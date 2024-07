Nume grele la WTA 250 Iași Open. Semifinalista de la Roland Garros vine la turneul din România

WTA Iași Open ajunge la cea de-a treia ediție în acest an. Turneul feminin de tenis din România are loc în perioada 21-26 iulie. Tot cu ocazia ediției din acest an, . Schimbarea aduce nume importante din circuitul WTA în țara noastră.

Nume grele la WTA 250 Iași Open. Mirra Andreeva vine la turneul din România

WTA 250 Iași Open este cel mai important turneu de tenis feminin pe zgură din România. Competiția este găzduită de Baza Sportivă Ciric din Iași. Capul de afiș al tabloului principal îl reprezintă Mirra Andreeva (31 WTA, 17 ani).

Rusoaica, noua stea a tenisului mondial, . Mirra Andreeva a fost învinsă în careul de ași de Jasmine Paolini. Un alt nume important care vine la WTA 250 Iași Open este Yulia Putintseva (29 WTA).

În vârstă de 29 de ani, Yulia Putintseva este câștigătoare la WTA Birmingham în acest an. Sportiva care reprezintă Kazakhstan a învins-o pe Iga Swiatek (1 WTA) în turul 3 la Wimbledon. A fost învinsă în optimi de Jelena Ostapenko.

Ana Bogdan și Jaqueline Cristian vor fi prezente la WTA 250 Iași Open

Ana Bogdan a cucerit trofeul la precedentele două ediții ale Iași Open, când turneul era unul de categorie WTA 125. Sportiva născută la Sinaia va fi prezentă pe tabloul principal și va lupta din greu pentru a-și apăra ultimele două trofee.

În 2022, Ana Bogdan a învins-o în finală pe Panna Udvardy, din Ungaria, scor 6-2, 3-6, 6-1. Anul trecut, Ana Bogdan a trecut în ultimul act de Irina Begu, scor 6-2, 6-3. Ana Bogdan are o serie de 10 victorii la rând la WTA Iași Open.

Nici Jaqueline Cristian, care împreună cu Ana Bogdan a calificat echipa de Billie Jean King Cup a României la turneul final, nu va lipsi de pe tabloul principal la WTA 250 Iași Open. Sportiva în vârstă de 26 de ani va debuta pe tabloul principal la Iași Open. Irina Begu, Irina Bara, Gabi Ruse sau Anca Todoni vor fi, de asemenea, prezente în Moldova.

Cine completează tabloul la WTA 250 Iași Open

Alte nume importante din circuitul WTA, specialiste ale zgurii, vor lua parte la WTA 250 Iași Open. Tatjana Maria (Germania), Arantxa Rus (Olanda), Anna Blinkova (Rusia), Moyuka Uchijima (Japonia), Laura Siegemund (Germania), Petra Martic (Croația) sau Mayar Sherif (Egipt) sunt anunțate pe tabloul principal.

De asemenea, Elina Avanesyan (Rusia), Maria Lourdes Carle (Argentina) sau Martina Trevisan (Italia) sunt așteptate la Iași. Daniel Dobre, fostul antrenor al Simonei Halep, este directorul turneului. Raluca Olaru va juca meciul de retragere în cadrul WTA 250 Iași Open.