă tocmai așteptările acestora pot crește presiunea asupra jucătorilor: „Presiunea este mereu când joci cu FCSB, pentru că vine presiune și din partea publicului, care întotdeauna își dorește să nu plece de la stadion umiliți. Din punctul ăsta de vedere va fi un meci tensionat și încărcat, miza fiind destul de mare“.

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Sorin Cârțu, impresionat de Dinamo și de startul lui Nuno Campos

În partea a doua a intervenției sale, Sorin Cârțu a vorbit și despre . Acesta a recunoscut că formația din Ștefan cel Mare reprezintă una dintre surprizele campionatului, mai ales după începutul mai slab. Cârțu a remarcat și modul în care „câinii” și-au construit lotul, dar a subliniat că este încă prea devreme pentru o analiză definitivă a proiectului condus de Nuno Campos.

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„Dinamo arată bine. Aș zice surpriză având în vedere startul mai slab, eșecul cu Petrolul. Îmi place modul în care își aleg unii jucători, atacantul acesta, olandezul, apoi Pascual. A venit din Divizia C și e chiar interesant. Îmi mai trebuie timp ca să-mi pot face o idee concretă de Dinamo. Am fost un admirator al lui Kopic, mi-a plăcut mereu, iar Nuno Camos cred că face un mixt între stilul lui și cel al lui Kopic. Nu pun etichete, comparații. Am văzut ce a fost la Dinamo în anii trecuți, cu un merit de peste 70% pentru Kopic, iar apoi echipa“, a mai punctat președintele oltenilor.

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Cârțu vede influența lui Kopic în actuala echipă a lui Dinamo

Sorin Cârțu consideră că noul Dinamo are deja anumite elemente care îi aparțin lui Nuno Campos, însă este prematur să se spună că portughezul a schimbat complet identitatea formației. Oficialul Craiovei a apreciat inclusiv școala portugheză de antrenorat și a lăsat de înțeles că actuala echipă a „câinilor” poate deveni și mai interesantă pe măsură ce sezonul avansează.

„Acum arată echipa bine și cu Nuno Campos. Influențe în jocul echipei sunt, pe filisofia lui de fotbal. Dar să zicem că echipa nu mai are nimic de la Kopic și că e doar Nuno Campos e cam devreme să spunem. Școala portugheză e una bună“, a încheiat Sorin Cârțu.

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