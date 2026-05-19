Numele antrenorului străin pe care MM Stoica a vrut să-l aducă la FCSB înainte de Marius Baciu: „A câștigat campionatul cu AC Milan”

FCSB a decis să meargă pe mâna unui antrenor român în cele din urmă, Gigi Becali aducându-l în acest sens pe Marius Baciu. Ce recomandare primise Mihai Stoica de la Ciprian Tătărușanu despre tehnicianul care contribuise la ultimul titlu cucerit de AC Milan în Serie A.

MM Stoica a vrut să îl aducă la FCSB pe secundul care a contribuit la ultimul titlu al lui AC Milan

Oficialul „roș-albaștrilor” avea deja o primă variantă, după ce MM voia să îl aducă pe Daniele Bonera, cel care i-a fost secund lui Stefano Pioli în 240 de jocuri la AC Milan și alături de care a câștigat ultimul titlu al „Diavolilor”, cel din sezonul 2021/2022. „Eu am avut altă variantă. Am vrut antrenor străin din multe motive. Primul nume de pe listă pe care îl propuneam era Daniele Bonera.

A fost fotbalist de echipa națională a Italiei. A fost secundul lui Marco Giampaolo la AC Milan. Apoi a venit Pioli, iar Bonera a rămas pe încredere. Cu ei doi a luat AC Milan campionatul. Îl sunasem pe Ciprian Tătărușanu să îl întreb cum este ca om, iar referințele erau impecabile. Gigi a spus până la urmă că nu mai vrea antrenor străin”, a spus Mihai Stoica la MM la FANATIK.

FCSB va fi antrenată de Marius Baciu, antrenorul anunțat în exclusivitate de Fanatik. Când debutează oficial

În vârstă de 51 de ani, fostul căpitan al roș-albaștrilor a semnat un contract valabil pe un an. Analist TV în ultima perioadă, Marius Baciu revine ca principal în fotbal după 3 ani. El a pregătit-o ultima dată pe Al Nahda, din liga a doua a Arabiei Saudite.

Experiențele sale recente ca antrenor s-au consumat doar în zona Golfului: Sohar (Oman, 2020), Al-Taqadom (Arabia Saudită, 2020-2021), Al-Arabi (Arabia Saudită, 2021-2022) și Al Nahda (2022-2023). Primul meci al noului antrenor pe banca roș-albaștrilor va fi barajul de play-out, cu FC Botoșani, programat duminică, 24 mai, ora 20:30.

