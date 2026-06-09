Numele mari care ratează Campionatul Mondial. Cum arată primul „11” al absenților

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însă pentru o serie de fotbaliști uriași competiția va fi extrem de greu de privit. Este vorba despre din cauza problemelor medicale. FANATIK a realizat un prim „11” al ghinioniștilor.

Jucătorii importanți care ratează CM 2026. „Blestemul” lui ter Stegen

Marc-Andre ter Stegen (Germania / Barcelona): În 2024, după ce Manuel Neuer și-a anunțat retragerea de la națională, ter Stegen a preluat postul de titular, însă a jucat în doar două meciuri înainte de a suferi o accidentare gravă: o ruptură a tendonului rotulian. Sezonul actual a fost la fel de complicat, portarul german al Barcelonei fiind afectat de alte două accidentări, o problemă la spate în toamnă și una musculară în a doua parte a sezonului, care i-a „furat” șansa de a juca la CM, unde e foarte probabil ca în poarta Mannschaft-ului să se afle… Manuel Neuer!

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Absențe importante în defensivă pentru Olanda

Eder Militao (Brazilia / Real Madrid): Militao ar fi avut șanse importante la un loc de titular în echipa Braziliei, însă ultimii ani au fost un adevărat coșmar pentru el, în care s-a confruntat cu două rupturi de ligament încrucișat, dar și cu mai multe probleme musculare. Cea mai recentă l-a „lovit” în aprilie și îl va ține departe de turneul final din Americi.

Matthijs de Ligt (Olanda / Manchester United): Olandezul nu a mai jucat din noiembrie 2025 din cauza unei probleme la spate. Nu a dorit să se opereze în primă fază, dar a ajuns în situația în care nu a mai avut de ales. Așa că a trecut printr-o intervenție chirurgicală în luna mai și nu va face parte din lotul lui Ronald Koeman.

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Jerdy Schouten (Olanda / PSV Eindhoven): La bază mijlocaș defensiv, coechipierul lui Dennis Man de la PSV a jucat în acest sezon pe postul de fundaș central la echipa de club. Din nefericire pentru el, a suferit o ruptură de ligament încrucișat în aprilie și nu va mai juca în acest an.

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Verdict teribil pentru mijlocașul de 100 de milioane al Barcelonei

Serge Gnabry (Germania / Bayern): Julian Nagelsmann a primit o veste devastatoare în aprilie. Jucător esențial în mandatul său de selecționer, Serge Gnabry a suferit o ruptură la mușchii adductori ai coapsei în timpul unui antrenament și nu va fi prezent la Mondial.

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Fermin Lopez (Spania / Barcelona): Tânărul mijlocaș spaniol a avut un sezon excepțional în tricoul Barcelonei și ar fi jucat cu siguranță la Cupa Mondială, însă cu mai puțin de o lună înainte de turneul final a suferit o fractură la cel de-al cincilea metatarsian de la piciorul drept.

Xavi Simons (Olanda / Tottenham): Colegul lui Radu Drăgușin s-a accidentat în victoria obținută în aprilie contra celor de la Wolverhampton cu 1-0, iar verdictul a fost groaznic: ruptură de ligament încrucișat.

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Kaoru Mitoma (Japonia / Brighton): Poate cel mai important jucător al naționalei Japoniei, Mitoma nu va putea să își reprezinte țara la un nou turneu final mondial. Acesta a suferit o accidentare musculară pe 9 mai și a fost operat.

Atacul Braziliei, „rupt” de accidentări

Estevao (Brazilia / Chelsea): La primul său sezon în Europa, fotbalistul care a împlinit recent 19 ani a făcut mai multe meciuri memorabile pentru Chelsea, însă speranțele sale de a juca la Cupa Mondială au fost spulberate de accidentarea musculară suferită în aprilie.

Hugo Ekitike (Franța / Liverpool): Atacantul cumpărat de Liverpool cu 95 de milioane de euro a suferit o ruptură a tendonului ahilian în aprilie și va lipsi de pe gazon aproximativ 6 luni.

Rodrygo (Brazilia / Real Madrid): Absența starului brazilian de la Cupa Mondială a fost confirmată încă din martie, după ce acesta a suferit o ruptură de ligament încrucișat în partida Real Madrid – Getafe 0-1. Mai apoi, s-a aflat că brazilianul evolua cu o ruptură parțială a ligamentului încă din 2023!

Rezervele din echipa „ghinioniștilor”

Samu Aghehowa (Spania/FC Porto): „Vârful” iberic a suferit o ruptură de ligament încrucișat.

„Vârful” iberic a suferit o ruptură de ligament încrucișat. Johnny Cardoso (SUA / Atletico Madrid): Reprezentantul gazdelor s-a accidentat la gleznă în luna mai.

Reprezentantul gazdelor s-a accidentat la gleznă în luna mai. Patrick Agyemang (SUA / Derby County): Atacantul american nu va putea juca din cauza unei rupturi de tendon ahilian.

Atacantul american nu va putea juca din cauza unei rupturi de tendon ahilian. Takumi Minamino (Japonia / AS Monaco): Fostul jucător al lui Liverpool s-a accidentat la genunchi în decembrie 2025.

Fostul jucător al lui Liverpool s-a accidentat la genunchi în decembrie 2025. Jurrien Timber (Olanda / Arsenal): Inclus inițial în lotul „Portocalei Mecanice”, fundașul nu s-a recuperat suficient în urma unei accidentări la inghinali și a părăsit cantonamentul

Lewandowski și Kvaratskhelia, „trădați” de echipa națională!

Printre ghinioniștii care vor lipsi de la Mondial, dar care nu s-a confruntat cu o… accidentare, se numără și Robert Lewandowski! „Veteranul” polonez se încadrează fără probleme în această categorie, dar asta pentru că a ratat ultima sa șansă de a juca la Cupa Mondială într-un mod dramatic. Polonia a dominat clar finala barajului mondial cu Suedia, însă nordicii s-au impus cu 3-2 după un gol marcat în minutul 88 de Gyokeres, în urma unei faze uluitoare.

Trebuie amintit aici și georgianul Khvicha Kvaratskhelia. Cel puțin rezervă în această echipă a ghinioniștilor, extrema lui Paris Saint-Germain nu va merge în Americi pentru că Georgia sa nu a reușit să se califice. „Aripa” de 25 de ani tocmai a avut un sezon impresionant la PSG și este considerat unul dintre cei mai periculoși atacanți din Europa fotbalistică de astăzi.