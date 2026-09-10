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Daniel Bîrligea (26 de ani) a prins transferul carierei și a plecat de la FCSB la Frosinone, în Serie A. El va rămâne la clubul italian doar dacă echipa va evita retrogradarea, însă până acum nu a primit foarte multe șanse, întrucât adversarul său pe post este într-o formă de zile mari. Înainte de meciul cu Genoa, presa din Italia i-a dat o veste proastă atacantului român.

Daniel Bîrligea, rezervă în meciul cu Genoa! Italienii i-au dat vestea

De când a ajuns la Frosinone, Daniel Bîrligea a fost folosit titular într-un singur meci. El a intrat încă din primul minut cu Sassuolo, în Coppa Italia, în timp ce în meciurile cu Fiorentina și Venezia din Serie A

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Următoarea partidă a lui Frosinone din campionatul intern este cea cu Genoa, însă, conform , Daniel Bîrligea va fi din nou rezervă. Antrenorul Massimiliano Alvini nu vrea să schimbe formula câștigătoare din etapa precedentă, astfel că italianul Antonio Raimondo, care a înscris câte o „dublă” în fiecare dintre ultimele două meciuri, va fi din nou titular în fața românului.

Fostul atacant al FCSB a fost propus la Genoa lui Dan Șucu

Daniel Bîrligea a fost unul dintre cei mai importanți fotbaliști de la FCSB în ultimii ani, iar acest lucru a stârnit interesul mai multor echipe. În cele din urmă, românul a ajuns la Frosinone, însă soarta sa putea fi alta. Înainte ca FCSB să accepte oferta, , însă experiența eșuată cu Nicolae Stanciu i-a făcut pe „grifoni” să se gândească de două ori.

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„Daniel Bîrligea ne-a fost propus (n.r. la Genoa), înainte să ajungă la Frosinone. Plătisem banii pe Colombo, îl luasem pe Havel, dar îl aveam și pe Vitinha. Aveam deja prea multe opțiuni. În același timp, ne-am fi gândit de două ori, dacă Bîrligea ar fi fost cu adevărat o opțiune pentru noi, pentru că mai există o problemă: a pașaportului, pentru că e românesc. Am avut deja o experiență cu Nicușor Stanciu, iar când aduci un jucător român trebuie să zbârnâie, pentru că lucrurile astea se pot interpreta”, a declarat Răzvan Raț la