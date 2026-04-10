Numărătoarea inversă până la cel mai critic moment al misiuniii Artemis II. Riscurile reintrării în atmosferă cu 40.000 km/oră, la peste 2.700 grade Celsius

ADVERTISEMENT

Misiunea istorică Artemis II a NASA intră în faza sa cea mai critică, în care echipajul format din cei patru astronauți se pregătește să se întoarcă pe Pământ, după misiunea reușită în jurul Lunii. Deși au ajuns mai departe decât orice altă misiune spaţială cu echipaj uman, în dreptul feței nevăzute a Lunii, cea mai mare provocare abia acum îi aşteaptă pe cei patru: periculoasa reintrare a navei spațiale Orion în atmosfera Pământului.

În jurul capsulei se formează un înveliş de plasmă ale cărei temperaturi pot ajunge la 10.000 grade Celsius

Procesul de reintrare în atmosfera terestră este considerat cel mai solicitant test pentru navă și echipaj, deoarece vitezele și temperaturile extreme pot pune în pericol misiunea dacă sistemele de protecție nu funcționează conform proiectării.

ADVERTISEMENT

Măsurătorile preliminare arată că Orion va intra în atmosferă cu o viteză care depășeşte 40.000 de km/oră , adică peste 11 km/secundă. În plus, compresia extremă a aerului din jurul capsulei creează un înveliș de plasmă incandescentă, cu temperaturi care pot ajunge până la 10.000 de grade Celsius.

Se așteaptă ca suprafața exterioară a navetei spațiale să se încălzească până la aproximativ 2.760 de grade Celsius, o temperatură de aproape jumătate din cea a suprafeței Soarelui. În aceste condiții, plasma care se formează în jurul capsulei blochează undele radio, provocând o pierdere temporară a comunicării cu Pământul, timp de câteva minute.

ADVERTISEMENT

La misiunea precedentă, Artemis I, scutul termic a fost deteriorat

Crucial pentru siguranța echipajului este scutul termic, fabricat dintr-un material special numit Avcoat , care este conceput să se uzeze treptat pe măsură ce căldura este absorbită. Cu toate acestea, în timpul misiunii Artemis I din 2022, inginerii au descoperit că mici bucăți din material se desprinseseră în peste 100 de locuri.

ADVERTISEMENT

Analizele ulterioare au arătat că gazele create în interiorul materialului au rămas blocate acolo, crescând presiunea și provocând microfisuri. Unul dintre factorii care au contribuit la acest fenomen a fost procesul de „skip reentry”, în care capsula a intrat în atmosferă, a ieșit pentru scurt timp și apoi a reintrat, crescând stresul termic.

ADVERTISEMENT

, NASA a ales să modifice profilul de reintrare, evitând procesul de „skip reentry” în atmosferă. Capsula Orion va intra cu un unghi mai abrupt, reducând timpul petrecut în zona în care a apărut problema din timpul misiunii Artemis I și limitând presiunile asupra scutului termic.

Capsula Orion, cu cei patru astronauţi, va cădea în ocean la ora 2, ora României

Deși unii experți își exprimă rezervele cu privire la faptul că această soluție este un răspuns pe termen lung, NASA pare încrezătoare că modificările sunt suficiente pentru întoarcerea în siguranță a echipajului. De altfel, chiar și în timpul misiunii Artemis I, în ciuda uzurii, temperaturile din interiorul capsulei au rămas la niveluri sigure.

ADVERTISEMENT

Se așteaptă ca Orion să cadă în Oceanul Pacific, în largul coastei oraşului californian San Diego, în noapteea de vineri spre sâmbătă, în jurul orei 2, ora României, cei patru astronauţi urmând să fie recuperaţi de echipele specializate ale NASA. În timp ce astronauții vor fi transportați cu elicopterul către o navă de recuperare, un scafandru se va scufunda în ocean pentru a fotografia scutul termic, pentru a le oferi managerilor de misiune unele dintre primele dovezi ale modului în care acesta a funcționat.

Un fost expert NASA condamnă trimiterea de echipaj uman în cadrul misiunii Artemis II

Dr. Charlie Camarda, expert în scuturi termice, cercetător științific și fost astronaut NASA, care a fost și membru al primului echipaj al navetei spațiale lansate după dezastrul Columbia din 2003, se numără printre foștii angajați NASA care nu cred că agenția spațială ar fi trebuit să trimită oameni la bordul Artemis II.

În luna ianuarie el a fost , pentru a discuta problema scudului termic și a analiza datele din investigațiile agenției. Camarda a spus că nu e convins că agenția a înțeles că fisurile din scutul termic ar putea provoca o defecțiune în timpul zborului. „Faptul că am decis să zburăm cu echipaj pe un vehicul despre care se știe că are un scut termic defect este iresponsabil și sunt sigur că niciun cercetător Apollo nu ar fi permis o astfel de decizie", a declarat Camarda pentru CNN.

El a subliniat că opoziția față de Artemis II nu este motivată de convingerea că aceasta se va termina cu un eșec catastrofal. Camarda spune că este probabil ca misiunea să se întoarcă acasă în siguranță, dar, mai mult decât orice se teme că un astfel de zbor va servi drept validare pentru conducerea NASA că procesele sale decizionale sunt solide. „Iar acest lucru va induce cu siguranță agenției un fals sentiment de securitate”, a avertizat Camarda.