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Marţi, de la ora 21:45, România joacă împotriva Bosniei-Herţegovina, la Zenica, în ultima etapă din Liga Naţiunilor. „Tricolorii” vor fi încurajaţi în această deplasare de 107 fani, care vor ajunge în ţară în ziua meciului. Cât îi costă pe fiecare deplasarea.

107 fani români vor încuraja naţionala la Zenica!

Deşi FRF a primit 550 de bilete pentru acest meci, FANATIK a aflat că 107 suporteri români vor face . Pentru a preîntâmpina anumite incidente, bosniacii vor prelua grupurile de suporteri ale „tricolorilor” de la graniţă şi îi vor escorta direct la stadion.

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Suporterii români vor intra în ţară în ziua meciului şi vor fi duşi direct la stadion. Apoi, imediat după meci, fanii vor părăsi Bosnia-Herţegovina şi, foarte mulţi dintre ei, vor face popas în Serbia, înainte de revenirea acasă.

Tensiuni uriaşe la ultimul meci Bosnia – România!

În urmă cu un an au existat incidente între fanii români şi cei bosniaci. Mai mulţi ultraşi de la „Uniţi sub Tricolor” s-au oprit la Belgrad şi au afişat mesajul: „Mladic, un erou european / A redus musulmanii la zero”, care a provocat furie în Bosnia-Herţegovina.

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pentru genocidul de la Srebrenica, în urma căruia au fost exacutaţi peste 8000 de tineri bosniaci. La meci, fanii români au fost primiţi cu ostilitate de public şi la final, evacuaţi în forţă de oamenii de ordine.

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Cât îi costă pe fanii naţionalei deplasarea la Zenica!

Suporterii români care au vrut să încurajeze echipa naţională în meciul din Bosnia-Herţegovina au plătit 113 lei pentru un bilet. Aici se mai adaugă costul pentru transport, aproximativ 300 de lei dus-întors, de om, mai ales că mulţi dintre ei vor călători împreună, în aceeaşi maşină.

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Două nopţi de cazare în Serbia costă aproximativ 300 de lei de om. În total, cu tot cu ce mai cheltuie pe mâncare, deplasarea îi costă aproximativ 1000 de lei pe fiecare dintre fanii naţionalei.