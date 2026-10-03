„Nu suntem proști!” Cristi Balaj îl contrează pe Adrian Porumboiu: „Lewandowski cade cu întârziere, iar arbitrul e mascat de Drăgușin, nu avea cum să vadă împingerea și intensitatea”

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România a început curajos meciul cu Polonia, însă echilibrul meciului s-a rupt în momentul în care Urs Schnyder i-a arătat lui Drăgușin cartonașul roșu pentru o „împingere” a lui Lewandowski în careu și, implicit, a dictat lovitură de pedeapsă. Partida s-a terminat dezastruos cu o înfrângere la scor de tenis a „tricolorilor”, însă Cristi Balaj este de părere că decizia centralului a fost una eronată, în ciuda

Cristi Balaj are o opinie diferită față de cea a lui Adrian Porumboiu! De ce consideră roșul lui Drăgușin ca fiind acordat ușor

Fără doar și poate, privind obiectiv lovitura de pedeapsă primită de Polonia și cartonașul roșu văzut de Drăgușin, acestea au fost decizii acoperite regulamentar, însă luate foarte ușor. Stoperul Fiorentinei a pus o mână pe vârful polonez, însă nu a schițat nicio intenție de a-l împinge sau a-l bloca neregulamentar. Experiența lui Lewandowski a făcut diferența, Deși Adrian Porumboiu a explicat pentru FANATIK încă din timpul meciului că decizia a fost corectă, Cristi Balaj are o cu totul altă părere:

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„Este o fază la care, dacă arbitrul nu dă fault, eu sunt convins că cei din camera VAR nu-l cheamă. Dacă dă fault, obligatoriu este și cartonaș roșu. Un arbitru, atunci când acordă lovitură de pedeapsă pentru o împingere, el știe că este obligat să dea și cartonaș roșu. M-am uitat la poziția arbitrului. El nu a controlat mâna stângă a lui Drăgușin. Mâna lui stângă era mascată de corp, iar arbitrul era în spatele lui. El nu a văzut ce se întâmplă și nu avea cum să vadă dacă e împingere sau să vadă intensitatea. Nu avea cum să vadă cât ține mâna pe adversar, dacă are extensie, dacă a avut mâna îndoită și a îndreptat-o pentru a împinge, ceea ce nu s-a întâmplat.

Atacantul, în momentul în care a preluat mingea, el trebuia să o ia mult în dreapta ca să ajungă la minge, dar când a simțit mâna lui Drăgușin, a obținut maximum. Și-a oprit picioarele, care nu aveau nicio legătură cu mâna lui Drăgușin. A evitat să mai încerce să pășească, iar cu acea răsucire a avut o cădere teatrală, care l-a impresionat pe arbitru. Arbitrul este acoperit, dar dacă-l împingea, cădea altfel jucătorul”, a explicat Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA.

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„Vulpoiul” Lewandowski a obținut maximum din faza ce a dezechilibrat partida dintre Polonia și România

Chiar dacă centralul a oferit dubla sancțiune mult prea ușor, acest lucru nu-l absolvă de vină pe Radu Drăgușin, care nu a reușit să se poziționeze corect în urma unei pase ce a venit de la 40 de metri. Lewandowski, atacant de 38 de ani cu experiență la cele mai mari echipe ale lumii și sute de goluri marcate în carieră, a știut exact cum să-l păcălească pe tânărul stoper „tricolor”, dar și pe arbitrul Urs Schnyder.

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În urma reluărilor, Cristi Balaj este sigur că Robert Lewandowski nu a avut altă intenție decât aceea de a obține penalty: „Putem să discutăm dacă vorbim despre jucător. Pot să vorbesc de poziționarea lui Drăgușin, pot să vorbesc de faptul că trebuia să ajungă primul la minge și prin poziția pe care a avut-o, și datorită vârstei, și că joacă și el într-un campionat puternic, e titular. Adică avem multe argumente pe care putem să le discutăm. Dar în fotbal nu este o greșeală să pui mâna pe adversar. Ai voie să pui mâna pe adversar.

