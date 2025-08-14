Numărul impresionant de trofee la care a ajuns Luis Enrique, după ce a câștigat Supercupa Europei

. Succesul îl pune pe Luis Enrique într-o postură onorantă. A ajuns la trofeul cu numărul 17 din cariera de antrenor.

11 trofee ca jucător, 17 ca antrenor

Lucho și-a depășit demult performanțele din cariera de jucător. Fost fotbalist la Gijon, Real Madrid și Barcelona, Luis Enrique a câștigat 11 trofee, într-o carieră de 15 ani. Timp în care a jucat și 62 de meciuri la națională.

Ca antrenor, în ultimele zece sezoane, el a câștigat 17 trofee. Iar cel de aseară apropie numărul celor cucerite ca antrenor la Barcelona de cel al trofeelor cu PSG. În trei ani la Barca, Lucho a strâns nouă trofee.

Din 2023-2024, de când e la PSG, el a ajuns la opt trofee cu echipa pariziană. La Barcelona a câștigat și acest trofeu.

Se apropie de Top 10 all-time

Luis Enrique se apropie vertiginos de Top 10 all-time al antrenorilor cu cele mai multe trofee. Pe locul 10 în această ierarhie este Giovanni Trapatoni, cu 23 de trofee. O bornă pe care Enrique o poate atinge în perioada următoare, ținând cont că PSG nu pare să aibă o rivală reală în fotbalul francez.

Următorul trofeu pentru Luis Enrique poate veni în decembrie, dacă PSG va câștiga Cupa Intercontinentală. Acolo va întâlni una dintre echipele Cruz Azul (Mexic), Pyramids (Egipt), Auckland City (Noua Zeelandă), Al Ahli (Arabia Saudită) și o reprezentantă a Americi de Sud, încă nedesemnată.

„E dificil să vorbesc despre acest meci… Ne-am antrenat doar cinci-şase zile, este incredibil. Şi toţi fanii care sunt acolo, tot timpul, indiferent de rezultat, sunt acolo pentru a susţine echipa. Pentru noi, este foarte frumos să câştigăm acest trofeu pentru ei. Cred că Tottenham a jucat un meci foarte bun, sunt mai puternici decât noi şi sunt mai bine pregătiţi, a fost o situaţie dificilă.

Am avut capacitatea de a lupta până la sfârşitul meciului. Nu ştiu dacă este corect, dar aşa este fotbalul şi ne bucurăm pentru fanii noştri. Şi trebuie să ne îmbunătăţim jocul. Aştept şi mai mult de la jucătorii mei, întotdeauna!”, a declarat Luis Enrique, după meciul de aseară.

Top 10 antrenori cu cele mai multe trofee

1. Sir Alex Fergusson (Aberdeen, Manchester United) 49

2. Josep Guardiola (Barcelona, Bayern Munchen, Manchester City) 39

3. MIRCEA LUCESCU (Dinamo, Rapid, Galatasaray, Beșiktaș, Șahtior Donețk, Zenit, Dinamo Kiev) 35

4. Valeri Lobanovski (Dnipro, Dinamo Kiev) 33

5. Carlo Ancelotti (AC Milan, PSG, Bayern Munchen, Real Madrid, Chelsea, Juventus) 30

6. Ottmar Hitzfeld (Aarau, Bayern Munchen, Borussia Dortmund, Grasshoppers) 28

7. Jock Stein (Celtic, Dunfermline) 28

8. Jose Mourinho (Porto, Inter Milano, Chelsea, Roma) 26

9. Felipe Scolari (GZ Evergrande, Palmeiras, Grêmio, Palmeiras, Jubilo, Cruzeiro, Bunyodkor, Qatar Brazilia) 26

10. Giovanni Trapatoni (Inter, Juventus, bayern, Benfica, Salzburg ) 23