„Nu vrea nimeni să vadă oameni triști”! O vedetă Pro Tv face față cu greu celebrității

Vedeta Pro Tv, Alex Bogdan, spune ce înseamnă pentru el celebritatea, dar și cum îi face față. Este unul dintre cei mai spumoși actori de la noi și joacă în cele mai tari comedii românești ale momentului. Nici proiectele tv nu lipsesc din agenda lui Alex Bogdan. După ce a participat la „Sunt celebru, scoate-mă de aici”, actorul a intrat într-un nou proiect care se anunță a fi promițător.

Vedeta de la Pro Tv face dezvăluiri despre celebritatea care a venit la pachet odată cu proiectele tv

poate spune că este împlinit din punct de vedere profesional. Are numeroase roluri pe scena teatrului românesc, joacă în cele mai cunoscute filme și, de ceva timp, face parte dintr-un nou proiect marca Pro Tv. Consideră că televiziunea este o scenă pe care fiecare trebuie să își „joace rolul”. Și, cu toate că, recunoaște că mai are momente proaste, știe cum să se monteze și să dea ce este mai bun pe scenă.

ADVERTISEMENT

„Eu nu am avut atât de multe proiecte în tv. Am avut Maked Singer și Sunt celebru, scoate-mă de aici. Am mai jucat în seriale și sketch show-uri, dar un show de televiziune implică să fii și un actor bun. Implică, desigur, să fii și o persoană sociabilă, să ai și capacități de a improviza anumite replici, să fii într-o stare bună.

Chiar dacă ai o zi mai proastă, dacă merge camera trebuie să fii în punctul tău cel mai bun. Așa este televiziunea, nu vrea nimeni să vadă oameni triști și este normal să fie așa” , a spus actorul pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

susține că oboseala și stresul din tv își spun cuvântul. Implicat în cel mai nou show tv ”Săriți de pe fix”, Alex Bogdan a făcut mai greu față stresului. În timp, însă, a realizat că trebuie să se bucure de drum, nu doar de destinație.

„Au existat momente în care eram foarte obosit și fizic, și psihic. Este greu să te concentrezi mereu. Aveam ideea accea că mai avem patru zile, mai avem trei zile și gata. Apoi, mi-am dat seama că este o mentalitate greșită.

ADVERTISEMENT

Am început să pun ce este pe plus. Am colegi minunați, un prezentator minunat. Noi suntem ca o familie, suntem frați și surori, iar Cabral este tăticul nostru. Avem echipa din spate care este extraordinară”, a precizat actorul pentru FANATIK.

„Personajul meu preferat este Alex Bogdan”

A jucat în numeroase filme românești, pe scena teatrului, dar și în sketch-uri. Iubește actoria și îi place orice personaj interpretat, dar are unul preferat.

ADVERTISEMENT

„Personajul cel mai important pentru mine este Alex Bogdan. Eu am făcut foarte mult timp imitație. Imitația este ca și cum ai căra mai multe costume de scafandru, iar dedesubt este cineva care respire un aer”, a spus actorul.

ADVERTISEMENT

Producătorii emisiunii de la Pro Tv au înțeles dorința actorului de a fi el. Așadar, Alex Bogdan nu va interpreta niciun personaj în noua emisiune. Dar ne promite multe surprize. „Producătorii au decis să nu mai fac niciun personaj și să fiu eu. Alex Bogdan este personajul cel mai important pe care îl descopăr. La televizor sunt tot un personaj, cumva. Nu sunt eu cel de pe stradă, sau de acasă. Nu te vei întâlni cu mine pe stradă și voi fi la fel. Eu sunt un om liniștit, anxios, timid și retras.Fac 40 de ani în trei ani și sper ca până atunci să las deoparte imitația. A fost de folos în trecut, dar acum odihnească-se-n pace!”, a mai menționat Alex Bogdan exclusiv pentru FANATIK.

Alex Bogdan: „Un artist are nevoie de liniște, iar celebritatea nu ți-o oferă”

Actorul de la Pro Tv spune că nu a visat niciodată la celebritate. A venit la pachet cu meseria pe care o are. Totuși, la capitolul finanțe, intrarea în tv a fost cel mai bun lucru care i s-a întâmplat actorului.

„Eu niciodată nu am fost un fan al celebrității. Celebritatea a venit datorită meseriei. Ador să fac televiziune și starea pe care ți-o dă. Îmi place și liniștea materială pe care mi-o oferă televiziunea. A fost un pas bun.

Cred că un artist trebuie să aibă o liniște pentru a putea crea. Celebritatea nu ti-o oferă pe deplin. Eu dacă aș rămâne toată viața la nivelul acesta, nu mi-aș dori nimic mai mult. Eu nu aș vrea să fiu ca actorii sau oamenii din tv care intră în mall și lumea sare pe ei să facă poze. Aș înnebuni și nu aș mai intra nicăieri”, punctează vedeta de la Pro Tv.

Vedeta de la Pro Tv, caracterizată de modestie: „Sportul te învață să fii modest”

Nu multă lume știe, dar Alex Bogdan nu este talentat doar la actorie. Omul de televiziune a făcut sport de performanță în copilărie, lucru care a pus bazele în cee ace privște dezvoltarea sa.

„Mereu am fost un om modest. Sportul te învață să fii modest, disciplinat, să ai țeluri, să ai rigoare. M-a învățat să caut mereu ce este mai bun în mine și să nu mă mulțumesc cu puțin. Este o mentalitate care ar trebui să existe pentru toți. Sportul îți dezvoltă principii sănătoase de viață.

A început să se clădească în mine această mentalitate de la vârsta de șapte ani când am început să merg pe stadion cu tata. Apoi, mi s-a întipărit în minte ușor, ușor. Când am dat de lucruri mai serioase au început să se pună bazele persoanei mele de acum.

Eu în continuare folosesc principii din sport în viața mea. Sunt ambițios, sunt foarte atent la colegi. Sportul te învață să fii și generos, să ai empatie, sunt lucruri de bază pentru o viață decentă, iar eu aplic totul”, a mai spus Alex Bogdan pentru FANATIK.