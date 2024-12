Numire importantă în conducerea noii agenții pentru resurse minerale. Cum s-a îmbogățit la stat noua șefă, venită de la ANAF

Marinela-Sofia Tripa, director al Autorității Competentă de Reglementare a Operațiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră (ACROPO), a fost numită în funcția de vicepreședinte a fostei Agenții Naționale pentru Resurse Minerale (ANRM). Aceasta din urmă, ANRM, a fost reorganizată vara trecută de către Guvernul Ciolacu, transformând-o în Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier și al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon (ANRMPSG).

Cine este noua șefă numită în conducerea agenției pentru resurse minerale

Numirea Marinelei Sofia Tripa în conducerea noii agenții pentru resurse minerale a fost publicată în Monitorul Oficial marți, 17 decembrie, urmând ca aceasta să beneficieze de un mandat de cinci ani în fruntea ANRMPSG. „Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Marinela-Sofia Tripa se numește în funcția de vicepreședinte al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier și al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon pentru un mandat de 5 ani”, se arată în decizia semnată de Marcel Ciolacu, una dintre ultimele decizii semnate de către premierul PSD.

Marinela Sofia Tripa este originară din Deva, acolo unde a ocupat un post de conducere în cadrul Direcției de finanțe publice, până la transferul la București, în cadrul ANAF, acolo unde a avut un post de conducere în cadrul Direcției Marilor Contribuabili. Începând cu anul 2017, aceasta a ocupat funcția de director în cadrul Autorității Competentă de Reglementare a Operațiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră (ACROPO), instituție aflată în .

De altfel, FANATIK a scris pe larg și despre , instituție ce se ocupă cu gestionarea resurselor de hidrocarburi (petrol și gaze naturale), cât și cele miniere – emite licențe de exploatare, încasează redevențe, etc.. În locul ANRM, Guvernul Ciolacu a înființat în vara acestui an, printr-o ordonanță de urgență, noua agenție ANRMPSG invocând complexitatea controlului operațiunilor petroliere de pe platoul continental al României din Marea Neagră, cât și reglementarea stocării geologice a dioxidului de carbon.

În mor ironic, numirea noii vice-președinte în fruntea ANRMPSG a venit chiar în ziua în care privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/2024, adică exact OUG-ul prin care a fost înființată noua agenție a resurselor minerale din România.

Ce casă de vacanță și-a cumpărat noua șefă de la ANRMPSG

Ultima declarație de avere a Marinelei Sofia Tripa, depusă în luna iunie, arată o achiziție importantă, făcută chiar în acest an. Concret, noua vicepreședintă an ANRMPSG, a cumpărat o casă de vacanță de 375 mp în localitatea Săvârșin, județul Arad, acolo unde și-a cumpărat și un teren intravilan de circa 10.000 mp. Zona este una cochetă din județul Arad, acolo unde proprietățile au prețuri și de peste 100.000 de euro. Prețurile pentru o casă veche, în stil săsesc, sau chiar un conac, ajung la mii de euro pe metru pătrat.

Nu știm cât a costat această tranzacție, însă, tot în acest an, Marinela Tripa s-a împrumutat cu o sumă de peste 720.000 lei, constând în patru credite de la patru bănci diferite, toate pe o perioadă de 13 ani, plus alți 300.000 lei, luați împrumut de o persoană fizică. În plus, anul trecut, fosta directoare economică din cadrul ACROPO a vândut mai multe proprietăți, o casă și un teren, pentru suma de 1,2 milioane lei, iar în ultima declarație de avere nu apare niciun leu în conturi sau depozite bancare.

Cum s-a îmbogățit la stat fosta șefă din ANAF

Pe site-ul Agenției Naționale de Integritate, Marinela Tripa are depuse declarații de avere începând cu anul 2009-2010. În mod cu totul neobișnuit, în condițiile în care apar declarate aceste datorii mari la bănci, aceasta nu are declarat în niciun document vreun cont sau depozit bancar. Obligația pentru oficialii publici este să declare aceste conturi în cazul în care sumele deținute depășesc valoarea de 5.000 euro.

