Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Numărul infim de bilete pe care FCSB le primeşte în derby-ul cu Dinamo: „Avem o cerere uriaşă!”. Ultraşii pun presiune pe roş-albaştri: „Am ajuns la capătul răbdării”

Gigi Mustață a vorbit despre interesul uriaș din tabăra roș-albaștrilor pentru derby-ul Dinamo - FCSB. Liderul Peluzei Nord nu concepe ca echipa să rateze Europa
Cristian Măciucă
26.05.2026 | 13:32
EXCLUSIV FANATIK
Au apărut nemulțumirile și în tabăra celor de la FCSB pentru că derby-ul de Europa cu Dinamo se dispută pe „Arcul de Triumf”. Gheorghe Mustață a dezvăluit numărul mic de bilete pe care l-a primit Peluza Nord.

Câte bilete vor avea suporterii FCSB la derby-ul cu Dinamo de pe „Arcul de Triumf”

Din cauza faptului că Arena Națională e închisă pentru concertele din luna mai, derby-ul de Europa, dintre Dinamo și FCSB, se va juca pe „Arcul de Triumf”, un stadion cu o capacitate de doar 8207 locuri. „E păcat că se joacă pe un stadion foarte mic, pentru că și la noi sunt cereri mari de bilete. (n.r. – Câte bilete aveți?) Vreo 600. Importante să fie un meci frumos și să fie un spectacol pe măsură. Sunt foarte multe cerințe și din partea lui Dinamo, cu toate că am înțeles că peluzele sunt în protest, dar e un meci pe măsură, la care am cerințe de mii de bilete.

Sunt 435 de bilete, am înțeles că mai e o soluție să ne dea până la 600. Noi tot timpul am avut o comunicare foarte bună cu băieții de la Dinamo. Pe Arena Națională ne-au dat peluza, le-am dat peluza. Nu au fost probleme la noi. Înțelegem că stadionul e mic. Vedem. Sunt cereri foarte mari de bilete, dar nu avem ce să facem. Așa, cât de puțini vom fi, vom fi lângă echipă și vom încuraja echipa. Să dea Dumnezeu să ne calificăm în Confernece League. Se spală rușinea pe care tot ei au creat-o. Sper ca tot ei să o spele”, a declarat Gigi Mustață, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Suporterii FCSB îi cer transferuri lui Gigi Becali

Meciul dintre Dinamo și FCSB e programat vineri, 29 mai, de la ora 20:30. Mustață se teme înaintea duelului cu marea rivală, pe care roș-albaștrii nu au învins-o în acest sezon. A fost 4-3 pentru Dinamo și 0-0 în cele două dueluri din sezonul regulat.

(n.r. – Te sperie ce s-a întâmplat cu Botoșani?) Un pic da. Mobilizarea pe care ei au avut-o la 3-1, să nu ții de rezultat și să șii de 3-3, a fost un meci cam de infarct. Dar ei trebuie să înțeleagă că e un meci foarte important, un derby între noi și Dinamo și trebuie să își dea viața pe teren. E ultima lor șansă de a prinde Europa. 

Noi am spus mereu că suntem lângă echipă. Am acceptat și varianta play-out. Asta este. Am fost tot timpul lângă ei, dar acum, dacă nu își dau viața pe teren și nu ne arată că a fost un accident, s-ar putea să fie o problemă și cu noi suporterii. Pentru că suporterii nu mai rezistă. Dacă intri pe teren și nu îți dai viața, să demonstrezi că a fost un accident că ai ajuns în play-out, înseamnă că nu prea te interesează și nu prea mai ai ce căuta la echipă.

Te duci la Gigi, semnezi rezilierea și te duci la altă echipă. În perioada de transferuri trebuie să facă 6-7 transferuri pentru că e nevoie de sânge proaspăt. Se vede de la o poștă că trebuie să plece unii și să vină alții, care sunt dornici de performanță. Dince știu eu se caută jucători de 2-3 săptămâni, chiar de o lună”, a adăugat liderul Peluzei Nord.

Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
