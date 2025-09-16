Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Nume surpriză de la Dinamo pentru Mircea Lucescu la echipa naţională: “Trebuia să fie deja convocat! Joacă la un nivel înalt!”

Adrian Mutu a transmis, în direct la FANATIK SUPERLIGA, că un jucător de la Dinamo ar fi trebuit să fie convocat de Mircea Lucescu la meciurile echipei naționale din septembrie.
Iulian Stoica
16.09.2025 | 12:13
Nume surpriza de la Dinamo pentru Mircea Lucescu la echipa nationala Trebuia sa fie deja convocat Joaca la un nivel inalt
EXCLUSIV FANATIK
Un jucător din SuperLiga, propus lui Mircea Lucescu la echipa națională. Sursă foto: sportpictures

Dinamo s-a impus la scor de neprezentare în deplasare la Petrolul, scor 0-3. Cel mai bun jucător de pe teren a fost Cătălin Cîrjan, tânărul fotbalist marcând primul gol al „câinilor” și totodată livrând un assist. Ce spune Adrian Mutu despre numărul 10 al formației din Ștefan cel Mare.

Cătălin Cîrjan, propus pentru Mircea Lucescu la echipa naţională

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Adrian Mutu a mărturisit că el l-ar fi convocat pe Cătălin Cîrjan la acțiunea echipei naționale din luna septembrie. „Briliantul” consideră că, alături de Baiaram, mijlocașul lui Dinamo este cel mai în formă jucător din campionatul României. Fostul antrenor de la Petrolul a amintit și de incidentul din această vară, când Daniel Pancu l-a trimis acasă pe jucătorul dinamovist înaintea Campionatului European U21.

„(n.r. – Cîrjan devine un jucător interesant pentru Mircea Lucescu?) Eu cred că trebuia selecționat deja la echipa națională, am și declarat lucrul acesta. Cei mai buni jucători din acest început de campionat au fost Baiaram și Cîrjan. Baiaram a fost convocat, Cîrjan nu. Cred că putea să îi ofere șansa asta. Am spus tot la voi în emisiune că eu l-aș fi convocat pe Cîrjan.

În sezonul trecut a jucat la un nivel mare, a jucat tot timpul la un nivel bun. Aici lăsăm play-off-ul deoparte, pentru că nu e vina lui. Dinamo s-a prăbușit și nu a avut valoarea necesară ca să lupte în play-off. În campionatul regular, Cîrjan și-a făcut treaba. Acum a început din nou bine.

„Au fost selectați toți, doar Cîrjan nu”

Cîrjan este într-o formă foarte bună și aici vorbim de principii. La națională avem nucleul de bază, jucători care au demonstrat și ei reușesc să joace la un nivel bun la echipa națională, chiar dacă nu sunt în forma cea mai bună. După nucleu, vine cealaltă parte a acestui lot, unde sunt jucătorii care arată o formă bună de moment. Nu neapărat doar din SuperLiga, ci din orice campionat. Au fost selecționați toți, doar că în afară de el. Probabil că merita și el o șansă.

Ce treabă are incidentul de la U21? El a fost partea care a suferit din toată treaba asta. Nu a făcut niciun scandal, nu a făcut nimic. A fost trimis acasă, s-a conformat și a plecat. Nu cred că are nicio vină în treaba asta.

A fost alegerea lui Pancu să îl trimită acasă și cu asta basta. Fiecare își face un plan, Pancu și-a făcut planul lui și așa a considerat el, că trebuie să atace europenele cu un lot care nu-l include pe Cîrjan. El s-a dus acasă, s-a pregătit și a început bine”, a declarat Adrian Mutu.

Cătălin Cîrjan, propus de Adrian Mutu la echipa națională

