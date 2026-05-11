Numărul lui Gigi Becali, publicat pe internet de Cristian Rizea: „M-au sunat 500 de oameni instant!”

CE TREBUIE SĂ ȘTII De ce și-a schimbat Gigi Becali numărul de telefon

Gigi Becali (67 de ani) și-a schimbat numărul de telefon! Patronul FCSB a fost obligat să ia această decizie după a fost „terorizat” cu sute de apeluri și mii de mesaje. Cristian Rizea (57 de ani), fost deputat PSD în Parlamentul României, a publicat pe internet numărul latifundiarului din Pipera.

„Mi-a făcut Rizea un mare bine. A dat numărul meu pe interenet și m-au sunat 500 de oameni, 1000 de mesaje. S-a blocat telefonul. Și am schimbat numărul. Omul, până nu vede, se afundă în ceva fără să își dea seama. Eu mă afundasem într-o nebunie… Brr, brr, brr. Acum, dacă vreo trei zile nu am avut telefon, că am pus numărul nou, nu l-a avut decât familia, 3-4 numere. Mi-am dat seama ce e liniștea. Unul care te înjură să îți facă cel mai mare bine. Eu i-am zis lui Luțu să îți dea numărul ție, dar iar îl schimb. Din 2 în 2 săptămâni. Ție ți-l las și la Digi și la Prima. O să las un număr secret că trebuie să vorbesc cu voi. Și la RTV, că și aia sunt prietenii mei. Dar în rest, la revedere!

Dar acum când a sunat telefonul mi s-a părut ceva anormal. M-a agitat. Mi-am dat seama ce e binele și nu mai vreau rău. Ce înseamnă nebunia lumii cu socializările, cu telefoanele și cu nenorocirile. Trei zile, o liniște și somn liniștit și fără probleme cu gândul la telefon că nu știu unde este. Tu îți dai seama?

Cel mai mare bine mi l-a făcut un om care mă dușmănește. El a vrut să facă rău că mi-a pus numărul pe internet și mi-a făcut cel mai mare bine. Am avut 350 de mesaje. Le ștergeam. Pe urmă am avut 1000 de apeluri necunoscute. Când am văzut eu așa nebunie, am schimbat numărul. În prima zi parcă nu îmi convenea, a doua zi mi-a convenit. Azi, ca un copil, liniștit, fără probleme, fără telefon. Ce nenorocit e telefonul ăsta.

Rizea mi-a făcut cel mai mare bine. Ce mare e diferența între telefon și fără telefon. Simți o liniște. Prima zi nu îți convine, că renunți la drog. Dar după, a doua și a treia zi… Liniște, citești… Pace!”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

