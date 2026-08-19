Sport

Nume de TOP pentru al doilea avion Boeing 737 MAX care intră în flota TAROM. Este vorba despre un sportiv de excepție

TAROM pregătește un omagiu spectaculos pentru una dintre legendele sportului românesc. Noul Boeing 737 MAX va purta numele unui mare campion al țării noastre.
Alex Bodnariu
19.08.2026 | 14:20
Nume de TOP pentru al doilea avion Boeing 737 MAX care intra in flota TAROM Este vorba despre un sportiv de exceptie
SPECIAL FANATIK
Gest superb făcut de TAROM pentru Ivan Patzaichin! Numele legendarului campion ajunge la mii de metri altitudine
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TAROM continuă seria omagiilor aduse marilor campioni ai României. A doua aeronavă Boeing 737 MAX care va intra în flota companiei va purta numele lui Ivan Patzaichin, unul dintre cei mai importanți sportivi din istoria țării noastre.

Gest superb făcut de TAROM pentru Ivan Patzaichin! Numele legendarului campion ajunge la mii de metri altitudine

Ceremonia de semnare a protocolului pentru utilizarea numelui a avut loc în prezența Georgianei și a Ivonei Patzaichin, soția și fiica fostului mare campion. La eveniment a participat și Cristian Anghel, directorul general al TAROM. Compania continuă astfel inițiativa prin care numele unor personalități uriașe ale sportului românesc ajung pe aeronavele transportatorului național.

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Ivan Patzaichin este unul dintre cei mai titrați sportivi pe care i-a avut România. Născut la Mila 23, în Delta Dunării, legendarul canoist a cucerit patru medalii olimpice de aur și trei de argint. A participat la cinci ediții ale Jocurilor Olimpice și a câștigat, de asemenea, numeroase titluri mondiale. A rămas în istorie inclusiv prin cursa de la Jocurile Olimpice din 1972, când a continuat să vâslească după ce i s-a rupt pagaia într-o serie de calificare, iar ulterior a devenit campion olimpic.

Numele lui Patzaichin va fi purtat de una dintre aeronavele cu care TAROM își modernizează flota. Prima dintre noile aeronave Boeing 737 MAX a primit numele „Mircea Lucescu”. Compania a ales astfel doi dintre cei mai cunoscuți reprezentanți ai sportului românesc pentru cele mai noi avioane ale sale.

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Ce omagiu pentru Ivan Patzaichin! TAROM îi îndeplinește simbolic visul din copilărie

Alegerea numelui are și o semnificație aparte pentru familia fostului mare campion. Ivona Patzaichin a dezvăluit că tatăl său era fascinat de avioane încă din copilărie și că își dorea să devină pilot. „Când era mic, tatăl meu era pasionat de puținele avioane care brăzdau cerul. Își dorea mult să devină pilot. Mai târziu, la toate plecările pentru competiții sportive, zbura doar cu TAROM. Era unul dintre entuziaștii care intrau în cabina piloților. Acum Ivan este din nou sus, pe cer, iar aeronava cu numele său completează visul copilului născut în Deltă, într-un mod extrem de special”, a declarat Ivona Patzaichin.

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Cristian Anghel, directorul general al TAROM, a explicat că alegerea lui Ivan Patzaichin și a lui Mircea Lucescu nu este întâmplătoare. Oficialul a vorbit despre performanță, disciplină și perseverență, valori pe care compania vrea să le asocieze procesului de modernizare a flotei.

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„Am ales, în mod asumat, ca cele mai performante aeronave din flota TAROM să poarte numele lui Mircea Lucescu și Ivan Patzaichin. Este, în primul rând, cel mai puternic omagiu pe care TAROM îl poate aduce unor mari reprezentanți ai sportului românesc. Dar alegerea vorbește și despre valorile pe care aceștia le-au întruchipat”, a transmis Cristian Anghel.

Inițiativa TAROM de a atribui aeronavelor numele unor mari sportivi români a început în 2024. Prima astfel de alegere a fost Nadia Comăneci. Protocolul pentru utilizarea numelui fostei mari gimnaste a fost semnat în aprilie 2024, iar aeronava Boeing 737-800 „Nadia Comăneci” a transportat lotul olimpic al României la Jocurile Olimpice de la Paris.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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