, pe Allianz Arena, stadion unde se așteaptă un număr record de fani. Oficialul FRF, Mihai Stoichiță, și despre numărul de români care vor fi la meci.

Număr record de români care vor fi prezenți la România – Olanda, în optimi, la Munchen! “Toți vor bilete!”

Concret, din sursele oficialului FRF, acesta se așteaptă la un număr record de fani ai echipei naționale la România – Olanda și anume peste 40.000. Astfel, peste jumătate din stadionul lui Bayern Munchen ar putea să fie din nou

ADVERTISEMENT

“Eu cred că vor fi mai mult de 40.000 la Munchen. Eu estimez după ce știu eu, după cât de multă lume mă întreabă de bilete și nu am de unde să le dau. Vor fi cu siguranță peste 40.000 de români la meci.

Dar trebuie să ținem cont că Olanda nu este foarte departe și e o națiune care își iubește echipa națională”, a declarat Mihai Stoichiță în cadrul emisiunii FANATIK LA EURO.

ADVERTISEMENT

Elevii lui Edi Iordănescu, încrezători înaintea meciului din optimi

La finalul meciului cu Slovacia, scor 1-1, România a reușit să se califice de pe primul loc în grupa E în faza optimilor de la EURO 2024. În următoarea rundă, elevii lui Edi Iordănescu vor întâlni Olanda, un adversar dificil.

Cu toate acestea, se pare că “tricolorii” au mare încredere în ei și vor da totul în meciul de la Munchen, de pe Allianz Arena. Florinel Coman a mărturisit după partida de la Frankfurt că drumul României la EURO “nu se va opri aici”.

ADVERTISEMENT

“Pentru asta am jucat. Ne gândeam la asta. Am vrut să facem o Românie mai bucuroasă, o Românie fericită, pentru că toți oamenii merită acest lucru. În seara asta nu am jucat doar pentru noi.

Nu am fost doar noi pe teren. În inimile noastre au fost milioane de oameni care era clar că ne vor ajuta, că ne vor împinge. Fără ei, sincer, nu credeam că puteam ajunge nicăieri. Incredibil. Nu pot zice altceva. Și pe Allianz Arena, și aici (n.r. la Frankfurt).

ADVERTISEMENT

A fost un meci greu (n.r. cu Slovacia), ca toate celelalte. Important a fost că am avut acești suporteri în spate, care ne-au arătat calea spre reușită. Am dat totul și asta a fost. Nu cerem respect. Nu cerem nimic.

Se vorbește frumos de România, asta am vrut. Am văzut și eu ce înseamnă să fii român. Nu cred că ne vom opri aici. Nu ne gândim la adversar. Nu contează cu cine joci. Este Campionatul European”, a declarat Florinel Coman înainte meciului România – Olanda.

Totul despre biletele pentru România - Olanda