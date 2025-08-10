“Nu va fi o perioadă bună. Aceasta este realitatea.” Ilie Bolojan a spus cât de afectați vor fi românii după măsurile fiscale impuse de Guvern

Premierul Ilie Bolojan a spus că românii vor traversa o perioadă grea după adoptarea măsurilor fiscale ale Guvernului. Totodată, acesta a spus când s-ar putea observa primele rezultate pozitive.

ADVERTISEMENT

Ilie Bolojan, despre cât de afectați vor fi românii de măsurile de austeritate

Prim-ministrul României a vorbit despre , care au intrat în vigoare de la 1 august 2025. Ilie Bolojan a spus că această perioadă nu este una ușoară pentru români, întrucât numeroase produse și servicii sunt afectate de creșterile de prețuri.

De asemenea, în a doua jumătate a lui 2025, inflația va fi “ușor mai mare”, potrivit premierului. “Aici nu e vorba de a calcula cu cât vor fi românii mai săraci. Aceste pachete au nişte efecte pe care nu le putem nega.

ADVERTISEMENT

Un efect al creşterii TVA-ului va fi o creştere de preţuri, ceea ce indirect va alimenta uşor inflaţia, deci foarte probabil, faţă de estimările, să spunem, de la începutul anului, vom avea în a doua jumătate acestui an o inflaţie uşor mai mare.

Avem o realitate economică pe care nu putem nega, care este o realitate de tip european, am avut o încetinire a economiei europene şi faţă de estimările cu care s-a construit bugetul la începutul anului de 2,5%, creşterea economică este mult mai redusă în prima jumătate a anului”, a explicat Ilie Bolojan la , în cadrul emisiunii Subiectiv.

ADVERTISEMENT

Premierul recunoaște că nu vine o perioadă foarte bună pentru români și că oamenii trebuie să știe care este realitatea. “Deci, această perioadă ce urmează nu va fi cert o perioadă foarte bună. Trebuie să discutăm asta şi să le spunem exact asta oamenilor”, a spus acesta.

ADVERTISEMENT

Când vor apărea rezultate după adoptarea măsurilor

În platoul emisiunii în care a fost invitat sâmbătă seara, de ce măsurile adoptate sunt necesare. Premierul a spus că, dacă Guvernul nu ar fi adoptat aceste măsuri, țara ar fi intrat în incapacitate de plată. În a doua parte a anului viitor, se poate vorbi despre o stabilitate economică după adoptarea măsurilor de austeritate.

ADVERTISEMENT

“Este o perioadă în care aceste corecţii sunt absolut necesare, pentru că, dacă nu le facem, riscul ca România să intre într-o formă sau alta de incapacitate de plată este destul de mare şi estimarea pe care am făcut-o încă de la preluarea problemelor este că într-un an, un an şi jumătate cel târziu la finalul anului viitor se vor vedea rezultatele acestor măsuri în sensul unei stabilizări economice şi a unei capacităţi de creştere în următorii ani. Aceasta este realitatea şi nu are rost să le spun românilor altceva”, a mai spus Bolojan.

În plus, premierul a spus că noul pachet de măsuri “vine să corecteze nişte nedreptăţi, nişte acumulări negative care au fost în aceşti ani, cum sunt aspectele care ţin de pensionarea magistraţilor, avem o realitate în România pe care nu o putem nega, că suntem pe penultimul loc din Europa din punct de vedere al populaţiei active.”

Premierul a recunoscut că, în România, sunt pensionări prea rapide, deși multe persoane sunt apte de muncă. “(…) Dacă nu vom avea mai mulţi oameni în piaţa muncii, n-avem cum să ne putem gândi că ne va fi mai bine în anii următori.”, a adăugat el.