“Nu vreau să votez nici cu un diliu, nici cu o incultă”. Opinia lui Ion Cristoiu despre candidaţii din finala pentru Cotroceni

Ion Cristoiu, invitatul lui Mihai Tatulici la TATULICI LA FANAT1K, a vorbit despre victoria surprinzătoare a candidatului independent Călin Georgescu în primul tur al alegerilor prezidențiale din 24 noiembrie.

Social-media și ședința CSAT

Ion Cristoiu a fost invitatul de joi al lui Mihai Tatulici la TATULICI LA FANAT1K, unde a comentat rezultatele turului unu al alegerilor prezidențiale, soldate cu înfrângerea liderului PSD, , al liderului PNL, , în finală urmând să se confrunte președinta USR, Elena Lasconi, și candidatul independent Călin Georgescu, învingătorul primului tur de scrutin.

Mihai Tatulici a subliniat ascensiunea fulminantă a lui Călin Georgescu pe rețelele sociale și comunicatul Administrației Prezidențiale în urma ședinței CSAT convocată joi și condusă de președintele Klaus Iohannis.

„Din analiza documentelor a reieșit, totodată, că, prin încălcarea legislației electorale, un candidat la alegerile prezidențiale a beneficiat de o expunere masivă pe fondul tratamentului preferențial pe care platforma TikTok l-a acordat acestuia prin faptul că nu l-a marcat drept candidat politic, respectiv fără a-i cere obligația de a marca materialele electorale de tip video cu codul unic de identificare atribuit de Autoritatea Electorală Permanentă la desemnarea mandatarului financiar coordonator, obligație impusă prin legislația electorală.

Astfel, vizibilitatea candidatului respectiv a crescut semnificativ în raport cu ceilalți candidați care au fost recunoscuți de algoritmii TikTok drept candidați la alegerile prezidențiale, iar conținutul promovat de aceștia a fost filtrat masiv, diminuând exponențial vizibilitatea acestora la nivelul utilizatorilor platformei”, .

Ion Cristoiu: „Eu deja mă amuz cu pericolul fascismului, îmi amintește de vremea lui Iliescu”

Ion Cristoiu a punctat că, în opinia sa, avertizările cu privire la pericolul reapariției fascismului, după anunțarea reaultatelor din primul tur și a victoriei lui Călin Georgescu, amintesc de perioada președinției lui Ion Iliescu. Totodată, cunoscutul jurnalist și-a spus părerea despre cei doi candidați rămași în cursa pentru Cotroceni.

„Eu deja mă amuz cu pericolul fascismului, îmi amintește de vremea lui Iliescu, comuniștii aveau boala asta. Eu nu am vrut să-i iau interviu lui Călin Georgescu dintr-un simplu motiv, are anumite idei la care eu nu pot să nu râd, n-o să cred niciodată că extratereștrii sunt printre noi. Am anunțat oficial când s-au anunțat cei doi din al doilea tur că nu mă duc să votez nici cu un diliu, nici cu o incultă”, a declarat invitatul lui Mihai Tatulici.

„Nu l-au votat nici boți, nici conturi false”

Totodată, Ion Cristoiu a subliniat că, indiferent de dezvăluirile privind sprijinul pe care Călin Georgescu l-a avut pe rețelele sociale, el a fost votat de oameni nu de algoritmi, indiferent de cum au fost ei influențați.

„La votul acesta s-au dus și l-au votat pe omul ăsta două milioane de oameni, nu erau nici boți, nici conturi false, nici TikTok, indiferent cum au fost ei influențați. Nu mă interesează felul în care cele două milioane de alegători s-au dus la vot”, a spus Ion Cristoiu, fiind de părere ca politicienii și societatea de altfel să se întrebe ce motive au avut la vot susținătorii lui Călin Georgescu.

