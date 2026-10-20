Numele lui Leo Messi, asociat cu o nouă specie de plantă. A fost descoperită de cercetători în Peru

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Leo Messi a fost asociat cu o specie de plantă nou descoperită. Floarea care se numește Salvia messii a fost găsită de curând de către trei cercetători, în Peru. Are caracteristice inedite, însă este pe cale de dispariție.

Leo Messi și floarea care îi poartă numele

A anunțat că renunță la echipa națională a Argentinei, însă Leo Messi (39 ani) continuă să facă furori. Jucătorul celor de la Inter Miami a stabilit un nou record, după ce . În momentul de față, argentinianul este foarte , dar nu se oprește aici.

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Starul are parte de numeroase reușite și se bucură și de o recunoaștere în afara terenului. a anunțat pe rețeaua X că a fost descoperită o specie de plantă care a fost numită după fotbalist. Aceasta a fost găsită în Anzii din Peru și are o denumire specială. Se numește Salvia messii, care înseamnă literalmente „planta lui Messi”.

Numele nu este doar o poreclă dată de fani, ci denumirea sa științifică oficială. Un detaliu cu adevărat interesant este terminația numelui: messii. În nomenclatura botanică, numele unei specii poate fi format pentru a onora o anumită persoană. Astfel, numele lui Messi a devenit parte dintr-o denumire științifică recunoscută.

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Cei trei cercetători care au luat parte la studiu au descris floarea exact ca și tricoul echipei naționale a Argentinei. Prin urmare, planta este albastră deschis și cu alb. Studiul publicat pe 2 octombrie 2026, în revista științifică , arată că cercetarea aparține unor specialiști de renume. Unul dintre aceștia este Paúl Gonzáles, botanist la Muzeul de Istorie Naturală al Universității Naționale Mayor de San Marcos din Lima. Al doilea cercetător este argentinian și lucrează ca persoană independentă. Acesta este Rolando Uría, în timp ce al treilea nume este Jean Capcha-Ramos, biolog asociat organizației Huarango Nature din Peru.

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Cum arată, de fapt, planta lui Leo Messi

Floarea care a primit numele lui Leo Messi are o serie de caracteristici speciale. Planta face parte din familia botanică Lamiaceae, aceeași în care se găsesc menta, busuiocul, rozmarinul și multe specii de salvie. Specialiștii au transmit că aceasta crește sub forma unui arbust ce poate ajunge la aproximativ 1,5 metri înălțime. De asemenea, se găsește în versanții stâncoși, relativ arizi, din Anzii centrali și sudici ai statului Peru. În plus, această plantă specială se dezvoltă la o altitudine de aproximativ 2.000–2.400 de metri deasupra nivelului mării.

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Totodată, cercetarea scoate la suprafață faptul că planta este una rară și că ecosistemul din Peru nu este studiat suficient de cercetători. În prezent, planta a fost clasificată drept „în pericol”, lucru care a fost menționat de către specialiști în studiul pe care l-au întocmit. Aceștia cred că planta se găsește doar în șase locații.

Supraviețuirea este prin urmare amenințată de schimbările climatice și de incendiile de vegetație. Descoperirea a identificată de cei trei experți în urma unor observații pe teren și a analizei plantelor colectate în perioada 2023-2025. Momentan, nu se știe numărul exact de exemplare în sălbăticie al acestei plante care poartă numele lui Leo Messi.