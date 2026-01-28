Sport

Numele lor nu vor fi uitate! PAOK aduce un omagiu victimelor din Timiș prin tricouri comemorative. Video

PAOK surprinde întreaga lume a fotbalului printr-o inițiativă emoționantă. După tragicul accident din Timiș, în care au murit mai mulți suporteri greci, clubul de pe Toumba a scos la vânzare tricouri cu numele victimelor
Cristian Măciucă
28.01.2026 | 21:20
Numele lor nu vor fi uitate! PAOK aduce un omagiu victimelor din Timiș prin tricouri comemorative. FOTO: Fanatik
Tragedia din Timiș, care a zguduit PAOK Salonic, a lăsat un gol imens în inima întregii suflări de pe Toumba. Drept omagiu, „alb-negrii” au decis să imprime pe tricouri cu numele victimelor și cu numărul 12, care au fost scoase la vânzare la magazinul oficial al clubului.

PAOK vinde tricouri cu numele celor dispăruți în urma accidentului din Timiș

Fan shop-ul lui PAOK de la stadionul Toumba s-a transformat într-un adevărat altar. Fanii echipei lui Răzvan Lucescu au venit să aprindă lumânări și să aducă un ultim omagiu victimelor dispărute în accidentul rutier din Timiș. În plus, cei de la magazinul oficial al clubului au personalizat opt tricouri cu numele suporterilor morți în România. Nu lipsește nici numele fanului în vârstă de 54 de ani, care a suferit un infarct și a decedat în momentul în care a auzit tragica veste.

Pe lângă cele opt, „vulturii” au mai afișat un tricou cu un mesaj emoționant. Pe el este inscripționat cuvântul „Nemuritor”, dar și 27 ianuarie 2026, data la care s-au stins din viață suporterii lui PAOK. „PAOK, te iubesc până am să mor, iar când o să mor, vreau ca ‘Vulturul cu două capete’ să fie la mormântul meu”, a fost mesajul transmis la magazinul oficial al clubului alb-negru.

Gest minunat făcut și în România de Poli Timișoara

Marți, 25 ianuarie, un microbuz în care se aflau zece persoane a intrat frontal într-un tir, iar impactul a fost devastator și a dus la moartea a șapte oameni și la spitalizarea de urgență a altor trei. Cu toții erau fani PAOK și mergeau spre Franța, pentru a-și susține echipa favorită care are meci cu Lyon în UEFA Europa League, joi, 29 ianuarie, de la ora 22:00.

Tragedia produsă pe drumul din județul Timiș a creat o unitate incredibilă între ultrașii din România și cei eleni. Cele mai mari galerii din țară și-au oferit suportul pentru fanii lui PAOK. Clubul Poli Timișoara s-a oferit să le asigure familiilor victimelor plata cazării și a mâncării pe durata perioadei în care vor sta în România, asta după ce și suporterii clubului au discutat cu omologii greci și au ajutat cum au putut.

Cum s-a produs, de fapt, accidentul din județul Timiș

În jurul prânzului, microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK, a fost implicat într-un accident de circulație pe E70, în apropierea localității Lugojel, din județul Timiș. În timpul unei manevre de reintrare pe bandă, după efectuarea unei depășiri, vehiculul s-a izbit de un TIR care se deplasa regulamentar din sens opus.

Microbuzul a fost proiectat în afara carosabilului. Șase persoane și-au pierdut viața pe loc, una a decedat la scurt timp după ce a ajuns la spital, iar alte trei sunt în stare critică.

  • 3 fani ai lui PAOK  au supraviețuit după teribilul accident soldat cu 7 morți
  • 54 de ani avea fanul din Grecia care a murit după ce a aflat despre tragedia din Timiș

Magazin PAOK

