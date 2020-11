Numărul de morți Covid-19, subiect de dispută între managerii de spitale din București: „Vom plânge mult”

Managerii de spitale din România se contrazic pe tema ratei deceselor provocate de Covid-19 în acest final de an în țara noastră.

Dacă Beatrice Mahler, managerul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din București, prevede Apocalipsa, Emilian Imbri o contrazice vehement.

Managerul spitalului „Victor Babeș” nu crede că numărul deceselor va fi de speriat și nu se lasă impresionat nici măcar de actualele cifre.

Mahler se contrează cu Imbri pe tema numărului de morți

„Vom avea nişte cifre pe mortalitate extrem de mari pentru această lună şi, dacă lucrurile continuă în această direcţie, şi decembrie va fi o lună în care vom plânge mult”, a fost declarația lui Beatrice Mahler, care i-a ridicat mingea la fileu lui Imbri.

„Scoateți din fraza asta că în decembrie vom avea foarte mulți morți. Nici acum nu sunt mulți, doar că ne pare rău. Ei nu depășeșesc rata de mortalitate specifică.

Sigur că e foarte important ce măști purtăm. Sunt oameni care apar cu măști că nici chirurgii nu le poartă, nu are rost să te chinui să porți FFP3.

Nu trebuie să exagerăm, eu merg pe stradă cu mască obișnuită. Nu avem ce căuta cu filtre, supape, nu zic nu, ați punctat foarte bine.

revenind la decembrie. Nu numai că ne gândim că o să apară și primele cazuri de gripă, dar sunt mult mai liniștit pentru că virusul va sta locului, câți au apucat s-au vaccinat, probabil vor prinde și seriile următoare.

Plus măștile, plus fereala, au intrat în carantină multe localități. Vânzoleala evidentă. O să ziceți că am avut dreptate, după 15 decembrie e obligatoriu să scadă numărul de infectări”, a replicat Imbri.

În România, în fiecare zi mor aproximativ 650-700 de oameni, însă pe seama Covid sunt puse un număr redus de decese. Ministrul Nelu Tătaru a recunoscut că cei care mor după ce s-au infectat cu Covid-19 sunt acele persoane care au mari probleme de sănătate și prezintă diferite comorbidități.