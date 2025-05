„Nu văd elemente autiste la acest om”. Cristina Bălan, mamă a doi copii cu sindrom Down, condamnă declarațiile lui George Simion despre Nicușor Dan

Cristina Bălan, câștigătoare a concursului Vocea României și mamă a doi copii cu sindrom Down, reacționează dur după ce liderul AUR, George Simion, l-a numit pe Nicușor Dan „autist” într-o declarație publică. Interpreta sare în apărarea actualului primar general.

Câștigătoarea Vocea României, reacție fermă după declarațiile lui George Simion la adresa lui Nicușor Dan

, continuă să stârnească reacții puternice în spațiul public. Una dintre cele mai articulate și emoționante replici vine din partea Cristinei Bălan, câștigătoare a emisiunii Vocea României și mamă a doi copii cu sindrom Down.

Pentru FANATIK, artista oferă declarații exclusive prin intermediul cărora atrage atenția asupra pericolului folosirii unor termeni medicali ca arme politice. Cristina Bălan vorbește din perspectiva unui părinte care cunoaște profund realitatea celor care trăiesc cu dizabilități sau tulburări neurodivergente și cere mai multă empatie, decență și responsabilitate în discursul public.

„Oricum ar fi, ideal e să nu folosim cu conotație negativă o afecțiune sau boală care chinuie oamenii. Însă, dacă trebuie să folosim un termen anume, măcar să-l folosim cu respect, cu sensul propriu al cuvântului. E foarte simplu: când suntem empatici și avem bun simț, căutăm să nu luăm în derâdere anumite categorii de oameni care suferă de anumite afecțiuni sau boli.”, a menționat artista Cristina Bălan.

Cristina Bălan: „Nu văd de ce să folosim termenul de autist pentru a descrie ceva cu conotație negativă”

Artista critică dur folosirea termenului „autist” ca insultă politică, subliniind cât de dureros poate fi pentru părinții care luptă zilnic să le ofere copiilor lor o viață decentă și demnă. , fără a înțelege complexitatea și suferința din spatele acestor realități.

„Și, mai spun atât: autismul este o afecțiune care are un spectru larg. Există și indivizi înalt funcționali, care pot avea vieți cât se poate de normale, cu ajutorul terapiilor. Alții, însă, sunt foarte grav afectați și nu sunt conectați la realitate, nu au discernământ, sunt non-verbali, unii cu accese violente din cauza suprastimulării senzoriale.

Nu văd de ce să folosim termenul de autist pentru a descrie ceva cu conotație negativă. Da, sunt parți negative în autism, dar nu doar atât. Și e bine să avem puțin respect. Oamenii care folosesc cuvântul nu își dau seama că poate fi dureros pentru mulți dintre cei care se confruntă cu acest diagnostic. Ei nu cunosc lupta părinților cu copiii cu spectru autist.”, a mai punctat câștigătoarea Vocea României, mamă a doi copii speciali.

Cristina Bălan, lecție de empatie după derapajul lui George Simion

Artista, o voce cu greutate în mediul online, a transmis gândurile ei tuturor celor care se află în situația de a fi parte din cercuri cu copiilor și adulților diagnosticați cu autism. Într-o postare pe Facebook, aceasta a lăsat rândurile de mai jos, martore a implicării sale civice.

„Nu, că nu mai pot cu treaba asta care se rostogolește prin toată media, cum că Nicușor Dan e autist. Bai, nu știu cum se pot simți părinții și aparținătorii copiilor și adulților care chiar se confruntă cu acest diagnostic atunci când termenul de autism este folosit pentru a jigni un adversar politic, dar pe mine mă zgârie pe creier rău de tot.

Am tăcut câteva zile dar nu mai pot, prea se insistă. Hai să vă spun: măi, oameni buni, eu am doi copii cu sindrom Down (care are teren comun cu TSA) și cunoscând părinți care au copii cu autism, ba chiar venind în contact cu mulți copii cu autism, am pretenția că mă pricep – cât de cât – la acest diagnostic. Știu și ce e sindromul Asperger, stați liniștiți, sunt în lumea dizabilității de peste un deceniu și am bătut multe cabinete de terapie, unde sunt mulți părinți în sala de așteptare.

Nu, nu văd autismul lui Nicușor Dan. Nu fac lobby pentru el, cu toate că numai și pentru aceste vorbe-n vânt ar merita, dar nu văd elemente autiste la acest om. Am urmărit interviuri, am văzut și video-uri scurte cu momente scoase din context, cu un om care mi s-a părut obosit sau cu un om care reacționa la unele lucruri.

„Încetați! Jos labele de pe autism!”

Și eu pot avea tot felul de gesturi, în anumite contexte. Dacă am un disconfort de orice natură (de exemplu un banal tinnitus), e foarte posibil să reacționez cu unele gesturi care scoase din context pot părea ciudate.

Oameni buni, autismul nu înseamnă doar lipsa limbuției sau timiditatea socială. Nici asocierea clasică matematician genial-Asperger’s nu se potrivește în orice context, mai lăsați filmele. Există oameni care nu se simt confortabil în mulțime, fără a avea un diagnostic (sau, mai nou, orice fel de a fi are un diagnostic…). Faptul că mulți se folosesc de această afecțiune, fără să înțeleagă ce înseamnă, mă întristează foarte tare. E atât de simplu să arunci cu termeni și să vorbești fără sa cunoști cu adevărat sensul cuvintelor!

Înțeleg că politica e, prin definiție, unsă cu toate alifiile, dar să ajungi să jignești o întreagă comunitate care suferă din cauza unei dizabilități mintale este prea mult. Nu aveți idee ce înseamnă autismul! Nu știți câtă suferință duc cei care se confruntă cu așa ceva! Încetați! Jos labele de pe autism!

Ps.1 un diagnostic atât de grav credeți că s-ar pune abia la maturitate? Până acum nu am auzit despre acest om să aibă autism. Acum, brusc, are? A fost primar general, totuși. Să fi luat Asperger’s din primarie?”, .