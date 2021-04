Numele vehiculate pentru a prelua Ministerul Sănătății. Cine îl înlocuiește pe Vlad Voiculescu

FANATIK îți spune totul despre numele vehiculate pentru a prelua Ministerul Sănătății după îndepărtarea lui Vlad Voiculescu. Astfel, există în acest moment trei oameni care ar putea prelua funcția. Liberalii strâmbă din nas însă în cazul a doi dintre ei.

Dacă ne raportăm la PLUS, formațiunea care l-a dat și pe Vlad Voiculescu, atunci aceștia susțin pentru funcția de ministru al Sănătății pe Ioana Mihăilă, secretar de stat în Ministerul Sănătății și medic endocrinolog.

Interesant este că au avut loc discuții și cu medicii. Din rândurile lor ar putea să vină următorul ministru. Numele cel mai des întâlnit este cel al lui Radu Țincu, medic de terapie intensivă la Spitalul Floreasca.

Numele vehiculate pentru a prelua Ministerul Sănătății după demiterea lui Vlad Voiculescu

Pe de altă parte, USR îl susține pe Adrian Wiener, medic și parlamentar. Acesta pare avea și girul liberalilor care ar merge mai degrabă pe un om pe care îl cunosc destul de bine.

Vă reamintim că în negocierile pentru Guvern desfășurate la puțin timp după alegerile parlamentare de anul trecut, Ministerul Sănătății a revenit USR PLUS.

Ioana Mihăilă, fostă șefă a PLUS Bihor, a fost cea care a candidat la funcția de primar al municipiului Oradea la alegerile locale din 2020.

Mihăilă a absolvit Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca, este medic primar endocrinolog și a dezvoltat Clinica Medena, cu puncte de lucru în Oradea și Beiuș.

Cine este Ioana Mihăilă, propunerea PLUS

La fel ca Vlad Voiculescu și Ioana Mihăilă este destul de tânără. Are 39 de ani, este căsătorită și are doi copii. Soțul ei este și partenerul de afaceri.

Culmea este că preț de cinci ani de zile, Mihăilă a fost membru PNL Bihor. A început să se implice activ în politică în anul 2018.

Acela a fost momentul în care a aderat la organizația “Platforma Romania 100”, iar apoi la Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate (PLUS).

Ioana Mihăilă are și întreaga susținere a lui Vlad Voiculescu. “Daca aceasta va fi decizia aliantei USR – PLUS ca Ioana Mihaila sa preia portofoliul, evident, ii voi oferi toata sustinerea mea. Nu numai a mea, ci a intregii echipe.

Am intrat in politica eu si colegii mei ca sa facem o diferenta, nu pentru o functie sau alta. Cu siguranta voi pune umarul in continuare. Pentru cei care impartasesc valori ca adevar, transparenta, profesionalism, voi fi un partener”, declara fostul ministru al Sănătății.

Radu Țincu, medicul care acuza autoritățile

La începutul anului, Radu Țincu spunea că țara noastră ar putea ajunge să aibă și 60.000 de cazuri de coronavirus pe zi, dacă tulpina britanică a coronavirusului va fi scăpată de sub control.

Mai mult de atât, doctorul acuza autoritățile că iau decizii pe baza unor cifre care nu sunt reale. „Avem o scădere continuă de ceva săptămâni la rând a numărului de diagnosticați pozitiv și nu avem o reducere semnificativă a celor din terapie intensivă.

Asta arată că de undeva acești pacienți vin în terapie intensivă și vin prin neraportare, prin faptul că ei nu sunt cuprinși în statistică pentru că nu sunt testați și nu sunt diagnosticați.

Este evident că autoritățile române nu vor lua decât decizii haotice de acum încolo, pentru că au un deficit de testare care le ascunde realitatea și nu au niciun fel de informație câți dintre pacienții diagnosticați astăzi sunt îmbolnăviți cu noua variantă virală”, spunea Țincu la Digi FM.

Adrian Wiener, deputatul cu cele mai mari șanse

În prezent deputat de Arad, Adrian Wiener ar putea să cunoască o ascensiune fulminantă în politica românească. Este susținut de Uniunea Salvați România pentru funcția de ministru al Sănătății și pare să fie dorit și de liberali.

Este născut în 1973 și a studiat la Colegiul Național “Moise Nicoară” din Arad. A urmat apoi cursurile UMF “Victor Babeș” din Timișoara.

De profesie medic primar, Medicină Internă, acesta a fost director medical în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad și apoi manager general al acestei unități medicale

Din 2016 până în 2020, Adrian Wiener a fost senator, iar începând de anul trecut este deputat.