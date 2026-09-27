Sport

Animalul care a stârnit o adevărată revoltă. Oamenii din jurul arenelor au făcut o petiție pentru schimbarea numelui

E un animal care participă la curse, dar majoritatea cred că ar trebui să poartă un alt nume. Motivul pentru care un fost dictator german a fost inclus în discuție.
Alexa Serdan
27.09.2026 | 18:00
Animalul care a starnit o adevarata revolta Oamenii din jurul arenelor au facut o petitie pentru schimbarea numelui
Un cal de curse are un nume care face aluzie la Hitler. Sursa foto: Pinterest.com
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Organizația oficială care administrează registrul de rasă pentru caii Pur Sânge Englezesc din SUA, Canada și Puerto Rico a primit o plângere uluitoare. Aceasta are legătură cu un cal care îi face pe mulți să se gândească la Adolf Hitler.

Calul de curse, văzut ca o aluzie subtilă la Adolf Hitler

Jockey Club din Statele Unite ale Americii se confruntă cu o situație fără precedent. Mai multe persoane au făcut o petiție în care s-au plâns de unul dintre caii de curse care participă la competițiile de genul acesta. Oamenii s-au adresat deja asociației în cauză și au redactat o plângere cu privire la numele unui animal.

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Astfel, a început o anchetă legată de calul denumit Austrian Painter. Foarte mulți cred că reprezintă, de fapt, o aluzie subtilă la Adolf Hitler. Politicianul german de origine austriacă este unul dintre cei mai cunoscuți dictator al Germaniei Naziste din anul 1933. A ajuns la putere ca lider al Partidului Nazist, iar în anul 1933 a fost desemnat cancelar.

Apoi, a luat titlul de Führer und Reichskanzler, în anul 1934. În prezent, numele său este înlocuit în postările de pe rețelele de socializare cu termenul „Pictor Austriac”. Această sintagmă este folosită la adresa fostului lider Führerul fără a-l numi direct. În felul acesta se evită filtrele de moderare a conținutului.

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Așadar, acesta este motivul pentru care a fost redactată o plângere pentru schimbarea numelui calului de curse. La aflarea acestui amănunt proprietarul lui Austrian Painter a mărturisit că a făcut această alegere datorită pasiunii sale pentru artă. Denumirea ar veni de la pictorul austriac Gustav Klimt, cunoscut pentru stilul său decorativ și simbolic.

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Ce nume va purta calul de curse

„La începutul acestei săptămâni Registrul a fost notificat printr-o plângere oficială că numele era ofensator și am început imediat o revizuire. Registratorul a stabilit că numele este neeligibil în temeiul Regulii 6.F.9.d, care interzice numele care «sunt susceptibile de a fi ofensatoare sau amenințătoare pe baza unor factori precum, dar fără a se limita la, culoare, crez, dizabilitate, etnie, sex, origine națională, rasă, religie, politică sau orientare sexuală». Tratăm aceste aspecte cu seriozitate și apreciem că ne-au fost aduse la cunoștință”, a declarat Jockey Club, conform The Guardian.

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Ulterior, organizația a anunțat că proprietarul calului de curse, Scott Herbertson, a fost înștiințat de această decizie. Bărbatul a menționat că animalul care are doi ani are și o soră care se numește New Order. Numele acesteia face, de asemenea, trimitere la Adolf Hitler pentru că poate face referire la planul Germaniei naziste.

Cu toate acestea, bărbatul susține că alegerea sa este departe de politică și că are legătură cu muzica. Acesta a menționat că a ales acest nume datorită trupei rock britanice New Order, dar trebuie să se conformeze și să găsească altă denumire. Momentan, nu a anunțat dacă a găsit o soluție viabilă în această direcție.

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Între timp, a stabilit că Austrian Painter va fi cunoscut de acum înainte sub numele de Merrylegs. În aceeași notă, Jockey Club a mai ordonat redenumirea unui alt cai și în 2019, tot din cauza unor referințe rasiste. La momentul respectiv, un animal care era numit de către proprietar Noose a fost redenumit Scabbard.

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Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
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