Numit „vânător de clauze”, Costel Gâlcă i-a răspuns lui Horia Ivanovici în conferința de presă de după Craiova – FCSB 1-1

după Universitatea Craiova – FCSB 1-1. Fostul antrenor al FCSB i-a răspuns jurnalistului Horia Ivanovici.

Costel Gâlcă, replică pentru Horia Ivanovici: „Nu sunt nici vânător de clauze”

după ce antrenorul are o singură victorie în 10 meciuri la Universitatea Craiova. Antrenorul are o clauză de reziliere de 500.000 de euro, de care a condiționat venirea sa în Bănie:

Moderatorul FANATIK SUPERLIGA a deschis din nou subiectul după ce Gâlcă i-a dat replica după U Craiova – FCSB 1-1: „Știi că mi-a răspuns Gâlcă la conferința de presă? L-am făcut vânător de clauze. ‘Domne, văd că sunt făcut vânător de clauze, eu nu fac așa ceva…’. La, la la, la, la, la…

Costel Gâlcă a deschis acest subiect sensibil: „Hai să vă spun. Asta e o clauză care să îmi asigure mie munca, să pot să am continuitate, nimic mai mult. Nu sunt nici vânător de clauze, nu sunt nici asta.

Eu sunt aici ca să pot să continui. Eu așa văd și toți antrenorii ar trebui să aibă o siguranță că pot să lucreze”, a fost răspunsul ferm al tehnicianului care pare că are zilele numărate la Universitatea Craiova.

Costel Gâlcă a recunoscut că va pleca de la Universitatea Craiova dacă nu prinde play-off-ul: „Nu s-a pus problema să plec”

Costel Gâlcă a dezvăluit în ce condiții i se poate desface contractul la Universitatea Craiova: „E o clauză că trebuie să fie în primele 6 la finalul sezonului regular. Nu s-a pus problema niciun moment să plec”.

Antrenorul a vorbit și despre discuțiile cu patronul Mihai Rotaru: „E nemulțumit că am pierdut în Cupă, nemulțumit că echipa trebuia să aibă mai multe puncte, dar nemulțumit sunt și eu că nu am avut mulți jucători valizi la dispoziție. Atunci cu siguranță am fi arătat altfel și am fi avut alt ritm”.

Gâlcă are un mesaj clar pentru jucătorii săi înainte de meciul cu Hermannstadt: „Încercăm să câștigăm fiecare meci pentru că e important pentru noi să creștem și să luăm puncte. E foarte important. Le-am spus și băieților că deși nu suntem într-un moment bun e un moment prielnic pentru a arăta că suntem o echipă valoroasă și avem atitudine.

Trebuie să câștigăm indiferent de situație și nu putem să ne mai permitem să facem egaluri sau cine știe ce se mai întâmplă. Trebuie atitudine din primul minut, să nu mai speculăm și să așteptăm prea mult”.

