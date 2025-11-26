Sport

Numărul 10 din Italia care l-ar încânta pe Victor Angelescu la Rapid: „Mâine l-aș aduce!”

Rapid se află în căutarea unui nou număr 10, iar Victor Angelescu a dat ultimele detalii în acest sens: „Mă duc eu mâine și îl iau în cârcă!”
Gabriel-Alexandru Ioniță
26.11.2025 | 22:35
Victor Angelescu, ultimele detalii despre transferul din Serie A pregătit la Rapid. Foto: colaj Fanatik
Victor Angelescu a confirmat informația dezvăluită în FANATIK, conform căreia directorul sportiv Mauro Pederzoli a mers recent în țara natală Italia pentru a discuta cu un fotbalist de acest profil din Serie A. De asemenea, tot el a explicat cu această ocazie și că italianul a avut și alte scopuri în deplasarea respectivă.

Victor Angelescu, reacție savuroasă când a fost întrebat despre un posibil transfer al lui Nicolae Stanciu la Rapid

Pe de altă parte, acționarul minoritar al clubului din Giulești a mai ținut să puncteze și că în prezent există mai multe variante de transfer pentru acoperirea poziției respective. Întrebat dacă există vreo posibilitate ca Nicolae Stanciu să ajungă în viitorul apropiat la Rapid, Angelescu a răspuns negativ, dar a subliniat totuși că el și-ar dori foarte mult acest lucru.

„A fost plecat în Italia, se știe că vrem un număr 10, căutăm un număr 10, a fost acolo să vorbească și cu directorul sportiv de la Genoa, e un director sportiv nou. Cluburile sunt înfrățite, să zicem așa, și era normal să se cunoască. Căutăm și un număr 10, s-a dus și pentru un alt lucru, mai căutăm ceva, nu are legătură neapărat cu un transfer. A fost în Italia pentru o perioadă pentru acest lucru.

Nu este un număr 10 X cu care s-a dus să discute. Căutăm și în Italia, și în țară. Mâine l-aș aduce pe Stanciu dacă se poate, dar nu cred că se pune problema. Eu nu cred că există, dacă există, mă duc eu mâine și îl iau în cârcă”, a spus Victor Angelescu la Prima Sport. 

Detalii de ultimă oră despre transferul pregătit de Rapid

După cum s-a notat deja anterior, despre acest subiect reprezentat de aducerea un mijlocaș din Serie A la Rapid în fereastra de mercato din această iarnă s-a discutat în direct la FANATIK SUPERLIGA. Robert Niță, fost fotbalist la echipa din Giulești și în prezent un apropiat al acționarului majoritar Dan Șucu, a făcut cu această ocazie următoarele precizări în acest sens:

„De lucrat la transferuri, se lucrează. Mauro, directorul sportiv al echipei, împreună cu Gâlcă, sunt mereu în contact. Mauro Pederzoli a fost săptămâna trecută în Italia, deja a discutat cu un jucător acolo personal. A discutat cu un număr 10, este dorința expresă a lui Costel Gâlcă. Este un jucător care a lăsat o impresie bună în Italia, sperăm ca și jucătorul să-și dorească. De asta s-a și deplasat Mauro în Italia, să-i prezinte proiectul, să-i spună ce înseamnă Rapid.

Prima întâlnire a fost bună, acum să vedem mai departe. E greu să aduci un jucător din Italia, să vină în România. OK, atrage orașul, atrag și suporterii, i s-a pus clipul de prezentare jucătorului. I-au fost prezentate imagini cu bazele de pregătire, suporterii. Se fac eforturi”. 

Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
