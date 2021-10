Numele lui Ionuț Negoiță, în “Pandora Papers”! 5 milioane de euro din paradisuri fiscale, direcționate spre Dinamo

Rise Project a intrat în posesia unor documente din “Pandora Papers” conform cărora, companiile off-shore în care ar fi fost implicați frații Negoiță au beneficiat de fonduri publice de la Primăria Sectorului 3.

Numele lui Ionuț Negoiță, în “Pandora Papers”! 5 milioane de euro, direcţionate către Dinamo

În documentele publicate din “Pandora Papers”, Robert Negoiţă apare ca “beneficiar nedeclarat” la două firme din Insulele Virgine Britanice, unele care nu ar fi fost implicate în afaceri cu fonduri publice pe teritoriul României.

Conform , firmele Blue Bliss Consultants şi Maxday Holdings ar fi direcţionat nu mai puţin de 5 milioane de euro către Dinamo. Este o sumă uriaşă pentru un club care se luptă cu probleme financiare de mai bine 7 ani.

15 offshore-uri legate prin documente din Pandora Papers de fraţii Negoiţă deţin părţi sociale în peste 20 de companii din România. Procurorii adună probe prin care vor să demonstreze că fraţii Negoiţă au creat aceste companii off-shore.

Ionuţ Negoiţă a renunţat la Dinamo în august 2020!

a renunţat la şefia clubului Dinamo în august 2020 când a cedat pachetul majoritar de acţiuni lui Pablo Cortacero, un om de afaceri spaniol care a plătit 500.000 de euro pentru 74% din club.

Fostul finanţator de la Dinamo a susţinut că a băgat în club peste 12 milioane de euro, cinci dintre ele fiind plătite pentru a prelua pachetul majoritar de acţiuni:

„Eu am plătit 5 milioane de euro să cumpăr acţiunile, am mai plătit vreo 7-8 să salvez clubul. Am mai trecut şi printr-o insolvenţă, pentru că apăreau lucruri peste noapte. Era mai greu să fac şi investiţii, în aceste condiţii”, a spus Negoiţă.

Managementul lui Pablo Cortacero a adus datorii de 7,5 milioane de euro

Numai că nu a investit nici măcar un euro în Dinamo şi singurul lucru pe care l-a adus la club au fost datorii. Managementul spaniol de la club a fost unul dezastruos şi a creat datorii de 7,5 milioane de euro.

Jumătate din aceste datorii au fost astupate din banii fanilor lui Dinamo, din programul DDB, şi din fondurile de la sponsori. Însă, din cauza datoriilor foarte mari, clubul nu a avut altă şansă decât să intre în insolvenţă.

Ionuţ Negoiţă a preluat 90% din acţiunile de la Dinamo în 2013!

Dinamo este în acest moment condus de administratorul special, Iuliu Mureşan, sub supravegherea firmei RTZ & Partners, administratorul judiciar al societăţii.

Ionuţ Negoiţă a preluat pachetul majoritar de acţiuni (90%) în anul 2013. În luna august a anului trecut, Negoiţă a renunţat la club, cedând toate acţiunile pe care le avea ibericului Pablo Cortacero.

