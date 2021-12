De câți anticorpi avem nevoie pentru a nu ne reinfecta cu Covid-19. Răspunsul lui Alexandru Rafila

Ministrul sănătății a precizat, luni, în cadrul unei dezbateri pe tema imunizării cu reprezentanți ai etniei rome, că nu există un standard care să demonstreze la ce număr de anticorpi ne putem proteja de o reinfectare cu coronavirus.

Ministrul a mai dezvăluit că specialiști din UE lucrează la aflarea unui răspuns pentru o astfel de nelămurire. Alexandru Rafila a făcut declarația după ce reprezentanții etniei rome l-au întrebat dacă persoanele care au avut, deja, boala trebuie să-și mai administreze vaccinul sau dacă acesta le poate face rău.

Alexandru Rafila: ”Sunt speranţe că în viitor să avem o astfel de limită”

Totodată, ministrul a recomandat în continuare, ca soluție pentru protecția împotriva infectării cu coronavirus.

”Mulţi oameni din România au făcut o boală, spunem noi, inaparentă, adică nu au avut simptome, nu au ştiut că au trecut prin boală, s-au testat şi nu se vaccinaseră şi au găsit că au anticorpi. Poate că la unii există o imunitate care dă protecţie, la mulţi dintre ei nu există.

Nu avem de unde să ştim lucrul ăsta, pentru că toate metodele astea de detecţie a anticorpilor care sunt în momentul de faţă nu sunt standardizate, nu există o limită, adică să spui cine are anticorpi peste limita asta este protejat, cine are mai puţini nu este protejat.

Nu există o astfel de referinţă de limită şi nu există nicio metodă standardizată, dar sunt speranţe ca în viitorul nu foarte îndepărtat să avem o astfel de limită şi de test recomandat.

Se lucrează la nivelul Uniunii Europene pentru a stabili acest lucru, dar până în momentul acela nu avem soluţia decât vaccinarea”, a afirmat Alexandru Rafila, în timpul dezbaterii, organizată la Agenţia Naţională pentru Romi.

Ministrul sănătății a mai spus că a stat izolat atunci când a avut o boală ”manifestă”, a făcut tratamentul, iar mai apoi a mers la un și și-a administrat vaccinul, neavând nicio reacție adversă.

”Şi dacă am trecut prin boală şi nu am ştiut sau dacă am trecut prin boală şi am ştiut, recomandarea este: vaccinaţi-vă”, a mai adăugat Alexandru Rafila.

Mesajul pro-vaccinare al lui Valeriu Gheorghiță în limba romani

Coordonatorul campaniei de vaccinare naționale, Valeriu Gheorghiță, a transmis, de asemenea, în weekend un mesaj de îndemn la vaccinare pentru cetățenii de etnie romă.

”Na dara! Nai khanci nasul! Hai te kheras o vaccino! (Nu te teme! Nu e nimic rău! Hai sa facem vaccinul!”, a transmis Valeriu Gheorghiță, care luni a luat și el parte la dezbatere, alături de Alexandru Rafila și Raed Arafat.

”Peste 1.000 de romi din toată țara au pus astăzi întrebări despre vaccinare ministrului Sănătății, Alexandru Rafila, secretarului de stat Raed Arafat și Dr. Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare. Romii din cadrul comunităților și din instituțiile locale și centrale și-au putut lămuri astfel temerile legate de vaccinare, care circulă pe rețelele de socializare”, este menționat într-un