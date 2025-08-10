News

“Nu va face pe nimeni super fericit.” JD Vance, mesaj înainte de întâlnirea dintre Trump și Putin

Vicepreședintele SUA, JD Vance, mesaj înainte de întâlnirea Donald Trump - Vladimir Putin, care va avea loc pe 15 august
Andreea Stanaringa
10.08.2025 | 20:16
Nu va face pe nimeni super fericit JD Vance mesaj inainte de intalnirea dintre Trump si Putin
Mesajul lui JD Vance înainte de întâlnirea dintre Trump și Putin. Sursa foto: Hepta/Colaj Fanatik

Vicepreședintele SUA a transmis un mesaj înainte de întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Cei doi lideri se vor întâlni spre finalul săptămânii viitoare.

Ce mesaj a transmis JD Vance înainte de întâlnirea dintre Trump și Putin

JD Vance, vicepreședintele SUA, a declarat că sunt șanse mici ca o soluție negociată în privința războiului dintre Rusia și Ucraina să fie una mulțumitoare pentru ambele părți, potrivit Reuters. Vicepreședintele a transmis că SUA își dorește o înțelegere cu care ambele părți să fie de acord.

“Nu va face pe nimeni super fericit. Atât rușii, cât și ucraineni, probabil, la finalul zilei, vor fi nemulțumiți în legătură cu asta”, a declarat Vance în cadrul unui interviu Fox News.

Vineri, președintele Donald Trump a anunțat că se va întâlni, pe 15 august, cu Vladimir Putin. Cei doi vor negocia o încheiere a războiului cu Ucraina, care durează deja de aproape trei ani și jumătate. Întâlnirea va avea loc în statul Alaska, SUA.

“Va fi un schimb de teritorii, în beneficiul ambelor părți”, a transmis președintele Statelor Unite ale Americii. Sâmbătă, Volodimir Zelenski, a transmis că Ucraina nu își poate încălca legea fundamentală pe chestiuni care țin de teritoriu. “Ucrainenii nu își vor oferi teritoriul în dar ocupanților”, a spus el.

După anunțul lui Trump, liderii Regatului Unit, Franței, Germaniei, Finlandei, Italiei și Poloniei, precum și președinta Comisiei Europene, au transmis o declarație comună.

Toți liderii au afirmat că “rămân angajați față de principiul că frontierele internaționale nu trebuie modificate prin forță. Calea către pace în Ucraina nu poate fi decisă fără Ucraina”. Ulterior, Zelenski a scris un mesaj în care le-a mulțumit pentru susținere.

Ar putea avea loc o întâlnire între Trump, Putin și Zelenski?

JD Vance a mai spus că SUA lucrează deja la programarea unor discuții între Trump, Putin și Zelenski. Vicepreședintele SUA nu crede că o întâlnire dintre președinții Rusiei și Ucrainei ar fi una productivă înainte de discuția cu Trump.

“Suntem într-un punct în care încercăm să ne dăm seama, sincer, cum să programăm și chestii de genul acesta, legate de când s-ar putea așeza la masă acești trei lideri și să discute despre încheierea acestui conflict”, a mai spus Vance.

Sâmbătă, un oficial al Casei Albe a declarat că președintele SUA este deschis în privința unei întâlniri cu Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, în Alaska. În prezent, însă, planul include doar întâlnirea cu președintele rus.

