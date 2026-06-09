Sport

Numele mari care ratează Campionatul Mondial. Cum arată primul „11” al absenților

Toată suflarea fotbalistică așteaptă Campionatului Mondial, însă numeroși jucători importanți sunt tare supărați: nerefăcuți după accidentări, vor privi turneul final de pe tușă.
Bogdan Mariș
09.06.2026 | 23:49
Numele mari care rateaza Campionatul Mondial Cum arata primul 11 al absentilor
SPECIAL FANATIK
Nume importante ale fotbalului mondial vor privi turneul final al CM 2026 la televizor din cauza accidentărilor. foto: colaj Fanatik
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Cupa Mondială din SUA, Canada și Mexic reprezintă un eveniment uriaș pentru întreaga planetă, însă pentru o serie de fotbaliști uriași competiția va fi extrem de greu de privit. Este vorba despre super-vedetele internaționale care nu vor putea să evolueze la turneul final din cauza problemelor medicale. FANATIK a realizat un prim „11” al ghinioniștilor.

Jucătorii importanți care ratează CM 2026. „Blestemul” lui ter Stegen

Marc-Andre ter Stegen (Germania / Barcelona): În 2024, după ce Manuel Neuer și-a anunțat retragerea de la națională, ter Stegen a preluat postul de titular, însă a jucat în doar două meciuri înainte de a suferi o accidentare gravă: o ruptură a tendonului rotulian. Sezonul actual a fost la fel de complicat, portarul german al Barcelonei fiind afectat de alte două accidentări, o problemă la spate în toamnă și una musculară în a doua parte a sezonului, care i-a „furat” șansa de a juca la CM, unde e foarte probabil ca în poarta Mannschaft-ului să se afle… Manuel Neuer!

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Absențe importante în defensivă pentru Olanda

Eder Militao (Brazilia / Real Madrid): Militao ar fi avut șanse importante la un loc de titular în echipa Braziliei, însă ultimii ani au fost un adevărat coșmar pentru el, în care s-a confruntat cu două rupturi de ligament încrucișat, dar și cu mai multe probleme musculare. Cea mai recentă l-a „lovit” în aprilie și îl va ține departe de turneul final din Americi.

Matthijs de Ligt (Olanda / Manchester United): Olandezul nu a mai jucat din noiembrie 2025 din cauza unei probleme la spate. Nu a dorit să se opereze în primă fază, dar a ajuns în situația în care nu a mai avut de ales. Așa că a trecut printr-o intervenție chirurgicală în luna mai și nu va face parte din lotul lui Ronald Koeman.

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Jerdy Schouten (Olanda / PSV Eindhoven): La bază mijlocaș defensiv, coechipierul lui Dennis Man de la PSV a jucat în acest sezon pe postul de fundaș central la echipa de club. Din nefericire pentru el, a suferit o ruptură de ligament încrucișat în aprilie și nu va mai juca în acest an.

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Verdict teribil pentru mijlocașul de 100 de milioane al Barcelonei

Serge Gnabry (Germania / Bayern): Julian Nagelsmann a primit o veste devastatoare în aprilie. Jucător esențial în mandatul său de selecționer, Serge Gnabry a suferit o ruptură la mușchii adductori ai coapsei în timpul unui antrenament și nu va fi prezent la Mondial.

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Fermin Lopez (Spania / Barcelona): Tânărul mijlocaș spaniol a avut un sezon excepțional în tricoul Barcelonei și ar fi jucat cu siguranță la Cupa Mondială, însă cu mai puțin de o lună înainte de turneul final a suferit o fractură la cel de-al cincilea metatarsian de la piciorul drept.

Xavi Simons (Olanda / Tottenham): Colegul lui Radu Drăgușin s-a accidentat în victoria obținută în aprilie contra celor de la Wolverhampton cu 1-0, iar verdictul a fost groaznic: ruptură de ligament încrucișat.

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Kaoru Mitoma (Japonia / Brighton): Poate cel mai important jucător al naționalei Japoniei, Mitoma nu va putea să își reprezinte țara la un nou turneu final mondial. Acesta a suferit o accidentare musculară pe 9 mai și a fost operat.

Atacul Braziliei, „rupt” de accidentări

Estevao (Brazilia / Chelsea): La primul său sezon în Europa, fotbalistul care a împlinit recent 19 ani a făcut mai multe meciuri memorabile pentru Chelsea, însă speranțele sale de a juca la Cupa Mondială au fost spulberate de accidentarea musculară suferită în aprilie.

Hugo Ekitike (Franța / Liverpool): Atacantul cumpărat de Liverpool cu 95 de milioane de euro a suferit o ruptură a tendonului ahilian în aprilie și va lipsi de pe gazon aproximativ 6 luni.

Rodrygo (Brazilia / Real Madrid): Absența starului brazilian de la Cupa Mondială a fost confirmată încă din martie, după ce acesta a suferit o ruptură de ligament încrucișat în partida Real Madrid – Getafe 0-1. Mai apoi, s-a aflat că brazilianul evolua cu o ruptură parțială a ligamentului încă din 2023!

Rezervele din echipa „ghinioniștilor”

  • Samu Aghehowa (Spania/FC Porto): „Vârful” iberic a suferit o ruptură de ligament încrucișat.
  • Johnny Cardoso (SUA / Atletico Madrid): Reprezentantul gazdelor s-a accidentat la gleznă în luna mai.
  • Patrick Agyemang (SUA / Derby County): Atacantul american nu va putea juca din cauza unei rupturi de tendon ahilian.
  • Takumi Minamino (Japonia / AS Monaco): Fostul jucător al lui Liverpool s-a accidentat la genunchi în decembrie 2025.
  • Jurrien Timber (Olanda / Arsenal): Inclus inițial în lotul „Portocalei Mecanice”, fundașul nu s-a recuperat suficient în urma unei accidentări la inghinali și a părăsit cantonamentul

Lewandowski și Kvaratskhelia, „trădați” de echipa națională!

Printre ghinioniștii care vor lipsi de la Mondial, dar care nu s-a confruntat cu o… accidentare, se numără și Robert Lewandowski! „Veteranul” polonez se încadrează fără probleme în această categorie, dar asta pentru că a ratat ultima sa șansă de a juca la Cupa Mondială într-un mod dramatic. Polonia a dominat clar finala barajului mondial cu Suedia, însă nordicii s-au impus cu 3-2 după un gol marcat în minutul 88 de Gyokeres, în urma unei faze uluitoare.

Trebuie amintit aici și georgianul Khvicha Kvaratskhelia. Cel puțin rezervă în această echipă a ghinioniștilor, extrema lui Paris Saint-Germain nu va merge în Americi pentru că Georgia sa nu a reușit să se califice. „Aripa” de 25 de ani tocmai a avut un sezon impresionant la PSG și este considerat unul dintre cei mai periculoși atacanți din Europa fotbalistică de astăzi.

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