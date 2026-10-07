Numele lui Luca Niculescu, în istoria fotbalului românesc! Străbunicul premierului desemnat a dat numele campionatului

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Luca Niculescu (55 ani), premierul desemnat de președintele Nicușor Dan, are o relație aparte cu sportul, în special fotbalul, grație străbunicului său. Jean Luca P. Niculescu.

Câștigătoarea campionatului în România primea „Cupa Jean Luca P. Niculescu”

Nicușor Dan este la a patra desemnare de prim-ministru, după ce propunerile cu Eugen Tomac (45 ani), Adrian Veștea (52 ani) și Siegfried Mureșan (45 ani) nu au trecut de votul parlamentului. În consecință, care are ca misiune să adune voturile necesare pentru a forma un guvern.

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Dacă va reuși îi va călca pe urme străbunicului său, care a fost preşedintele de onoare al clubului Colentina A.C. Bucureşti, fondat în 1909. Echipa fusese înfiinţată de muncitorii fabricii de bumbac „Colentina”. Printre jucători se numărau şi englezi, care lucrau pentru această fabrică şi care au părăsit România după începerea Primului Război Mondial.

Renumele lui Jean Luca P. Niculescu a atins nivelul maximum de recunoștință în 1915, când cupa oferită campioanei României purta numele de „Cupa Jean Luca P. Niculescu”, în onoarea sa. Această decizia a durat 6 ani, până în 1921.

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Câștigătoarele „Cupei Jean Luca P. Niculescu”

1915 – Româno-Americana

1916 – Prahova Ploiești

1916 – 1919 – anulat din cauza Primului Război Mondial

1920 – Venus București

1921 – Venus București

„D. Jean Luca P. Niculescu, președintele de onoare al Clubului „Colentina”, donează ‘Federațiunei Societăților Sportive din România’ o frumoasă Cupă”, scria presă în acea perioadă.

Pe lângă fotbal, Jean Luca P. Niculescu era cunoscut şi pentru performanţele grajdului său în hipism și pentru eforturile pe care le face, cu tranzacțiile din străinătate, pentru a performa.

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A format un mare grajd de curse – cel mai puternic în perioada lui de glorie – în colaborare cu d. M. Costandache, importând din Anglia o seamă de elemente, printre cari Jupiter, Caraiman, London, Texel, elemente foarte bine născute, cari însă pe turf n-au corespuns în totul originei. Ulterior a cumpărat efectivul grajdului Schein, împreună cu faimosul Zagreb, calul imbatabil pe orice distanță și sub orice greutate. Din Franța a importat pe Bou Jeloud, care s-a afirmat printre cei mai valoroși”.

De altfel, la moartea sa, au fost amintite în ziarele de atunci ale vremii aportul său pentru hipism și eforturile pe care le-a făcut, la moșia de la Preoțești.

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Se duc unul câte unul stâlpii hipismului român, aceia cari au contribuit la prosperitatea instituției prin marea lor pasiune pentru cal și prin imensele jertfe consimțite. J. L. Niculescu a înțeles să dea cel mai larg sprijin. De aceea a pus bazele unei însemnate herghelii, pe moșia sa de la Preotești, unde au funcționat ca prăsitori Infortuné, Bou Jeloud și Texel. Pe tărâmul crescătoriei succesul a fost mai puțin strălucit”.

Luca Niculescu, mare fan Universitatea Craiova

Cum așchia nu sare departe de trunchi, . Într-un interviu acordat în trecut, diplomatul a mărturisit că este un susținător înrăit al Universității Craiova încă din copilărie. În 1982, a „terorizat-o” pe masa pentru a-l duce pe stadion la un meci al echipei din Bănie.

„Nu i-am dat pace mamei până când nu m-a dus la meci la Craiova. Sun mare fan! Pot să vă recit pe loc măcar linia de fund: Lung, Negrilă, Tilihoi, Ştefănescu, Ungureanu. A fost şi un context de familie, fiindcă tata şi bunicul ţineau tot cu Craiova, dar era şi o formă de frondă faţă de marile echipe din Bucureşti, pentru că toţi colegii mei ştiau doar de Steaua şi Dinamo”, a declarat Luca Niculescu pentru .