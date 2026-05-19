Numele antrenorului străin pe care MM Stoica a vrut să-l aducă la FCSB înainte de Marius Baciu: „A câștigat campionatul cu AC Milan”

FCSB a decis să meargă pe mâna unui antrenor român în cele din urmă, Gigi Becali aducându-l în acest sens pe Marius Baciu. Ce recomandare primise Mihai Stoica de la Ciprian Tătărușanu despre tehnicianul care contribuise la ultimul titlu cucerit de AC Milan în Serie A.
Mihai Stoica a insistat vehement ca FCSB să aibă după plecarea lui Mirel Rădoi un antrenor străin. Oficialul „roș-albaștrilor” avea deja o primă variantă, după ce Elias Charalambous a refuzat să revină la echipa bucureșteană. MM voia să îl aducă pe Daniele Bonera, cel care i-a fost secund lui Stefano Pioli în 240 de jocuri la AC Milan și alături de care a câștigat ultimul titlu al „Diavolilor”, cel din sezonul 2021/2022. „Eu am avut altă variantă. Am vrut antrenor străin din multe motive. Primul nume de pe listă pe care îl propuneam era Daniele Bonera.
A fost fotbalist de echipa națională a Italiei. A fost secundul lui Marco Giampaolo la AC Milan. Apoi a venit Pioli, iar Bonera a rămas pe încredere. Cu ei doi a luat AC Milan campionatul. Îl sunasem pe Ciprian Tătărușanu să îl întreb cum este ca om, iar referințele erau impecabile. Gigi a spus până la urmă că nu mai vrea antrenor străin”, a spus Mihai Stoica la MM la FANATIK.
Luni, 18 mai, FANATIK a anunțat în exclusivitate că Gigi Becali l-a numit antrenor principal la FCSB pe Marius Baciu. În vârstă de 51 de ani, fostul căpitan al roș-albaștrilor a semnat un contract valabil pe un an. Analist TV în ultima perioadă, Marius Baciu revine ca principal în fotbal după 3 ani. El a pregătit-o ultima dată pe Al Nahda, din liga a doua a Arabiei Saudite.
Experiențele sale recente ca antrenor s-au consumat doar în zona Golfului: Sohar (Oman, 2020), Al-Taqadom (Arabia Saudită, 2020-2021), Al-Arabi (Arabia Saudită, 2021-2022) și Al Nahda (2022-2023). Primul meci al noului antrenor pe banca roș-albaștrilor va fi barajul de play-out, cu FC Botoșani, programat duminică, 24 mai, ora 20:30.