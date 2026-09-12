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Gigi Becali continuă războiul cu autoritățile în scandalul bisericii ridicate în apropierea Lacului Techirghiol. Omul de afaceri a lansat un nou atac la adresa ministrului Mediului, Diana Buzoianu, și a vorbit despre planurile sale pentru lăcașul de cult.

Gigi Becali, dezlănțuit după scandalul bisericii de la Techirghiol

Scandalul a început după ce construcția a fost ridicată într-o zonă protejată din apropierea Lacului Techirghiol. Societatea Ornitologică Română a reclamat lucrările, iar autoritățile de mediu au intervenit. Becali a contestat încă de la început situația și a susținut că terenul îi aparține și că biserica, fiind construită din lemn, poate fi mutată.

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anunțase încă de la începutul lunii septembrie că este pregătit să ia biserica „cu macaraua” și să o ducă în altă parte. Acum, Becali spune că mutarea se va face și că părintele Nectarie va rămâne în zonă pentru a avea grijă de crucea lăsată acolo unde trebuia să fie altarul.

Gigi Becali, atac fără precedent la Diana Buzoianu după scandalul bisericii: „Nu te pui cu dracii!”

a lansat, în același timp, un nou atac la adresa Dianei Buzoianu. Becali este nemulțumit de restricțiile impuse în zonă și susține că nu poate face lucrări pe proprietatea sa din cauza reglementărilor de mediu. Omul de afaceri a transmis că mutarea bisericii nu îi schimbă convingerile și a avut un discurs extrem de dur la adresa celor pe care îi consideră responsabili pentru situație.

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„Vedem peste 2-3 ani sau poate mai devreme ce înseamnă cu adevărat naționalism sănătos, că eu vreau! Cât e Buzoianu ministru, se țin dracii de capul ei. Nu ai voie nici să ari 500 de metri de aici. Nu că poluezi, sperii păsările, nu ai voie să schimbi terenul, nimic! Părintele Nectarie va rămâne aici să păzească, va rămâne păzitor. Crucea asta nu ai voie să o părăsești. Sau, și dacă o părăsești, mai vii din când în când să faci o sfințire. Am făcut pe Muntele Athos pe artan de piatră și aici aveam o masă, crucea asta… între bârne.

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Îmi pare rău că în țara mea se întâmplă din astea… Nu te pui cu dracii, se țin de capul tău. Sunt prieteni între ei. Noi suntem frați în Cristos, ei sunt frați în Satana. Buzoianu a mutat zona-tampon, înseamnă că ea nici nu știe ce a făcut. Cum să semnezi tu ordin de ministru pentru managementul unui ONG? Se putea dona biserica către Patriarhie, dar nu te pui cu dracii. Eu sunt om pățit. Oamenilor nu le convine numele meu. Vin vremuri grele dacă ei dărâmă biserici. S-au mai dărâmat, dar asta era de lemn, pe butuci… Am mutat-o în două zile. Ce ai tu cu o asemenea construcție?

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Părintele Nectarie a spus că face ce îi zic și i-am zis să stea aici să păzească. Supărare nu există. Când muncești și te zbați în Cristos și pentru Cristos, este numai bucurie. Peste 2-3 ani le arăt ce înseamnă naționalism sănătos! Cum să fii așa ceva când tu dărâmi biserica? Pot lua biserica, dar credința niciodată. Adevărul și dreptatea lui Cristos sunt în inima mea. Nu există cineva care să îl poată lua pe Cristos din inima mea!”, a declarat Becali în exclusivitate pentru FANATIK.