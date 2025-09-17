Nume uriaș pe lista Petrolului. Pe cine pot pune ploieștenii antrenor după demisia lui Liviu Ciobotariu

Petrolul are nevoie de antrenor, după despărțirea de Liviu Ciobotariu. Conducerea clubului a alcătuit o listă de posibile nume care să preia echipa și urmează să deschidă tratative pentru a rezolva problema cât mai rapid.

ADVERTISEMENT

Doll a antrenat Hamburg și Borussia Dortmund

Președintele clubului, Claudiu Tudor, a dezvăluit că în afara variantelor acceptate de club, de la Șumudică la Mehmet Topal, plus alte câteva nume, a primit și o serie întreagă de propuneri de la impresari.

„Au început să sune telefoanele. Dacă vedeți câte variante de antrenor avem… am toată America de Sud în telefon în acest moment. Din Argentina, din Columbia. Ne gândim acum”, a spus Tudor la Digisport.

ADVERTISEMENT

Între numele care au fost propuse Petrolului se află și cel al unui fost internațional german. Thomas Doll (59 ani) a jucat de 29 de ori pentru RDG și de 19 ori pentru RFG, fiind unul dintre jucătorii de succes ai anilor 1990.

Ploieștenii vor un prahovean

Doll a jucat la Dinamo Berlin, Hansa Rostock, Hamburg, Lazio, Eintracht și Bari. El are o experiență de peste 20 de ani ca antrenor, pregătind echipe mari, precum Hambrug, Borussia Dortmund, Genclerbirligi, Al Hilal, Ferencvaros, Hannover. În 2019 a pregătit APOEL Nicosia, iar între 2022 și 2024 a activat în Indonezia, la Persija Jakarta.

ADVERTISEMENT

În ciuda propunerilor care curg la club, Petrolul ar vrea un antrenor român, ba chiar unul ploieștean.

ADVERTISEMENT

Acesta a mai pregătit Petrolul în 2023-2024 și este agreat și de fani. Pîrvu nu ar zice nu unei reveniri la echipă, dar numai în contextul unei despărțiri amiabile. Dacă FC Voluntari refuză să-i dea drumul, atunci nu va putea pleca.

Pista Topal este deschisă oricând

Conducerea ploieștenilor are și varianta Mehmet Topal. Turcul este foarte iubit de fani, sub conducerea lui, echipa fiind sezonul trecut, la un moment dat, pe locul doi.

ADVERTISEMENT

Și Topal este atașat de club, revenind după ce a plecat la finalul anului trecut. El a promis că oricând este nevoie de el va încerca să ajute echipa și tocmai a refuzat o ofertă din liga secundă a Turciei.