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Numele lui Marius Șumudică este din nou vehiculat pentru preluarea băncii tehnice a celor de la FCSB, deși este sub contract cu CFR Cluj. Gigi Becali nu a exclus această variantă și a mai rostit numele unui antrenor. Este vorba despre Dan Petrescu. „Bursucul” rămâne în topul preferințelor lui Gigi Becali pentru postul de antrenor la FCSB.

Gigi Becali, detalii despre posibila venire a lui Șumudică la FCSB. Dan Petrescu rămâne favoritul patronului: „Mâine l-aș pune”

Imediat după , Ilie Dumitrescu l-a întrebat pe Gigi Becali dacă se gândește să-l aducă pe Marius Șumudică, iar patronul ”roș-albaștrilor” a precizat că orice e posibil. În schimb, omul de afaceri a mărturisit că Dan Petrescu ar fi antrenorul pe care l-ar numi imediat pe banca FCSB.

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”Există orice variantă. Totul poate să fie posibil. Ilie, hai să-ți zic ceva. Eu mai văd cum stă treaba. Nu știu ce minte nebună pot să am. Dacă mă enervez, mai bag 15 milioane și iau jucători. Nu suport să fiu batjocorit. Ce să fac? Să mă fac de râs? Ori mă las și gata.

Dacă Dan Petrescu ar vrea să vină, mâine l-aș pune. El a spus că în vară ar vrea. Așa i-a dat doctorul voie. La ora asta, doar atât știu: că nu avem valoare. Nu știu ce fac și cum va fi. La ora asta știu că nu avem valoare”, a declarat Becali, la emisiunea Fotbal Club de la .

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Marius Baciu, OUT de la FCSB

La scurt timp după umilința din Bănie, Marius Baciu a recunoscut că se gândește să demisioneze de la FCSB. Însă, el a precizat că înainte de a face un anunț oficial în acest sens își dorește să aibă o discuție cu conducerea clubului.

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”Mă gândesc la foarte multe lucruri. Nu este vorba despre demisie aici, ci despre onoarea fiecăruia dintre noi. Mă gândesc, într-adevăr, să plec. Dar vreau să am o discuție corectă cu șefii mei. Acest club trebuie să meargă mai departe și trebuie să găsim soluția cea mai potrivită.

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Mă gândesc să mă retrag, într-adevăr, dar vreau să am o discuție corectă și normală. Nu mi se pare normal să zic la interviu ce simt. Sunt conducătorii mei și aș vrea să am o discuție foarte corectă și normală cu ei, cu patronul și cu președintele”, a spus Baciu.

La scurt timp după asta, Gigi Becali a intrat în direct și . ”(n.r. – Putem spune că a fost ultimul meci pentru Marius Baciu?) Da, putem spune că a fost ultimul său meci”, a afirmat patronul ”roș-albaștrilor”.

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Șumudică nu vrea să mai audă de FCSB

Numele lui Marius Șumudică a fost vehiculat mai mereu când a fost vorba de schimbarea antrenorului la FCSB. Deși apreciat de Gigi Becali, tehnicianul a fost tot timpul contestat de fanii ”roș-albaștrilor”, care i-au reproșat trecutul rapidist și faptul că i-a înjurat în mai multe rânduri.

Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, Șumudică , iar gestul său a fost interpretat ca fiind o încercare de a se împăca cu aceștia și a-și deschide porțile către o numire la FCSB.

După toată această tevatură, tehnicianul în care a precizat că este concentrat pe munca începută la CFR Cluj și că nu se pune în vreun fel problema să plece la FCSB.