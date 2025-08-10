“Nu va face pe nimeni super fericit.” JD Vance, mesaj înainte de întâlnirea dintre Trump și Putin

Vicepreședintele SUA a transmis un mesaj înainte de întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Cei doi lideri se vor întâlni spre finalul săptămânii viitoare.

ADVERTISEMENT

Ce mesaj a transmis JD Vance înainte de întâlnirea dintre Trump și Putin

JD Vance, vicepreședintele SUA, a declarat că sunt șanse mici ca o soluție negociată în privința războiului dintre Rusia și Ucraina să fie una mulțumitoare pentru ambele părți, potrivit . Vicepreședintele a transmis că SUA își dorește o înțelegere cu care ambele părți să fie de acord.

“Nu va face pe nimeni super fericit. Atât rușii, cât și ucraineni, probabil, la finalul zilei, vor fi nemulțumiți în legătură cu asta”, a declarat Vance în cadrul unui interviu .

ADVERTISEMENT

Vineri, președintele Donald Trump a anunțat că . Cei doi vor negocia o încheiere a războiului cu Ucraina, care durează deja de aproape trei ani și jumătate. Întâlnirea va avea loc în statul Alaska, SUA.

“Va fi un schimb de teritorii, în beneficiul ambelor părți”, a transmis președintele Statelor Unite ale Americii. Sâmbătă, Volodimir Zelenski, a transmis că Ucraina nu își poate încălca legea fundamentală pe chestiuni care țin de teritoriu. “Ucrainenii nu își vor oferi teritoriul în dar ocupanților”, a spus el.

ADVERTISEMENT

După anunțul lui Trump, liderii Regatului Unit, Franței, Germaniei, Finlandei, Italiei și Poloniei, precum și președinta Comisiei Europene, au transmis o declarație comună.

ADVERTISEMENT

Toți liderii au afirmat că “rămân angajați față de principiul că frontierele internaționale nu trebuie modificate prin forță. Calea către pace în Ucraina nu poate fi decisă fără Ucraina”. Ulterior, Zelenski a scris un mesaj în care le-a mulțumit pentru susținere.

ADVERTISEMENT

Ar putea avea loc o întâlnire între Trump, Putin și Zelenski?

JD Vance a mai spus că SUA lucrează deja la programarea unor discuții între Trump, Putin și Zelenski. Vicepreședintele SUA nu crede că ar fi una productivă înainte de discuția cu Trump.

“Suntem într-un punct în care încercăm să ne dăm seama, sincer, cum să programăm și chestii de genul acesta, legate de când s-ar putea așeza la masă acești trei lideri și să discute despre încheierea acestui conflict”, a mai spus Vance.

Sâmbătă, un oficial al Casei Albe a declarat că președintele SUA este deschis în privința unei întâlniri cu Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, în Alaska. În prezent, însă, planul include doar întâlnirea cu președintele rus.