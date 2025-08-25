„Nu vreau să mai vorbesc despre jucătorul Louis Munteanu. Are nevoie de sprijin”. Cristi Balaj, reacție fără precedent la adresa golgeterului care a fugit de la CFR!

După ce atacantul a refuzat să se mai antreneze, dar și să joace în meciul de la Galați cu Oțelul, , nemulțumit că nu este lăsat să se transfere în străinătate, oficialul clubului din Gruia a spus că pur și simplu nu mai vrea să vorbească despre acest fotbalist în spațiul public.

Cristi Balaj, reacție vehementă la adresa lui Louis Munteanu după scandalul generat de atacantul de la CFR Cluj

Fostul arbitru FIFA a transmis că în viziunea sa jucătorul este dezinformat de către anumiți colaboratori ai săi, care îi spun că ar exista oferte foarte bune pentru el în acest moment, chestiune dezmințită acum ferm de Balaj.

„Nu mai vreau să discut subiectul Louis Munteanu, pentru că este o situație delicată, aș spune, și nu ajută pe nimeni. Voi, presa, puteți să scrieți orice, nu o să declar la nimeni și nu mai vreau să vorbesc despre jucătorul Louis Munteanu.

Și o spune Cristi Balaj, cel care l-a apărat cel care l-a sprijinit, cel care s-a luptat pentru el. Clar are nevoie de sprijin, un lucru este cert. Din punctul meu de vedere este sfătuit greșit.

Faptul că am vorbit cu el, am discutat cu el, trebuie să spun acest lucru. Din punctul meu de vedere este sfătuit greșit și clar are nevoie de sprijin, are nevoie să creadă într-o persoană care îi vrea binele. Dar, știu eu, acum… Lucrurile pot fi reparate foarte ușor. Nu vreau să ajung să mint, prefer să nu spun nimic.

S-au aflat anumite lucruri în mass-media și m-a deranjat foarte tare ce au spus anumite persoane. Eu nu am discutat nici ieri și nu vreau să discut acum deloc, nu vreau să mai discut sau să spun ceva despre Louis Munteanu. L-am îndrumat, i-am spus de fiecare dată adevărul, știa realitatea de la noi. În momentul în care apleci urechea și crezi că tot ce zboară se mănâncă, atunci automat poți să ai anumite supărări sau să fii deranjat.

„Din punctul meu de vedere este dezinformat copilul”

Dar adevărul este unul singur și nu înseamnă că este acela pe care i-l spun unii care au un anumit interes legat de el. Din punctul meu de vedere este dezinformat copilul. Nu sunt obligat să mint, nu vreau să vorbesc despre Louis Munteanu și gata. Eu sunt obligat să am grijă de jucătorii care sunt, să încerc să îi ridic de acolo unde sunt, să apelez la ego-ul lor, să apelez la calitatea lor pe care au demonstrat-o.

(…) În acest moment nu există ofertă concretă, scrisă. Eu știu ce îi povestesc unii, alții? Habar n-am. Pot să controlez ce îi povestesc unii? Și la noi au venit, unii, dacă vă povestesc ce minunății de povești ne-au dat… Ne-au dat tot felul invenții și dacă poveștile alea ajung și la părinți sau la el, îți dai seama…

Nu vreau să comentez, dar sunt convins că băiatul a fost dezinformat și până la un punct îl înțeleg. Nu am spus nimic și nu vreau să spun nimic”, FANATIK SUPERLIGA.