Numire-șoc la naționala Uruguayului! Atacantul legendar îl va înlocui pe Marcelo Bielsa pe banca tehnică după eliminarea de la CM 2026

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Selecționata din Uruguay a dezamăgit profund la , fiind eliminată încă din faza grupelor, deși a avut de înfruntat naționale considerate mult inferioare grupării sudamericane, precum Insulele Capului Verde și Arabia Saudită. Cel care a plătit cel mai scump a fost selecționerul Marcelo Bielsa, acesta pierzându-și postul de selecționer. La două săptămâni distanță după ce a părăsit competiția, a venit și anunțul în ceea ce privește noul antrenor. Diego Forlan va prelua banca tehnică a „celeștilor”!

Diego Forlan îl va înlocui pe Marcelo Bielsa pe banca tehnică a Uruguayului!

Anunțul a fost făcut duminică de către cei de la Marca, fostul mare atacant urmând să preia frâiele primei reprezentative pentru care scris istorie. În perioada în care a activat ca jucător, Diego Forlan a îmbrăcat tricoul Uruguayului de nu mai puțin de 112 ori, timp în care a izbutit să înscrie 36 de goluri. Rolul său de selecționer va fi însă unul temporar, cel puțin pentru moment, contractul fiind valabil până în martie 2027.

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Forlán será seleccionador de Uruguay… hasta marzo 👨‍🏫 — MARCA (@marca)

Motivul pentru care înțelegerea sa cu Federația din Uruguay nu este una de lungă durată este reprezentat de faptul că în perioada următoare vor avea loc alegerile prezidențiale, iar dacă actualul președinte AUF, Ignacio Alonso, ar pierde scaunul, cel mai probabil și Forlan va fi îndepărtat de la cârma echipei. În caz contrar, în funcție de rezultatele pe care le va înregistra, Forlan ar putea rămâne permanent pe banca „celeștilor”. Un alt detaliu important îl reprezintă și faptul că fostul mare atacant uruguayan va conduce, în paralel, și reprezentativa U20 a țării sale.

Diego Forlan, unul dintre cei mai mari fotbaliști din Uruguay!

Cariera de jucător a lui Diego Forlan nu mai are nevoie de nicio prezentare. Acesta a fost liderul generației care i-a readus pe „celești” în prim-planul fotbalului mondial, odată cu Campionatul Mondial din 2010, ediție la care Uruguayul lui Oscar Tabarez s-a clasat pe locul 4. Atunci, Forlan a fost desemnat jucătorul turneului. Ba mai mult, un an mai târziu, acesta a condus-o pe Uruguay spre cel de-al 15-lea triumf din istorie la Copa America. În total, fostul atacant a participat la șapte turnee finale (trei Cupe Mondiale, trei Copa America și o Cupă a Confederațiilor).

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Cât despre echipele de club la care a evoluat Forlan, putem aminti patru cluburi importante din fotbalul european, precum Manchester United (2002-2004), (2011-2012), Atletico Madrid (2007-2011) și Villarreal (2004-2007). Pe lângă trofeul Copa America cucerit alături de naționala Uruguayului, palmaresul său mai include alte nouă titluri, cele mai importante dintre ele fiind triumful din Premier League alături de United (2002/2003), respectiv trofeul Europa League obținut cu Atletico Madrid (2009/2010).

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Cariera sa de fotbalist profesionist s-a încheiat oficial în 2018, în China, în tricoul celor de la Kitchee SC. Ulterior, Forlan s-a concentrat pe meseria de antrenor, iar până în momentul de față, acesta și-a trecut în CV două echipe, ambele din Uruguay: Penarol și Atenas.