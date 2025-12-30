Nu vrea să audă de retragere! Împlinește 59 de ani și a semnat un nou contract: „Haideți să scriem istorie”

ADVERTISEMENT

Kazuyoshi Miura va împlini 59 de ani, însă nu se retrage din fotbal. Este cel mai în vârstă jucător profesionist din lume și tocmai a semnat un nou contract. Legenda japoneză va juca cel puțin până în vară, în țara sa natală, la Fukushima United, în liga a treia.

Kazuyoshi Miura a semnat un nou contract la aproape 59 de ani!

, nu pare că are în plan să își agațe prea curând ghetele în cui. Deși a ajuns la o vârstă la care majoritatea oamenilor din fotbal au deja ani buni petrecuți în antrenorat, niponul a semnat un nou contract profesionist ca jucător.

Kazuyoshi Miura va evolua sub formă de împrumut în liga a treia din Japonia, la Fukushima United. Acesta este în continuare jucătorul celor de la Yokohama FC, deși nu a mai evoluat pentru această formație japoneză din anul 2020.

„Pasiunea mea pentru fotbal nu s-a schimbat, indiferent de vârstă. Sunt foarte recunoscător pentru această oportunitate. Promit că voi da totul pentru a ajuta echipa. Haideți să scriem istorie împreună!”, a transmis fotbalistul care va împlini în curând 59 de ani.

Cariera lui Kazuyoshi Miura

departe de Japonia, în Brazilia, la Santos. A fost o alegere curajoasă pentru un fotbalist nipon la acea vreme. A revenit apoi în țara sa natală, însă a avut parte de experiențe și în Italia, Croația, dar și în Australia.

La echipa națională a Japoniei, Miura a strâns 89 de selecții și a marcat 55 de goluri. A fost mult timp principalul om de atac și a condus generația care a pus bazele fotbalului modern nipon. După anul 2000, Miura s-a retras din echipa națională, dar nu și din fotbal, continuând să joace la nivel de club, sezon după sezon.