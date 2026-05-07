Numele Duckadam, din nou în Sevilla! Soția și fiica marelui portar, prezente pe Sanchez Pizjuan la 40 de ani de la câștigarea CCE

Steaua București marchează joi, 7 mai, împlinirea a 40 de ani de la cucerirea Cupei Campionilor Europeni. Succesul obținut la Sevilla rămâne unic în sportul românesc, iar Helmuth Duckadam este în continuare singurul portar din istorie care a reușit să apere patru lovituri de departajare într-o finală europeană.

Soția și fiica lui Helmuth Duckadam, prezente pe Sanchez Pizjuan la 40 de ani de la câștigarea CCE

Din nefericire pentru sportul românesc, Helmuth Duckadam nu mai este printre noi. Fostul mare portar s-a stins din viață pe 2 decembrie 2024, la vârsta de 65 de ani. Deși a decedat, numele „Eroului de la Sevilla” este dus mai departe cu succes de către soția sa, Alexandra, și de fiica sa, Julianne.

, Alexandra și Julianne Duckadam s-au aflat la momentul de unde a plecat totul: stadionul Sanchez Pizjuan. Deși au trecut anii, numele regretatului Helmuth Duckadam rămâne viu în istoria tuturor iubitorilor de fotbal.

Cine a fost Helmuth Duckadam

Născut pe 1 aprilie 1959, la Semlac, în județul Arad, . Ulterior, a evoluat pentru UTA Arad, iar în 1983 a făcut pasul către Steaua București. La doar 24 de ani, a semnat cu formația din Ghencea, echipă pentru care, în 1986, avea să intre definitiv în istorie.

În Ghencea, Helmuth Duckadam s-a impus rapid ca unul dintre cei mai valoroși portari ai generației sale și a devenit unul dintre favoriții suporterilor roș-albaștri. Cu o înălțime impresionantă (1,93 m), „Ducka” se remarca prin calmul său în poartă și prin reflexele excepționale. A avut un rol esențial în câștigarea mai multor trofee interne, dar mai ales în parcursul european din sezonul 1985-1986 al Steaua București.

Numele său a intrat definitiv în istorie pe 7 mai 1986, pe stadionul Estadio Ramon Sanchez Pizjuan, în finala Cupa Campionilor Europeni, moment care a schimbat pentru totdeauna fotbalul românesc. Pe lângă acest trofeu, Duckadam a mai câștigat alături de Steaua încă trei trofee: două titluri de campion și o Cupă a României. Din nefericire, fostul mare portar a trecut în neființă pe 2 decembrie 2024, la vârsta de 65 de ani.