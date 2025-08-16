Meciul dintre Universitatea Craiova și FC Hermannstadt a stârnit un val de controverse. , arbitrul considerând că mingea nu trecuse cu toată circumferința de linia porții. Cum sistemul goal-line nu este în România, arbitrul s-a bazat doar pe filmările în direct.

Nu-ți vine să crezi cât costă implementarea sistemului goal-line! „Barcelona și Real Madrid nu-și permit”

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Marius Mitran, directorul de comunicare de la Liga Profesionistă de Fotbal, a transmis că sistemul goal-line costă pe sezon 700.000 de euro pentru fiecare stadion. Ca o paralelă, analistul a dezvăluit că nici La Liga, unde joacă Barcelona și Real Madrid, nu își permit să plătească atât pe acest soft.

Subiectul a fost abordat de Florin Gardoș: „(n.r. – Ce face Rapid diseară?) Trece printr-o perioadă bună și a obținut victorii și meciuri bune. Așa e și la Universitatea Craiova, ei puteau să primească aseară acel gol, de care nu știm încă dacă a fost gol sau nu. Eu aș fi dat acel gol!”.

Bănel Nicoliță nu ar fi dat acel gol: „Eu nu aș fi dat gol. La cum s-a văzut la televizor, eu spun că nu a fost gol”. Moderatorul Horia Ivanovici a intervenit și a transmis că i s-a părut că mingea a trecut complet de linia porții: „Ochiometric, eu spun că a fost gol”.

„Sistemul goal-line costă 700.000 de euro pe sezon pentru fiecare echipă”

Marius Mitran, directorul de comunicare de la LPF, : „Eu nu l-aș fi dat niciodată! Nu am siguranța acolo. Nu e ochiometric acolo, ei nu au sistemul goal-line. Știi cât costă sistemul acela? Eu știu, pentru că a fost o discuție la Liga Profesionistă de Fotbal.

Costă 700.000 de euro pentru fiecare stadion! În fiecare an atâta costă, 700.000 de euro pentru fiecare stadion. L-ai implementat anul acesta și la vară trebuie recalibrat din nou.

Ca să ne dăm seama, campionatul cu cele mai bogate și populare cluburi din lume, adică La Liga, cu Real Madrid și Barcelona, nu are sistemul goal-line. Real Madrid și Barcelona nu au sistemul acesta”.

