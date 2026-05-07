Numele Duckadam, din nou în Sevilla! Soția și fiica marelui portar, prezente pe Sanchez Pizjuan la 40 de ani de la câștigarea CCE

Steaua București marchează joi, 7 mai, împlinirea a 40 de ani de la cucerirea Cupei Campionilor Europeni. Succesul obținut la Sevilla rămâne unic în sportul românesc, iar Helmuth Duckadam este în continuare singurul portar din istorie care a reușit să apere patru lovituri de departajare într-o finală europeană.
Din nefericire pentru sportul românesc, Helmuth Duckadam nu mai este printre noi. Fostul mare portar s-a stins din viață pe 2 decembrie 2024, la vârsta de 65 de ani. Deși a decedat, numele „Eroului de la Sevilla” este dus mai departe cu succes de către soția sa, Alexandra, și de fiica sa, Julianne.
La aniversarea a 40 de ani de la momentul în care Steaua București a cucerit Cupa Campionilor Europeni, Alexandra și Julianne Duckadam s-au aflat la momentul de unde a plecat totul: stadionul Sanchez Pizjuan. Deși au trecut anii, numele regretatului Helmuth Duckadam rămâne viu în istoria tuturor iubitorilor de fotbal.
Născut pe 1 aprilie 1959, la Semlac, în județul Arad, Helmuth Duckadam și-a început parcursul în fotbalul profesionist la Constructorul Arad. Ulterior, a evoluat pentru UTA Arad, iar în 1983 a făcut pasul către Steaua București. La doar 24 de ani, a semnat cu formația din Ghencea, echipă pentru care, în 1986, avea să intre definitiv în istorie.
În Ghencea, Helmuth Duckadam s-a impus rapid ca unul dintre cei mai valoroși portari ai generației sale și a devenit unul dintre favoriții suporterilor roș-albaștri. Cu o înălțime impresionantă (1,93 m), „Ducka” se remarca prin calmul său în poartă și prin reflexele excepționale. A avut un rol esențial în câștigarea mai multor trofee interne, dar mai ales în parcursul european din sezonul 1985-1986 al Steaua București.
Numele său a intrat definitiv în istorie pe 7 mai 1986, pe stadionul Estadio Ramon Sanchez Pizjuan, în finala Cupa Campionilor Europeni, moment care a schimbat pentru totdeauna fotbalul românesc. Pe lângă acest trofeu, Duckadam a mai câștigat alături de Steaua încă trei trofee: două titluri de campion și o Cupă a României. Din nefericire, fostul mare portar a trecut în neființă pe 2 decembrie 2024, la vârsta de 65 de ani.