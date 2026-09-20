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Reghecampf nu vine singur la FCSB! Ce se întâmplă cu Thomas Neubert și ce noutăți apar în stafful roș-albaștrilor: „Nu uita că eu l-am adus aici”

Laurențiu Reghecampf se întoarce la FCSB, iar odată cu el va aduce nume noi în stafful tehnic al echipei. Ce se întâmplă cu Thomas Neubert, cunoscutul preparator fizic al echipei bucureștene
Ciprian Păvăleanu
20.09.2026 | 17:59
Reghecampf nu vine singur la FCSB Ce se intampla cu Thomas Neubert si ce noutati apar in stafful rosalbastrilor Nu uita ca eu lam adus aici
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Ce noutăți aduce Reghecampf în stafful tehnic al lui FCSB și ce se întâmplă cu Thomas Neubert. Foto: sportpictures.eu
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Laurențiu Reghecampf (51 de ani) este gata să înceapă al treilea său mandat pe banca FCSB, iar alături de el va aduce nume noi în stafful tehnic. Gigi Becali a dezvăluit cu ce noutăți vine Reghe la formația roș-albastră și ce se întâmplă cu Thomas Neubert, preparatorul fizic.

Thomas Neubert rămâne la FCSB! Becali a anunțat noutățile din stafful lui Reghecampf

Gigi Becali s-a hotărât în privința noului antrenor de la FCSB după ce s-a consultat din nou cu Peluza Nord, deși cu o seară înainte recunoștea că nu va mai ține cont de părerea acestora. Inițial omul de afaceri s-a gândit la Ianis Zicu, însă după o nouă discuție cu Gheorghe Mustață s-a ajuns la concluzia că următorul antrenor trebuie să fie Mirel Rădoi sau Laurențiu Reghecampf.

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După ce finul patronului de la FCSB nu a răspuns la telefon, Becali a apelat la planul secund, care s-a și concretizat, iar informația a fost dezvăluită în exclusivitate de FANATIK. Laurențiu Reghecampf va fi noul antrenor al formației bucureștene, iar alături de el va aduce și noutăți în stafful fostei campioane. Thomas Neubert, celebrul preparator fizic al roș-albaștrilor, va rămâne alături de Reghe, antrenor împreună cu care a scris istorie pentru echipa lui Becali între anii 2012 și 2014.

„I-am spus că eu pe Neubert nu pot să-l dau afară. L-am dat atunci afară, cu Mirel, dar m-am rugat de el să vină înapoi. Mi-a zis să nu uit că el l-a adus la echipă și că el niciodată nu a dat pe nimeni afară, indiferent unde s-a dus. El va veni cu un antrenor secund și cu un ajutor de preparator fizic”, a declarat Gigi Becali la Prima Sport 1.

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Chestionat de reporterii FANATIK pe marginea acestui subiect, Thomas Neubert a părut luat prin surprindere de veste: „Am o mini vacanță de trei zile și nu știu absolut nimic. Nu am ce să spun în acest moment. Mulțumesc„.

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Preparatorul neamț a părăsit-o pe FCSB în finalul sezonului trecut, dar a revenit după plecarea lui Mirel Rădoi

Mirel Rădoi a dat peste cap FCSB în finalul stagiunii precedente. Finul patronului roș-albaștrilor s-a oferit să-și ajute echipa de suflet, însă după doar cinci etape a decis să accepte oferta celor de la Gaziantep și să plece în Turcia, deși FCSB se afla în plin play-out și spera să câștige barajul pentru cupele europene, lucru care s-a întâmplat ulterior, dar cu Marius Baciu.

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Rădoi nu doar că a venit și a plecat la fel de neașteptat, ci și-a adus propriul staff, fapt ce a determinat încetarea contractuală dintre FCSB și Thomas Neubert. La câteva săptămâni distanță, Rădoi a plecat, iar fosta campioană rămăsese și fără preparatorul său fizic. Ulterior, după plecarea lui Rădoi, Gigi Becali l-a rugat să revină, iar neamțul a acceptat.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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