Număr oficial: câți suporteri au fost prezenți la FCSB – Oțelul în Sâmbăta Mare: „Nu putem pune la îndoială cât de iubit este acest club”

După prestațiile șterse din meciurile cu Metaloglobus, UTA și FC Botoșani, FCSB a făcut un meci extraordinar contra Oțelului pe Arena Națională și a reușit să se impună cu 4-0, scor stabilit încă de la pauză. Partida nu a fost însă una foarte atractivă pentru fanii campioanei, deoarece prezența pe stadion a fost una redusă, doar 4.039 de oameni urmărind meciul din tribune.

Asistență redusă la FCSB – Oțelul. Ce declara Mirel Rădoi înainte de startul jocului

Partida cu Oțelul a fost, fără îndoială, cea mai bună din acest play-out pentru FCSB. După remiza cu Metaloglobus, victoria la limită cu UTA și eșecul suferit la Botoșani, formația antrenată de Mirel Rădoi s-a „dezlănțuit” împotriva gălățenilor și a reușit să marcheze de patru ori, toate reușitele sosind în prima repriză a întâlnirii.

Din nefericire, meciul nu a fost urmărit din tribune de foarte mulți suporteri, asistența fiind una extrem de redusă: 4.039 de spectatori, mai puțini decât la precedentele două partide disputate pe teren propriu în play-out, cu Metaloglobus (7.543 de spectatori) și UTA (5.211 spectatori). Înainte de , Mirel Rădoi a vorbit despre presiunea pusă de suporteri în această perioadă.

„Sper să nu conteze, pentru că avem discuțiile noastre și încercăm să nu fim influențați de ceea ce se întâmplă în tribune. Asta nu înseamnă că suporterii nu au urmărit partida sau nu mai iubesc această echipă. Sunt supărați temporar pentru parcursul din ultimele luni, dar nu putem pune la îndoială cât de iubit este acest club”, afirma tehnicianul.

FCSB a spulberat-o pe Oțelul

FCSB a deschis scorul în minutul 13 al partidei cu Oțelul, după ce Florin Tănase a transformat un penalty acordat după un fault comis asupra lui Darius Olaru. Apoi, gruparea „roș-albastră” și-a dublat avantajul prin reușita fundașului central .

La doar două minute după golul lui Popescu, Darius Olaru făcea 3-0, cu o execuție din voleu, mingea fiind și deviată de un adversar înainte de a intra în poartă. Scorul final a fost stabilit înainte de pauză, de Alexandru Stoian, care l-a învins pe Dur-Bozoancă din careu. Ultimul meci câștigat de FCSB la diferență de 4 goluri fusese cel cu UTA din turul sezonului regulat, disputat pe 26 octombrie. Și atunci, campioana câștiga cu același scor, 4-0.