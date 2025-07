Numit „circar” de organizatorul Festobal, Mihai Stoica a venit cu un răspuns acid: „Un anonim. Ascultăm manele la petreceri, nu mergem la festivaluri”

Mihai Stoica (60 de ani) i-a dat o replică pe măsură lui Florin Păun, organizatorul Festobal, cel care l-a numit „circar” pe președintele C.A. de la FCSB. Motivul,

FCSB va putea reveni mai devreme decât se aștepta pe Arena Națională, după ce Acest lucru a stârnit o adevărată polemică între Florin Păun, organizatorul Festobal, și Mihai Stoica, președintele C.A. al campioanei.

„Știu doar ce am citit în interviu. Am vorbit și cu cel care se ocupă de gazon și nu știa nimic. În mod normal, după spusele celui intervievat, dacă nu se mai desfășoară festivalul de manele, Neversea a fost deja ultimul eveniment pe Arenă. Trebuie să schimbe gazonul, care e comandat pe altă dată. În 5 zile, normal, se poate juca, din momentul în care e pus. Am vorbit și cu Andrei Nicolescu, așteptăm.

Înțeleg că nu au vândut biletele, nu că nu vrea ăla să iște niște conflicte. Dacă i-aș răspunde lui, i-aș răspunde unui anonim. Ar însemna să răspund tuturor anonimilor. Ce informații aveam eu? Aveam informații că nu s-a semnat contractul.

Am oameni cu care relaționez. E așa grav că știam? Spune că au vândut câteva mii. Asta înseamnă vreo 2.000. Nu înseamnă nici 67.000, nici 25.000. Ar mai fi timp să mai vândă vreo 200. Au gândit ceva și a ieșit altceva”, a transmis MM Stoica.

„Și noi ascultăm manele la petreceri, dar nu mergem la festivaluri”

Primul meci pe Arena Națională va fi FCSB – Farul, din etapa cu numărul 3 a SuperLigii, programat pe 26 iulie, de la ora 21:30. Așadar, pe cel mai mare stadion din România, se va putea desfășura și derby-ul Dinamo – FCSB, care va avea loc în perioada 2-3 august.

„Și noi ascultăm manele la petreceri, dar nu mergem la festivaluri. Sper să se întâmple cu toți care organizează pe stadioane pe care se joacă fotbal. Se tot caută chestiuni rasiste, dar eu am spus mereu că nu e normal să fie concerte când noi jucăm meciuri atât de importante, am zis și de Coldplay, Ed Sheeran.

Gazonul pe Ghencea e foarte bun. Anul trecut a fost bun la început, apoi s-a deteriorat și a fost foarte rău pe final. Dacă nu se mai desfășoară festivalul acesta și poate fi adus gazonul, noi putem juca și returul din turul 2 pe Arenă. Ne gândim la viitorul adversar din Champions League, dar încă nu ne-am calificat”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport 1.