Sport

Nu vrea să audă de retragere! Împlinește 59 de ani și a semnat un nou contract: „Haideți să scriem istorie”

Fotbalistul care scrie record după record! A ajuns la 58 de ani și nu vrea să se retragă din fotbal. Cu ce echipă a semnat veteranul. „Promit că voi da totul”.
Alex Bodnariu
30.12.2025 | 15:52
Nu vrea sa auda de retragere Implineste 59 de ani si a semnat un nou contract Haideti sa scriem istorie
ULTIMA ORĂ
Kazuyoshi Miura a semnat un nou contract la aproape 59 de ani!
ADVERTISEMENT

Kazuyoshi Miura va împlini 59 de ani, însă nu se retrage din fotbal. Este cel mai în vârstă jucător profesionist din lume și tocmai a semnat un nou contract. Legenda japoneză va juca cel puțin până în vară, în țara sa natală, la Fukushima United, în liga a treia.

Kazuyoshi Miura a semnat un nou contract la aproape 59 de ani!

Supranumit „King Kazu”, nu pare că are în plan să își agațe prea curând ghetele în cui. Deși a ajuns la o vârstă la care majoritatea oamenilor din fotbal au deja ani buni petrecuți în antrenorat, niponul a semnat un nou contract profesionist ca jucător.

ADVERTISEMENT

Kazuyoshi Miura va evolua sub formă de împrumut în liga a treia din Japonia, la Fukushima United. Acesta este în continuare jucătorul celor de la Yokohama FC, deși nu a mai evoluat pentru această formație japoneză din anul 2020.

„Pasiunea mea pentru fotbal nu s-a schimbat, indiferent de vârstă. Sunt foarte recunoscător pentru această oportunitate. Promit că voi da totul pentru a ajuta echipa. Haideți să scriem istorie împreună!”, a transmis fotbalistul care va împlini în curând 59 de ani.

ADVERTISEMENT
Criză de securitate în fieful lui Putin. Sute de civili ruși, uciși sau...
Digi24.ro
Criză de securitate în fieful lui Putin. Sute de civili ruși, uciși sau răniți de către veteranii întorși de pe frontul ucrainean

Cariera lui Kazuyoshi Miura

Kazuyoshi Miura și-a început cariera profesionistă în 1986, departe de Japonia, în Brazilia, la Santos. A fost o alegere curajoasă pentru un fotbalist nipon la acea vreme. A revenit apoi în țara sa natală, însă a avut parte de experiențe și în Italia, Croația, dar și în Australia.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Devastator". Anunțul soției lui Michael Schumacher, la 12 ani de la accidentul fostului pilot de Formula 1

La echipa națională a Japoniei, Miura a strâns 89 de selecții și a marcat 55 de goluri. A fost mult timp principalul om de atac și a condus generația care a pus bazele fotbalului modern nipon. După anul 2000, Miura s-a retras din echipa națională, dar nu și din fotbal, continuând să joace la nivel de club, sezon după sezon.

Dan Alexa, verdict clar despre Universitatea Craiova: „Poate câștiga campionatul!“. Laude pentru Mirel...
Fanatik
Dan Alexa, verdict clar despre Universitatea Craiova: „Poate câștiga campionatul!“. Laude pentru Mirel Rădoi
Premoniția neagră a lui Tică Dănilescu la celebrul meci Dinamo – Foresta 4-5:...
Fanatik
Premoniția neagră a lui Tică Dănilescu la celebrul meci Dinamo – Foresta 4-5: „La 4-3 eram sigur că pierdem!”
Ce pensie primește Mircea Sandu de la statul român: ”Am muncit 43 de...
Fanatik
Ce pensie primește Mircea Sandu de la statul român: ”Am muncit 43 de ani”
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Un român a ajuns în locuiască în Coreea de Sud și a rămas...
iamsport.ro
Un român a ajuns în locuiască în Coreea de Sud și a rămas efectiv șocat de ceea ce i s-a întâmplat
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!