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Lewandowski, în momentul în care a văzut cum a preluat mingea, era singurul lucru pe care mai putea să-l obțină: o lovitură de pedeapsă. Și a căzut ca și cum i-ar fi dat cineva cu parul peste picioare. Atenție mare! A mai avut și răsucire, adică uitați-vă la picioarele lui, mai ales stângul, cum își lasă vârful, târăște pe gazon cu piciorul întins. Când un atacant cade cu picioarele întinse, înseamnă că el nu a mai încercat, nici n-a încercat să pășească. Și dacă îl atingea mult mai puțin Drăgușin, tot așa ar fi căzut.

El în Anglia și în Italia, pe unde a jucat sau joacă în asemenea dueluri, n-a fost sancționat niciodată. Am mai urmărit meciuri de-ale lui, n-am văzut niciodată ca un arbitru să dea penalty și cartonaș roșu, că e implicit, vine remorcă cartonașul roșu, că este obligatoriu. Dacă ai dat penalty, să dai și roșu. Dar el nu a fost sancționat niciodată pentru asemenea dueluri. Și credeți-mă, pune mâna pe adversar. Adică sunt două campionate unde există luptă pentru minge”, a mai declarat Cristi Balaj.

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Cristi Balaj a mitraliat arbitrajul lui Urs Schnyder din Polonia – România

Pe lângă faza cea mai discutată dintre Lewandowski și Drăgușin, Cristi Balaj a mai observat multe alte nereguli în maniera de arbitraj a elvețianului Urs Schnyder. Fostul arbitru a fost adus în pragul disperării: „Eu de aceea am fost supărat, pentru că a fost un meci echilibrat, chiar dacă am avut două mâini moarte. Și nu vreau să le numesc pentru că mai avem un meci important și m-aș bucura pentru Hagi, și pentru noi, dar pentru Hagi în mod special, să câștige în fața suporterilor. Și nu vreau să folosesc, să dau nume, dar am avut două mâini moarte și cu toate acestea a fost un meci echilibrat cât timp s-a jucat unsprezece la unsprezece.

Lewandowski a exagerat modul în care a căzut pentru a obține o lovitură de pedeapsă. Pentru mine este prea puțin pentru a fi o împingere. Dacă arbitrul nu ar fi fluierat, VAR-ul nu ar fi intervenit. VAR i-a dat dreptate pentru că a fost contact. El o are îndoită, o îndoaie, nu o ține întinsă ca să și-o întindă pentru a-l împinge pe adversar, iar Lewandowski, la o reluare din spatele lor, cade cu o oarecare întârziere după ce Drăgușin ia mâna de pe el. De-abia după câteva fracțiuni de secundă se răsucește.

I-ai luat pe toți cei care joacă în defensivă, pe unul l-ai eliminat și pe alți doi îi faci să joace cu sabia deasupra capului. Intră la Ianis un adversar, după ce a dat galben la Ghiță, într-o situație în care clar se impuneau măsuri clare, nu dă nimic. Diagonală lungă a lor, nu atinge mingea pe nimeni și dă corner. Dar nu-i problema că ai dat corner, dar VAR-ul e obligat să întoarcă decizia și să dea lovitură de la poartă. VAR-ul vede reluarea, lasă jocul să continue cu lovitură de la colț. Bă, dar înseamnă că dacă suntem urâți, suntem și proști, mă!?

UEFA, FIFA spun: nu iei decizii majore dacă nu ești 100% sigur. Și aici ești obligat să iei două. Deci dacă dai penalty, dai și roșu. Nu iei decizii importante la faze discutabile. Eu n-am spus că i-a dat mingea în cap și-a dat împingere. Am zis, Drăgușin are partea lui de vină. S-a expus, a pus mâna pe adversar, dar este mult prea puțin pentru a da penalty, pentru că este un joc bărbătesc și modul în care atacantul a căzut, a exagerat din dorința de a-l impresiona pe arbitru și-a obținut un penalty.

