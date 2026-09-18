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Universitatea Craiova are parte de un , iar Filipe Coelho vrea ca nimic să nu le distragă atenția jucătorilor săi înaintea derby-ului. Chiar dacă mai mulți fotbaliști ai oltenilor au primit convocări la echipele naționale, antrenorul portughez le cere acestora să lase momentan gândul la „tricolori” și să fie concentrați exclusiv pe confruntarea cu FCSB. Pentru Coelho, abia după fluierul final va veni momentul ca jucătorii să se gândească la următoarea provocare.

Filipe Coelho, mesaj pentru jucătorii convocați la naționale: „Acum, focusul este cu FCSB”

Tehnicianul Universității Craiova a explicat că, până la finalul meciului cu FCSB, fotbaliștii săi trebuie să rămână conectați la ceea ce au de făcut pentru club. Coelho consideră că o convocare la echipa națională reprezintă o realizare importantă pentru orice jucător, dar momentul pentru a se concentra asupra acestei provocări va veni după derby.

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„Cred că nu va fi bine dacă jucătorii se vor gândi la echipa națională înainte de meciul cu FCSB. Până mâine, jucătorii sunt în programul clubului și e important ca ei să se gândească aici. Este important să pună focusul și concentrarea acum, cu FCSB, apoi, când ajung la naționale, să se concentreze pe ce au de făcut”, a declarat Filipe Coelho.

Antrenorul portughez a subliniat că Universitatea Craiova are mai mulți jucători care vor reprezenta diferite echipe naționale și consideră că toți trebuie să privească convocarea ca pe o recompensă pentru munca depusă la club: „Avem mai mulți jucători la echipele naționale, nu doar la naționala României. Să poți juca pentru echipa națională reprezintă cea mai mare mândrie și realizare a carierei de fotbalist. Trebuie să fie mândri cu toții de asta. Ceilalți, care nu au primit convocări, trebuie să fie mândri că au contribuit la faptul că ceilalți au fost convocați”, a mai spus Coelho.

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Filipe Coelho a evitat să comenteze și a transmis că fiecare selecționer își asumă propriile alegeri. Portughezul a preferat să se limiteze la rolul său de antrenor al Universității Craiova și să se concentreze pe obiectivul imediat al echipei.

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„Eu sunt antrenor la Craiova, îmi fac treaba aici, cu siguranță selecționerul știe ce are de făcut, de ce a făcut aceste convocări. Eu sunt un om care a primit o anumită educație și nu vorbesc despre ce fac alți antrenori, le respect deciziile”, a încheiat Filipe Coelho.