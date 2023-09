A treia ediție a turneului WTA Transylvania Open 2023 aduce la Cluj-Napoca nume uriașe din elita tenisului mondial. Competiția de categorie WTA 250 are loc în perioada 16-22 octombrie și le va avea la start, printre altele, pe Caroline Garcia și Karolina Pliskova.

Nume uriașe la WTA Transylvania Open 2023! Un fost lider mondial vine la Cluj-Napoca

La sfârșitul lunii iunie, . Patrick Ciorcilă, directorul competiției din Ardeal, s-a luptat din greu pentru ca singurul turneu de categorie WTA 250 din România să aibă loc, mai ales că întrecerile de top din Asia au revenit în calendar.

Iar turneul de la Cluj-Napoca nu dezamăgește. Caroline Garcia, locul 11 WTA și deținătoarea en-titre a trofeului WTA Finals, va lua startul competiției din România. Totodată, Karolina Pliskova (36 WTA), fost lider mondial și dublă finalistă de Grand Slam, va juca pentru trofeul de la Cluj-Napoca.

De asemenea, Donna Vekic (21 WTA) și Anastasia Pavlyuchenkova (82 WTA), finalistă la Roland Garros 2021, vor participa la Transylvania Open. Calificările pe tabloul principal al competiției vor avea loc pe 14 și 15 septembrie, iar accesul va fi gratuit.

Patru românce pe tabloul principal la WTA Transylvania Open 2023

, va lua startul în premieră la turneul de la Transylvania Open. Totodată, Ana Bogdan și Jaqueline Cristian se află pe tabloul principal al competiției. Acestora li se alătură Patricia Țig, care beneficiază de clasamentul protejat pentru accederea pe tabloul principal.

Turneul din Ardeal va avea loc chiar înainte de Turneul Campioanelor. Transylvania Open va fi unica întrecere europeană în perioada de toamnă, în avalanșa de turnee asiatice. Patrick Ciorcilă a vorbit despre felul în care decurg pregătirile pentru Transylvania Open și a avut doar cuvinte pozitive.

„Merg foarte bine. Pe partea de vânzări de bilete suntem mult mai bine decât anul trecut. Am adoptat, cred eu, și o politică mai bună, am învățat din anumite lucruri pe care le puteam face mai bine anul trecut.

E bine de spus că prețurile sunt la 50% din ce au fost anul trecut. Toate prețurile pe care le-ați văzut anul trecut sunt la jumătate de preț anul acesta. Nu neapărat pentru că nu consider că au fost prețuri corecte, cred că sunt. Dar am vrut să oferim prețuri foarte accesibile ca să avem tribunele pline.

„Terenul central va arăta mult mai bine. Mă aștept să mai fie surprize”

Și am vândut extrem de bine, mult peste așteptări până acum. Mai ales la fazele finale cu siguranță va fi sold out, vineri, sâmbătă, duminică. Și o noutate e că vom avea o nouă tribună în locul lojelor pe care le-am avut în spatele jucătoarelor. Vom avea o tribună de 700 de locuri, care deja este sold out la fazele finale.

Terenul central va arăta mult mai bine, atmosfera va fi mult mai bună cu această tribună plină aproape de jucătoare. Deci eu cred că o să fie o ediție super mișto. Nu mă aștept să avem extrem de multe jucătoare din top 10-20, din cauza acestui calendar de final de sezon. Dar mă aștept să mai fie surprize.

O avem pe Sorana după rezultatul ăsta foarte mare de la USO. Și tot timpul, ca de obicei, ne concentrăm și ne bazăm mult pe românce, pentru că ele atrag foarte mult. Eu sper să văd cât mai multe românce mai departe, în semifinală, în finală, dacă se poate.

Până la urmă, de aceea WTA are așa de mult succes în România, de aceea suntem așa de bine văzuți, datorită jucătoarelor, pentru că avem atâtea în top. Prefer să avem jucătoare din România, indiferent contra cui joacă, pentru că o să atragă mai mult decât dacă vine o jucătoare de pe locul 8-9”, a declarat Patrick Ciorcilă, conform .

Organizatorii turneului de la Cluj-Napoca s-au aflat în discuții pentru participare și cu daneza Caroline Wozniacki, fost lider mondial și campioană la Australian Open. În cele din urmă sportiva revenită în circuit nu a fost mulțumită de premiile financiare puse în joc.