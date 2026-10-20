„Nu vreau să mor prin spitale!” Marius Șumudică trăiește un adevărat coșmar la Cluj: „Am slăbit 5 kilograme. Am sunat toți doctorii”

ADVERTISEMENT

Marius Șumudică a ajuns la capătul răbdării după ultimele evoluții ale lui CFR Cluj. Antrenorul este nemulțumit de atitudinea fotbaliștilor, de cifrele echipei și de felul în care arată jocul formației din Gruia. Tehnicianul a anunțat în direct la FANATIK SUPERLIGA că va avea discuții față în față cu jucătorii și cu oamenii din conducere pentru a decide cum va continua colaborarea în actualele condiții. În plus, Șumudică a dezvăluit că a trecut printr-o perioadă extrem de dificilă din punct de vedere medical, în care a făcut numeroase investigații și a slăbit cinci kilograme.

Marius Șumudică, nemulțumit de atitudinea jucătorilor de la CFR Cluj

Marius Șumudică nu mai acceptă evoluțiile pe care le consideră sub nivelul unui club precum CFR Cluj. Tehnicianul susține că, după primele două luni, se aștepta la o altă atitudine din partea fotbaliștilor și este deranjat în special de modul în care echipa se prezintă pe teren. Antrenorul a precizat că va discuta mai întâi cu jucătorii, apoi cu reprezentanții conducerii, pentru a stabili dacă există condițiile necesare continuării proiectului.

ADVERTISEMENT

„O să am o discuție cu jucătorii, pentru că nu se poate, i-am lăsat la cald. Apoi voi avea o discuție și cu conducerea clubului, prin care să comunicăm și să vedem ce e de făcut, pentru că nu se poate. Nu accept să stau și să sufăr două săptămâni”, a declarat Marius Șumudică, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

„Am slăbit 5 kilograme”. Șumudică, speriat de problemele medicale

Antrenorul a povestit și momentele dificile prin care a trecut în ultimele săptămâni, când a fost nevoit să facă mai multe investigații medicale. Șumudică a spus că a apelat la medici din București și Cluj, după ce rezultatele inițiale l-au îngrijorat.

ADVERTISEMENT

„Am stat prin spitale pe aici, mi-am făcut tot felul de verificări de mi-a stat inima. N-am venit la Cluj să mă îmbolnăvesc. Două săptămâni mi-au făcut tot felul de investigații, nu știau de unde și ce-mi găseau. Am sunat toți doctorii din București și din Cluj, că sunt bolnav, că îmi găsiseră nu știu ce. Am slăbit 5 kg până mi-au interpretat CT-ul. Nu vreau să intru în pământ”, a mărturisit tehnicianul.

ADVERTISEMENT

Șumudică a explicat că trăiește intens fiecare rezultat și că presiunea meseriei îl afectează puternic. El consideră că situația sportivă de la CFR nu poate continua în aceeași manieră, mai ales dacă echipa nu reușește să-și schimbe atitudinea: „Sunt un tip care sufăr ca un câine, mă consum după fiecare rezultat. Asta mi-e meseria. N-am crezut că după două luni atitudinea lasă de dorit”, a adăugat antrenorul.

ADVERTISEMENT

Șumudică amenință cu discuții decisive la CFR Cluj

Tehnicianul a subliniat că a venit la CFR Cluj cu convingerea că lucrează la un club important și că așteptările sale rămân ridicate. El le-a transmis jucătorilor că simpla prezență la antrenamente și încasarea salariilor nu sunt suficiente pentru a reprezenta o echipă cu tradiție.

„Am venit crezând că este un club mare și în continuare cred lucrul acesta de când pășesc pe coridor. Asta trebuie să înțeleagă și jucătorii care au venit. Să îmbrace tricoul lui CFR nu înseamnă să vii pe data de 25 și să-ți iei banii că ești în insolvență și hai să ne luptăm la locul 12. Nu accept, nu am venit să-mi iau banii și să termin pe locul 12 sau să mă duc la baraj”, a spus Șumudică.

ADVERTISEMENT

Antrenorul a anunțat că va discuta cu Marian Copilu, cu Ciprian Deac și, posibil, cu administratorul judiciar Răzvan Zăvăleanu. Scopul întâlnirilor va fi clarificarea situației actuale și stabilirea obiectivelor realiste pentru perioada următoare: „O să discut cu Copilu, cu Deac, poate și cu Răzvan Zăvăleanu, cu care am o relație foarte bună și o să le spun că ăsta e nivelul în momentul de față și că eu nu pot lucra în condițiile astea. Nu pot sta să mă îmbolnăvesc și să salvez echipa de la retrogradare în ultimele etape sau să joc baraje”, a afirmat tehnicianul.

Marius Șumudică, critic la adresa jocului și a cifrelor fizice

Dincolo de rezultate, Șumudică este deranjat de felul în care evoluează echipa. Acesta a precizat că , mai ales în condițiile în care lotul a suferit numeroase modificări, însă vrea să vadă mai multă implicare și dorință de autodepășire.

„Nu spun că sunt eu Guardiola, să nu se înțeleagă greșit, dar trebuie o comunicare, să pui lucrurile la punct, pentru că nu poți să te prezinți la un meci cu UTA așa cum te-ai prezentat. Nu se poate să alergi iar sub 100 km, e inadmisibil. Îl opresc eu să n-alerge, îl trag de hățuri?”, a declarat antrenorul.

Șumudică a insistat că lipsa efortului nu poate fi explicată doar prin pregătirea fizică, argumentând că jucătorii ar trebui să ajungă la limită în timpul meciurilor dacă ar depune un efort susținut: „Dacă erau nepregătiți, se rupeau, apăreau crampe, accidentări. Aleargă, frate, până faci crampe. Eu n-am un jucător cu crampe. (…) Să nu vrei să te autodepășești, să ajung să fiu ultimul la cifre…”, a mai spus Șumudică.

Șumudică își pune viitorul la CFR Cluj în joc: „Mergem mai departe sau nu?”

. Antrenorul vrea să afle ce își doresc jucătorii de la acest sezon și dacă există disponibilitatea necesară pentru a schimba nivelul echipei: „E o săptămână decisivă pentru mine, care va începe cu o discuție față în față cu jucătorii, să vedem ce își doresc ei de la campionatul ăsta, de la carierele lor. Un antrenor depinde de fotbaliști și să vedem ce facem, că undeva se întâmplă ceva”, a explicat tehnicianul.

În final, Șumudică a subliniat că nu este mulțumit nici de jocul echipei, chiar dacă CFR a obținut o victorie la Mioveni. Antrenorul a recunoscut că nu poate schimba totul în numai două luni, mai ales cu un lot în care au venit 18 jucători noi, dar a transmis că este nevoie de o reacție imediată: „În urma discuției cu jucătorii, voi trage niște concluzii și voi vorbi și cu conducerea. Asta putem, asta nu putem, ce facem? Mergem mai departe sau nu”, a încheiat Marius Șumudică, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.