Potrivit ultimei declarații de avere, Marinela Tripa mai deține un teren de 4.000 mp, tot în localitatea Săvârșin, teren dobândit încă de pe vremea comuniștilor, mai exact în anul 1970, printr-un contract de donație. Totuși, această proprietate nu apare menționată în declarațiile de avere abia în anul 2021.

Alte bunuri declarate includ un apartament de 69 mp, în Capitală, cumpărat în anul 2019, și mai multe bijuterii, cu o valoare estimată la 10.000 de euro, achiziționate între anii 2018-2022. În final, salariul încasat de la ACROPO anul trecut s-a ridicat la suma de 119.000 lei, adică aproximativ 10.000 lei lunar.

Cu peste zece ani în urmă, în anul 2011, atunci când Marinela Tripa se transfera de la DGFP Deva la ANAF, singurul bun declarat era un apartament de 58 mp în Deva. Datoriile pe care le avea la acea dată erau de 30.000 lei, sumă ce reprezenta aproape jumătate din salariul anual, plus alți 36.000 USD.

În anii următori, 2016-2017, singurele tranzacții notabile sunt vânzarea apartamentului din Deva pentru 45.000 euro, cumpărarea apartamentului din Capitală și încasarea sumei de circa 70.000 lei, daune morale de la o societate de asigurări. Începând cu anul 2017, Marinela Tripa se mută de la ANAF la ACROPO, agenția cu sediul în Constanța, în postul de director economic.

În anul 2019 declară o nouă sursă de venit, circa 100.000 ron, sumă provenită din subînchirierea unui bun către firma Salubris Waste SRL. Singura proprietate declarată la acea dată era un teren de 3,8 ha, în comuna Belciugatele, asta după ce vânduse apartamentul din București pentru suma de 139.000 lei. În anul următor este vândut și terenul pentru suma de 120.000 lei, și apare achiziționat un apartament de 69 mp, tot în București.

În anul 2021 menționează vânzarea unui alt imobil, pentru suma de 154.000 lei, iar datoriile la bănci ajunseseră la peste 650.000 lei. Pe de altă parte, suma încasată din subînchiriere (cel mai probabil e vorba de apartamentul din Capitală, singurul rămas) ajunsese la 200.000 lei. Un an mai târziu declară vânzarea unei case de locuit și a unui teren intravilan pentru o sumă totală de circa 1,2 milioane lei. Aici nu e clar despre ce proprietăți este vorba în condițiile în care ele nu mai apăreau anterior în declarațiile de avere. Datoriile către bănci rămâneau în acest an în jurul sumei de 550.000 lei.

Cum am mai precizat, în tot acest timp nu apar menționate niciun fel de active financiare, conturi sau depozite bancare.

Venituri din consultanță în afaceri

Începând cu anul 2023, fosta directoare din ANAF, dar și actuala directoare din una din cele mai importante agenții de stat pe sectorul energetic declară câștiguri din consultanță de 47.000 lei. Banii sunt proveniți de la firma Red Lemon Business Consulting, din București.

În același an, Marinela Tripa declară alți 37.000 lei, bani proveniți tot din consultanță, de această dată de la propria firmă de consultanță în afaceri Old Consulting MST SRL, firmă cu sediul în București, înființată în octombrie 2022. Anul trecut, firma i-a adus fostei directoare din ACROPO peste 90.000 lei.

Trebuie menționat că, în anul 2020, Agenția Națională de Integritate o găsește pe Marinele Tripa în stare de incompatibilitate pentru faptul că, deși începând cu 2017 fusese numită în conducerea ACROPO, ea rămăsese angajată și în cadrul ANAF, la Direcția marilor contribuabili. Decizia ANI este atacată în instanță de către Marinela Tripa, însă în noiembrie 2022, Curtea de Apel îi respinge acțiunea pe motiv că decizia ANI a fost atacată în instanță prea târziu. În acest moment, dosarul se judecă la ÎCCJ, în faza de apel.