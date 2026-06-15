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Nume grele în loja Germaniei la meciul cu Curacao de la CM 2026! Cum au sărbătorit „rivalii” Klopp, Muller sau Schweinsteiger victoria cu 7-1 a „Mannschaft”-ului. Video

Ce nume importante din fotbalul german au fost prezente la victoria neverosimilă a „Mannschaft”-ului în fața primei reprezentative din Curacao, la CM 2026.
Dragos Petrescu
15.06.2026 | 07:45
Nume grele in loja Germaniei la meciul cu Curacao de la CM 2026 Cum au sarbatorit rivalii Klopp Muller sau Schweinsteiger victoria cu 71 a Mannschaftului Video
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Jurgen Klopp, Thomas Muller și Bastian Schweinsteiger au sărbătorit împreună victoria categorică a Germaniei în fața lui Curacao (7-1), meci de la CM 2026 // FOTO: colaj FANATIK
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Germania a debutat cum nu se putea mai bine la ediția din 2026 a Campionatului Mondial. Trupa pregătită de Julian Nagelsmann a făcut instrucție cu prima reprezentativă din Curacao, pe care a învins-o cu un scor categoric, 7-1. În tribunele stadionului NRG Stadium (Houston, Texas) au fost prezenți și trei nume legendare din fotbalul german, care s-au bucurat la maximum de spectacolul oferit de „Panzere”. Este vorba despre Jurgen Klopp, Thomas Muller și Bastian Schweinsteiger.

Jurgen Klopp, Thomas Muller și Bastian Schweinsteiger au susținut Germania în duelul cu Curacao de la CM 2026!

Deși rivali în trecut, pe vremea când Klopp o pregătea pe Borussia Dortmund, iar Muller și Schweinsteiger îmbrăcau tricoul lui Bayern Munchen, cele trei instituții ale fotbalului german au urmărit împreună meciul de debut al „Mannschaft”-ului la CM 2026, câștigat cu scorul 7-1 în fața celor din Curacao.

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Klopp și Muller au fost surprinși bucurându-se împreună la cel de-al treilea gol marcat de nemți, care a purtat semnătura atacantului lui Arsenal, Kai Havertz, din penalty (minutul 45+5′), iar la finalul partidei, toți trei au făcut un șir de fotografii, fiind înconjurați de o mulțime de fani ai „Panzerelor”.

Germania vânează cel de-al 5-lea titlu mondial din istorie!

Înainte de startul turneului final din SUA, Canada și Mexic, selecționata pregătită de Julian Nagelsmann nu se regăsea printre marile favorite la câștigarea competiției, fiind cotată abia cu șansa a 7-a de către bookmakeri și specialiști. Totuși, în urma performanței solide de duminică seară, Germania și-a anunțat oficial candidatura pentru triumful titlului suprem.

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Până în prezent, nemții au cucerit Cupa Mondială de patru ori în istorie (1954, 1974, 1990 și 2014), fiind, alături de Italia, a doua cea mai titrată națiune din istoria sportului-rege din acest punct de vedere. Primul loc este ocupat de Brazilia, care s-a impus de cinci ori. La ultimele două ediții însă, cele din 2018 și 2022, „Mannschaft”-ul a dezamăgit profund, fiind eliminat de fiecare dată încă din faza grupelor.

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Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
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