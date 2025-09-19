Nu vrea să mai audă de Franța. Ce națională a ales să reprezinte fiul lui Zidane

Schimbările de naționalitate sunt tot mai dese în fotbalul modern, mulți fotbaliști alegând să joace pentru o altă țară decât pentru cea pentru care o făceau inițial. Fiului unui fost mare jucător francez a decis să schimbe țara pentru care vrea să strălucească pe plan mondial.

Luca Zidane nu vrea să mai reprezinte Franța. Pentru ce echipă națională va juca

Zinedine Zidane, și , a fost unul dintre cei mai mari fotbaliști francezi din istorie. Câștigător al Cupei Mondiale în 1998, dar și al Balonului de Aur în același an, „Zizou” a rămas o adevărată legendă în fotbal.

El are 4 băieți: Enzo (30 ani), care a jucat pentru Real Madrid înainte de a se retrage la doar 29 de ani, Luca (27 ani), portar la Granada, Theo (23 ani), legitimat la Cordoba și Elyaz (19 ani), legitimat la echipa secundă a lui Betis Sevilla.

Dintre toți moștenitorii lui Zidane, Luca a luat recent decizia de a nu mai reprezenta Franța. Jucătorul cotat la 1,5 milioane de euro a hotărât să joace de acum înainte pentru naționala Algeriei, țara de origine a familiei sale pe linia paternă, aspect confirmat oficial de

El reușise să câștige Euro U17 cu reprezentativa de tineret a Franței în 2015, turneu unde a mai câștigat, pe plan individual, medalia de cel mai bun portar din acel sezon. La nivel de club, el are în palmares 3 trofee cu Real Madrid: Champions League, Supercupa Europei și Supercupa Spaniei, toate în sezonul 2017/2018.

Originea algeriană a familiei lui Zidane

Zinedine Yazid Zidane s-a născut la 23 iunie 1972 în La Castellane, Marsilia, în zona de sud a Franței. El provine dintr-o familie cu 5 copii în total, fiind cel mai mic dintre frații săi. Părinții săi, Smaïl și Malika, au imigrat la Paris în 1953, din satul Aguemoune aflat în nordul Algeriei.

Deși familia se stabilise în districtul Saint-Denis din nordul Parisului, aceștia nu își găseau de lucru, astfel că nu puteau câștiga bani pentru a se putea întreține. Ulterior, la mijlocul anilor 1960, ei s-au mutat din acest motiv în suburbia La Castellane din nordul Marsiliei.