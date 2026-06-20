Numită „cea mai mare cerșetoare de atenție”, Ivana Knoll a făcut furori pe stadion la CM 2026. Ținuta care a furat toate privirile

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A fost în lumina reflectoarelor la Cupa Mondială din Rusia 2018 și la EURO 2024, dar a fost numită „cea mai mare cerșetoare de atenție”. Ivana Knoll nu se dezminte și reușește să facă furori, de această dată prin prezența pe stadion la Campionatul Mondial 2026.

Ivana Knoll, din nou în lumina reflectoarelor

Ivana Knoll (26 ani) a intrat în vizorul oamenilor de pretutindeni datorită stilului său vestimentar. Ținutele extravagante și îndrăzneala au făcut-o să fie cap de afiș la multe dintre evenimentele sportive care s-au desfășurat în ultimii ani. Înainte de partida dintre Anglia și Croația, scor 4-2, a fost .

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Tânăra s-a evidențiat încă o dată, de această dată în timpul desfășurării Cupei Mondiale 2026. Frumoasa brunetă este una dintre cele mai înfocate fane croate. Recent, a fost catalogată de către jurnaliștii britanici drept „cea mai mare cerșetoare de atenție”. Modelul care a spus , pare că nu este departe de această titulatură.

Prezentă pe stadion, la turneul final din SUA, Canada și Mexic vedeta a reușit să se afirme cu felul său de a fi. Purtând un body în carouri alb și roșu, culorile Croației, a atras toate privirile. Ținuta cu decupaje și bretele albastre a fost completată de o pereche de pantaloni scurți de blugi, cu inserții în carouri alb-roșu la buzunare.

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Atitudinea de mare suporter demonstrează faptul că-și susține echipa din plin. Ivana Knoll apare într-o filmare în timp ce se ține cu mâinile de o balustradă, părul lung și negru fiind lăsat liber pe spate. Tânăra știe cum să epateze, fiind una dintre fanele care nu trece neobservată atunci când apare pe stadion, indiferent care este acesta.

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„M-am întors”, a scris frumoasa vedetă, pe contul de Instagram, unde are 2,9 milioane de admiratori. „Regină”, „Atât de frumoasă”, „Arăți atât de frumoasă și atrăgătoare”, „Distrează-te la Cupa Mondială” sau „Ești delicioasă, mami”, i-au scris cei care o urmăresc pe rețelele de socializare.

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De ce este numită Ivana Knoll „o cerșetoare de atenție”

„Fata de la Cupa Mondială s-a întors”, a mai notat Ivana Knoll, pe social media. Bruneta nu a băgat în seamă absolut deloc articolul în care este numită „cea mai mare cerșetoare de atenție”. Frumoasa vedetă a susținut echipa națională croată cu toată încrederea, însă s-a înșelat în privința rezultatului final.

„Cea mai cunoscută susținătoare a Croației spune că echipa țării sale va învinge Anglia în meciul de la Cupa Mondială. E susținută de toată nația, care îi vede aroganți pe englezi. Ivana Knoll, un model din Croația și cea mai mare cerșetoare de atenție din țara de la Marea Adriatică, este de părere că Luka Modric și colegii săi vor avea din nou un turneu final bun, grație unității grupului.

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Fosta Miss Croația a devenit o senzație pe internet pentru ținutele provocatoare de la Cupa Mondială și a impresionat 2,9 milioane de urmăritori de pe Instagram”, au fost de părere jurnaliștii de la . Ivana Knoll este recunoscătoare pentru toate visele pe care și le-a îndeplinit până acum.

De când a apărut în lumina reflectoarelor și-a construit o carieră solidă ca și DJ. De asemenea, a adunat o avere de pe urma afacerilor sale. Printre cele mai cunoscute se numără o linie de îmbrăcăminte și costume de baie. În plus, contractele de imagine îi aduc foarte mulți bani. Semnează periodic contracte de imagine cu branduri de renume.

Colaborările au început să apară după ce Ivana Knoll a fost văzută la mai multe turnee finale de fotbal. Mărcile internaționale o adoră și nu este deloc surprinzător faptul că popularitatea i-a crescut enorm, mai ales în mediul virtual.