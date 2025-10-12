Numai Messi putea face asta! Motivul incredibil pentru care starul Argentinei a plecat din cantonamentul campioanei mondiale

Deși a fost convocat de antrenorul Argentinei, Lionel Scaloni, pentru cele două meciuri amicale, din octombrie, împotriva Venezuelei și Puerto Rico, Messi a jucat în pentru Inter Miami, în ultimul meci din sezonul regulat al Major League Soccer.

Messi nu a jucat cu Venezuela, dar a evoluat pentru Inter Miami

Lionel Messi și-a condus echipa de club la o victorie cu 4-0 împotriva echipei Atlanta United. El a părăsit pentru scurt timp cantonamentul echipei naționale a Argentinei pentru a ajuta la obținerea celor trei puncte cruciale pentru echipa de club.

„A fost destul de simplu”, a spus antrenorul Miami, Javier Mascherano, despre folosirea lui Messi. „Am vorbit cu Scaloni și mi-a spus că îl va elibera, că nu îl va folosi cu Venzuela, deoarece voia să vadă alți jucători. Apoi, am vorbit cu Leo.

El a fost dispus să joace, chiar dacă s-a antrenat toată săptămâna cu echipa națională. Știm că este un jucător cu totul special. Este unic! Am văzut ce a făcut, cum ne-a ajutat să câștigăm. A marcat, ceea ce a fost important și pentru el”, a mai spus tehnicianul lui Inter Miami.

Messi, două goluri și o pasă de gol

Messi a marcat primul gol al serii, trimițând mingea în colțul din stânga sus, pentru al 25-lea gol al său din acest sezon. Căpitanul i-a pasat mai târziu lui Jordi Alba, pentru al doilea gol al meciului. Alba și-a anunțat retragerea din fotbal la sfârșitul sezonului 2025 și a primit un omagiu special din partea echipei Inter Miami, după fluierul final.

Luis Suárez a marcat al treilea gol al Interului, în minutul 61, cu o lovitură superbă din careul de pedeapsă, iar Messi a reușit al doilea gol al său în ultimele minute, închizând tabela la 4-0. O reușită care l-a adus la 26 de goluri în acest sezon, cu două mai mult decât atacantul LAFC, Denis Bounga.

Căpitanul Argentinei revine la națională pentru amicalul cu Puerto Rico

„În acest moment al vieții sale, titlul de golgheter nu îl va schimba prea mult”, a spus Mascherano despre posibilitatea ca M „Dar, după cum se poate vedea, dacă are șansa, va încerca să o obțină. A fost o seară minunată pentru echipă, pentru el, pentru toată lumea”, a precizat Mascherano

Coechipierul său de la Miami, Rodrigo De Paul, care a jucat vineri în victoria Argentinei în meciul amical împotriva Venezuelei, a sărbătorit fiecare gol al lui Messi de pe margine alături. Alături de el au fost și Leo Paredes, Nicolás Otamendi și Giovani Lo Celso, colegi la națională.

Messi va reveni la echipa națională a Argentinei pentru următorul meci amical, marți seara, împotriva Puerto Rico, care se va disputa chiar pe Chase Stadium, unde joacă Inter Miami.

Miami se află la egalitate de puncte pe locul al doilea cu FC Cincinnati, înaintea ultimei etape a sezonului regulat. Sâmbăta viitoare. Miami joacă în deplasare la Nashville, în timp ce Cincinnati primește echipa din Montreal. Philadelphia Union și-a asigurat primul loc în Conferința de Est, câștigând Supporters’ Shield.