Coroborat cu celelalte decizii de care v-am adus aminte, n-am cum să-i dau credit. Că dacă ar fi arbitrat la fel prima repriză și aveam faza asta, parcă era mai ponderat. Dar după ce a dat penalty-ul ăsta și a mai făcut ce a mai făcut, n-am putut să mă abțin. Și-a pierdut toată credibilitatea în fața mea.

Și repet, cum poate să vină arbitrul care a fluierat imediat să mă lămurească că a împins Drăgușin, atâta timp cât el nu a văzut mâna stângă a lui Drăgușin deloc? Nu a văzut mâna că era în spatele lui. Faceți un exercițiu de imaginație. Cert e că opiniile sunt împărțite. Și atunci nu intervii. Plus modul în care a arbitrat restul primei reprize. Mai aveam un pic și spărgeam televizorul. Nu mi-a lipsit mult”, a recunoscut Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA.

Cum vede Cristi Balaj viitorul lui Gică Hagi la naționala României și ce spune despre tinerii fotbaliști români

Având în vedere că Gică Hagi a pierdut categoric primele trei meciuri oficiale în noul mandat pe banca României, întrucât presiunea este uriașă. Fostul arbitru crede, totuși, că selecționerul României a fost lovit de realitatea cruntă, iar în viitor ar putea regla lucrurile. Totodată, Balaj a vorbit și despre cum ar trebui să investească România în fotbalul juvenil pentru a ajunge la nivelul naționalelor cu care ne luptăm.

„O va avea grea Gică Hagi. Oarecum, din anumite puncte de vedere. A ajuns cu picioarele pe pământ pentru că spera mai mult decât putem. S-a lovit și el oarecum de o realitate pe care o cunoștea, dar optimismul lui, stilul lui de campion l-a făcut oarecum să refuze să creadă că realitatea e atât de cruntă. Nu sunt de acord cu cei care vin și spun că trebuie 40% jucători români. Nu. Trebuie să investim în copii și juniori, să băgăm bani acolo, să învățăm antrenorii cum să pregătească, să avem metodologie, baze sportive, alimentație, recuperare, kinetoterapie, monitorizare video, ședințe, școlarizare. Toate acestea sunt legate de bani.

Când o să începem să investim în copii și juniori, nu numai în discipline care sunt practicate de 12 țări la nivel mondial, și nu vreau să dau nume, pentru că am ajuns să-l facem antrenor pe secretarul general al unei federații ca să fie premiat. Când o să băgăm bani în copii și juniori, atunci o să ajungem să culegem rezultate. Un tânăr trebuie să ajungă să joace într-o echipă, la o echipă de club, indiferent de numele ei, pentru că merită, nu pentru că o lege îl ia și-l bagă în teren.

În momentul ăla el o să știe că indiferent că e bun sau rău, el o să trebuiască să joace, că așa prevede legea. Nu, el trebuie să joace pentru că merită. Și să ajungă să avem 40% români, nu doar la echipe de Liga 1, să avem 10% și la Real Madrid și la Bayern München. Dar ca să ajungem acolo trebuie să investim, să pregătim copii și juniori pentru că joacă de la egal la egal la vârsta de opt, nouă ani, când jucăm la turnee internaționale. Devin golgheteri, premiați ca fiind jucătorul turneului, iar pe măsură ce înaintează în vârstă, ăia sunt la etajul zece și noi rămânem undeva la etajul șase. Înseamnă că greșim ceva pe parcurs. Acolo trebuie să intervenim, nu să facem o lege care să-i bage în teren și dacă nu sunt buni, că-s români. N-ai ce selecție să faci, că la câți copii văd în ziua de astăzi, de-abia facem înscrieri”, a conchis Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA.